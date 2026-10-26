삼척시, '두타산 810 힐링 음악회' 내달 1일 공연

AI 핵심 요약beta
- 삼척시는 26일 다음달 1일 두타산 힐링 음악회를 개최한다고 밝혔다
- 남궁옥분·임지훈·민해경·이치현이 100분간 가을 무대를 선보인다
- 복합체험시설을 알리고 시민과 관광객에게 숲속 힐링을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시는 다음달 1일 청정임산물 복합체험시설 잔디광장에서 '삼척 두타산 810 힐링 음악회'를 개최한다고 26일 밝혔다. 한 가을의 정취를 만끽하면서 가족과 함께하는 편안한 힐링이다.
이번 음악회는 옛 번천분교 부지를 활용해 조성한 복합체험시설을 시민과 관광객에게 알리고 숲과 음악이 어우러지는 힐링의 시간을 제공하기 위해 마련됐다.
100분간 이어지는 힐링음악회는 남궁옥분, 임지훈, 민해경, 이치현이 출연해 가을의 정취를 느낄 수 있는 무대를 선보일 예정이다. 출연진의 대표곡으로는 남궁옥분의 '사랑사랑 누가 말했나', '에헤라 친구야', 임지훈의 '회상', '사랑의 썰물', 민해경의 '보고싶은 얼굴', '내 마음 당신 곁으로', 이치현의 '당신만이', '집시여인' 등이 있다.
박태민 산림과장은 "가족과 이웃이 함께 공연을 즐기며 편안히 쉬어가는 시간이 되길 바란다"며 "이번 음악회가 청정임산물 복합체험시설을 널리 알리는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.
청정임산물 복합체험시설에는 하장면의 향토음식을 맛볼 수 있는 음식점과 커피를 즐길 수 있는 카페 등 다양한 편의시설과 일상의 피로를 풀 수 있는 공간으로 조성돼 있다.
onemoregive@newspim.com