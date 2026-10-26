에스엘즈, 스마트 건설 솔루션 'Build AR 2.0' 조달청 혁신제품 지정

AI 핵심 요약beta
- 에스엘즈는 26일 Build AR 2.0을 혁신제품으로 지정받았다
- 드론·로봇 영상과 BIM을 결합해 3D 증강현장을 구현했다
- 지정일부터 3년간 공공기관과 수의계약을 추진할 수 있다
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공공시장 실증 확대·해외 사업 확장 추진
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 건설 인공지능(AI) 딥테크 기업 에스엘즈의 스마트 건설 솔루션 'Build AR 2.0'이 조달청의 2026년도 제4차 혁신제품으로 지정됐다고 26일 밝혔다.
Build AR 2.0은 드론과 로봇이 촬영한 현장 영상에 건설정보모델(BIM) 설계 데이터를 실시간으로 결합해 산업단지와 플랜트, 도시 규모의 건설 현장을 1대 1 크기의 3차원 증강현실(3D AR)로 구현하는 건설 AI 솔루션이다.
현장에서는 시공 전 설계 내용과 실제 현장 상태를 비교해 오류를 확인할 수 있다. 설계 검증부터 시공, 감리, 유지관리까지 건설 현장의 관리 업무에도 활용할 수 있다고 회사 측은 설명했다.
에스엘즈는 이번 혁신제품 지정으로 지정일부터 3년간 정부와 지방자치단체, 공공기관과 수의계약을 체결할 수 있게 됐다. 조달청 시범구매사업과 구매 담당자 면책 제도 등의 지원도 받을 수 있다.
회사는 향후 공공기관과 공공 건설 현장을 대상으로 Build AR 2.0 공급과 실증을 확대할 계획이다.
정재헌 에스엘즈 대표는 "이번 혁신제품 지정은 Build AR 2.0의 기술력과 공공 현장에서의 활용 가치를 공식적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로 국내 공공시장 레퍼런스와 함께 두바이 수출, 미국 글로벌 EPC 공급사 등록을 발판으로 미국 주요 도시 첨단산업 건설 현장의 핵심 기업으로 성장하겠다"고 밝혔다.
한편 Build AR 2.0은 소프트웨어 품질인증인 GS(Good Software) 1등급을 획득했다. 에스엘즈는 건설·플랜트 분야 공간지능 AI를 개발하는 기업이다. 기계·전기·배관(MEP) 설계 로직을 학습하는 AI Probee와 BIM 기반 공간증강 솔루션 Build AR 등을 개발하고 있다.
winter1004@newspim.com