트와이스 나연, 11월 20일 솔로 컴백…싱글 '나스티' 발매

AI 핵심 요약beta
- 나연이 23일 SNS를 통해 11월 솔로 컴백을 예고했다
- 나연은 20일 새 싱글 앨범 ‘나스티’를 발매한다
- ‘나스티’는 나연의 다채로운 매력을 담은 작품이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = JYP Ent. 그룹 트와이스 나연이 오는 11월 솔로 컴백을 예고했다.
소속사 JYP엔터테인먼트는 지난 23일 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널에 로고 모션 영상을 게재하고 나연의 솔로 컴백 소식을 알렸다.
나연의 신보명과 동일한 '나스티(NA-sty)'를 선택하자 엔젤링과 날개 모양의 아이콘이 색을 바꾸며 움직이는 스크린 세이버가 설정돼 시선을 붙잡는 가운데, 나연은 11월 20일 오후 2시(미국 동부시간 기준 0시) 새 싱글 앨범 '나스티'로 팬들 곁을 찾는다.
이번 싱글은 2022년 6월 미니 1집 '아이엠 나연(IM NAYEON)', 2024년 6월 미니 2집 '나(NA)'를 통해 '글로벌 최정상 걸그룹' 트와이스의 에너지 중심축에서 'K팝 솔로 퀸'으로 활동 스펙트럼을 넓힌 나연이 약 2년 5개월 만에 선보이는 반가운 솔로 작품으로 열렬한 기대를 모은다.
신보 '나스티'는 '나연의 스타일', '나답게'라는 의미에 장난스럽고 앙큼한 어감을 지닌 영단어 '내스티(nasty)'를 위트 있게 결합했다. 지금의 나연이 지닌 다채로운 매력과 태도를 솔직하고 자유롭게 펼쳐낼 앨범으로, 특유의 밝고 사랑스러운 모습은 물론 당돌하고 솔직한 모습까지 아낌없이 보여줄 예정이다.
나연은 앞서 전작들로 글로벌 호성적을 거두며 솔로 아티스트로서 막강한 존재감을 빛냈다. 미니 1집과 타이틀곡 '팝(POP!)'으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 7위를 비롯해 빌보드 총 18개 부문에 이름을 올렸다.
또한 미니 2집과 타이틀곡 'ABCD'로는 '빌보드 200' 2연속 톱 10 진입과 더불어 빌보드 총 13개 부문에 랭크인한 바 있다.
나연의 솔로 싱글 앨범 '나스티'는 11월 20일 오후 2시 정식 발매된다.
alice09@newspim.com