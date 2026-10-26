삼성·하만 협력 10년…"AI가 알아서 맞추는 사운드 시대 온다"

하만 경영진 인터뷰…갤럭시·차량용 디지털 콕핏 협력 성과 강조

"사용자가 조작할 필요 없는 기술이 진정한 혁신"…AI 기반 개인화 확대

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자 자회사 하만(HARMAN)이 인공지능(AI)과 연결성을 기반으로 사용자의 상황에 맞춰 스스로 작동하는 오디오 기술을 미래 성장 방향으로 제시했다. 삼성전자와의 협력 10주년을 맞아 모바일과 자동차를 넘어 집과 이동 공간을 자연스럽게 연결하는 개인화된 사용자 경험을 강화하겠다는 구상이다.

26일 삼성전자 뉴스룸에 따르면 데이브 로저스 하만 라이프스타일 사업부문 총괄사장과 아르민 프로머스베르거 최고기술책임자(CTO)는 인터뷰에서 삼성전자와 하만의 협력 성과와 향후 기술 발전 방향을 소개했다. 올해는 하만이 보유한 JBL 창립 80주년과 바워스앤윌킨스 창립 60주년, 삼성전자와 하만의 파트너십 10주년이 맞물리는 해다.

하만 CTO 아르민 프로머스베르거. [사진=삼성전자 제공]

프로머스베르거 CTO는 향후 오디오 기술의 핵심으로 AI를 통한 사용자 경험의 변화를 꼽았다. 그는 "아직까지는 사용자가 기기의 모드를 선택하고, 앱을 실행하며, 설정을 조정하는 등 수많은 조작이 필요하다"며 "AI와 향상된 연결성을 통해 기술이 사용자를 보다 정확하게 이해하고 사용자의 요구에 더욱 자연스럽게 적응할 수 있게 됐다"고 설명했다.

이어 "진정한 혁신은 기기가 더 많은 일을 수행하는 데 있지 않다"며 "사용자가 기기를 직접 조작하고 관리해야 할 필요가 줄어드는 데 있다"고 강조했다.

하만 라이프스타일 사업부문 총괄사장 데이브 로저스. [사진=삼성전자 제공]

삼성전자와 하만의 협력은 스마트폰에서 자동차로 확대돼 왔다. 로저스 사장은 "초기 협력 사례 중 하나는 오디오 브랜드 AKG를 통해 하만의 오디오 전문성을 갤럭시 경험에 접목시킨 것"이라며 "삼성전자의 모바일 기술과 디자인 역량, 규모의 강점이 하만의 사운드 전문성과 결합됐다"고 말했다.

그는 "이후 양사는 이러한 협력 방식을 차량용 디지털 콕핏으로 확대했다"며 "이제 단순히 자동차에 더 나은 기술을 적용하는 것을 넘어 차량을 사람들의 연결된 일상의 일부로 바라보게 됐다"고 설명했다.

향후에는 스마트폰과 자동차, 집 안의 기기들이 사용자 상황에 맞춰 유기적으로 연결되는 경험을 구현한다는 구상이다. 프로머스베르거 CTO는 "집을 나와 차에 타는 순간 차량은 이동 상황과 사용자가 공유하기로 선택한 선호 정보를 이미 알고 있다"며 "운전 중에는 상황에 따라 필요한 정보가 우선적으로 제공되고 차량 실내환경은 탑승자에 맞춰 조정된다"고 미래 모습을 제시했다.

이어 "진정한 커넥티드 경험은 일상 속 다양한 순간이 자연스럽게 연결되어야 한다"며 "사용자가 어떤 앱을 열지, 어떤 설정을 변경해야 할지 고민할 필요가 없어야 한다"고 말했다.

(왼쪽부터) 하만 CTO 아르민 프로머스베르거와 라이프스타일 사업부문 총괄사장 데이브 로저스. [사진=삼성전자 제공]

두 경영진은 기술 변화 속에서도 오디오 브랜드의 핵심 가치인 음질과 사용자 경험은 유지돼야 한다고 강조했다. JBL은 전문가용 스튜디오 모니터 4310의 기술을 가정용 스피커 L100으로 확장했으며, 바워스앤윌킨스는 정밀한 원음 구현을 위해 노틸러스 스피커를 개발하는 등 기술 혁신을 이어왔다.

로저스 사장은 "품질과 사용자 경험을 향한 집념"을 브랜드가 지켜야 할 핵심 가치로 꼽았다. 프로머스베르거 CTO 역시 "엔지니어가 '이 정도면 충분하다'고 말하는 순간, 문제가 시작된다"며 끊임없는 호기심과 기술 혁신의 중요성을 강조했다.

향후 10년의 변화에 대해서도 기대감을 드러냈다. 프로머스베르거 CTO는 "기술이 우리의 주변 환경과 기호, 활동, 요구를 훨씬 더 정확하게 이해하게 될 것"이라며 "사운드와 모빌리티, 커넥티드 경험 전반에 새로운 가능성이 열릴 것"이라고 전망했다.

로저스 사장은 "기술은 급변하지만 인간의 감정은 변하지 않는다"며 "우리의 기회는 이 둘을 끊임없이 연결하는 데 있다"고 말했다.

mkyo@newspim.com