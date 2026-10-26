네이버 해피빈, 제주 소상공인 크라우드펀딩 기획전 개최

AI 핵심 요약beta
- 네이버 해피빈은 26일부터 제주 소상공인 온라인 기획전을 진행했다
- 소비자는 특별 할인가로 상품을 구매하고 네이버페이 포인트를 받는다
- 29일부터 제주 팝업스토어를 열어 방문객 대상 선물·추첨행사를 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
29일부터 제주 현지 팝업스토어 운영
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 네이버 해피빈은 26일부터 11월 24일까지 제주 지역 소상공인을 위한 온라인 기획전 '제주 : 주도적장터'를 진행한다고 밝혔다.
이번 기획전은 지역 소상공인의 상품 판매와 마케팅을 지원하는 '우리동네 크라우드펀딩' 사업의 일환이다. 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단이 후원하며, 지난해부터 통영·제주·수원·영덕·강릉 등에서 진행됐다.
소비자는 해피빈 펀딩 페이지에서 제주 소상공인의 상품을 구매할 수 있다. 펀딩 참여자에게는 특별 할인가가 적용되며, 얼리버드 참여자에게는 네이버페이 포인트를 추가 제공한다.
오는 29일부터 11월 1일까지는 제주 현지에서 오프라인 팝업스토어도 운영한다. 온라인 펀딩 참여자가 팝업스토어를 방문하면 선물을 받을 수 있으며, 현장 방문객에게는 추첨 이벤트 참여 기회가 제공된다.
네이버 해피빈에 따르면 앞서 진행된 기획전에서 참여 소상공인의 매출이 2배로 증가했으며, 일부 브랜드는 대기업 팝업스토어 입점과 해외 진출을 논의하고 있다.
네이버 해피빈 관계자는 "온라인 펀딩과 오프라인 팝업을 연결해 소비자가 지역 브랜드를 경험할 수 있도록 준비했다"며 "지역 소상공인의 성장과 지역 상권 활성화에 기여하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com