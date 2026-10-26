마리엔메이, 日 큐텐 신규 뷰티 브랜드 1위 올라

AI 핵심 요약beta
- 마리엔메이는 26일 큐텐재팬 신규 브랜드 1위를 기록했다
- 큐텐 전체 실시간 랭킹에서도 23위에 오르며 주목받았다
- 마리엔메이는 큐텐을 거점으로 일본 시장 공략에 속도를 낸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = K뷰티 스킨케어 브랜드 마리엔메이가 일본 이커머스 플랫폼 큐텐의 신규 브랜드 론칭 프로그램 '메가 데뷔'에서 신규 론칭 브랜드 1위를 기록했다고 26일 밝혔다. 큐텐 전체 실시간 랭킹에서도 23위에 올랐다. 마리엔메이는 '메가 데뷔' 라이브 방송에서 브랜드와 주요 제품을 소개하며 일본 소비자 반응을 이끌어 냈다.
큐텐재팬은 회원이 약 3000만 명이며, 큐텐 측에 따르면 회원의 71%가 10~30대이고 이 가운데 여성이 80%를 차지한다. 뷰티 카테고리가 전체 매출의 약 70%를 차지한다. '메가 데뷔'는 지금까지 272개 브랜드가 참여했고, 대기 기간만 4~5개월에 달한다는 것이 큐텐 측 설명이다.
마리엔메이 관계자는 "큐텐의 주 이용층인 일본 10~30대 여성 소비자는 트렌드에 민감하면서도 성분과 사용감을 꼼꼼히 살핀다"며 "성분·효능을 앞세운 제품력으로 승부해 큐텐을 거점으로 일본 시장 공략에 속도를 내겠다"고 말했다.
현재 마리엔메이는 전 세계 70여 개국에 진출해 있으며 해외 매출 비중은 85%를 넘는다.
fineview@newspim.com