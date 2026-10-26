LG전자, AI·서랍형 냉동고 적용한 '스템 냉장고' 출시

서랍형 냉동고에 14종 보관 모드…식재료별 맞춤 관리

AI가 사용 패턴 분석해 냉각 조절…에너지 효율·편의성 강화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 냉장과 냉동 기능을 자유롭게 전환할 수 있는 서랍형 냉동고를 적용한 인공지능(AI) 냉장고를 선보인다. 식재료에 따라 14가지 보관 모드를 선택할 수 있고, AI가 사용자의 생활 패턴을 학습해 냉각 성능과 에너지 효율을 조절하는 것이 특징이다.

LG전자는 26일 'LG 디오스 AI 오브제컬렉션 스템(STEM) 얼음정수 냉장고'의 서랍형 신모델을 출시했다고 밝혔다. 스템은 직수관을 통해 깨끗한 물과 얼음을 제공하는 냉장고 브랜드로, 크래프트 아이스와 각얼음, 조각 얼음 등 다양한 형태의 얼음을 만들 수 있다.

LG전자가 AI와 서랍형 냉동고를 적용해 사용 편의성을 높인 'LG 디오스 AI 오브제컬렉션 스템(STEM) 얼음정수 냉장고'를 출시했다. 신제품은 기존의 양쪽으로 여닫는 하단 냉동고를 중칸과 하칸으로 구성된 서랍형으로 적용한 것이 특징이다. 'AI 신선케어' 기능은 AI가 고객의 냉장고 사용 시간대와 도어 개폐 패턴 등을 학습해 식사 준비 전 집중 냉각을 실시하고 신선도를 유지한다. 'AI 세이빙 모드'는 사용 빈도가 낮은 시간대에 컴프레서 작동을 최적화해 에너지 효율을 높인다. [사진=LG전자 제공]

신제품은 기존에 양쪽으로 여닫던 하단 냉동고를 중칸과 하칸으로 구성된 서랍형으로 바꿨다. 서랍을 열면 위에서 식재료를 한눈에 확인하고 꺼낼 수 있어 허리를 깊이 숙이는 불편을 줄였다. 중칸에는 냉장과 냉동 기능을 전환할 수 있는 '컨버터블 드로어'를 적용했다. LG 씽큐(ThinQ) 앱에서 이유식, 밀키트, 유제품, 와인, 김치, 육류 등 식재료에 맞는 14종의 보관 모드를 선택할 수 있다.

AI 기능도 강화했다. 'AI 신선케어'는 냉장고 사용 시간과 문을 여닫는 횟수를 학습해 식사 준비 전에 미리 집중 냉각을 진행한다. 사용 빈도가 낮은 시간에는 'AI 세이빙 모드'로 컴프레서 작동을 최적화해 에너지 사용을 줄인다. AI 음성인식을 활용하면 보관할 식재료와 기간에 따라 적절한 보관 모드를 추천받고 음성으로 설정할 수도 있다.

식재료별 맞춤 온도를 지원하는 '신선 맞춤실'은 기존 1개에서 2개로 늘렸다. 냉장고 내부에는 탈취 필터와 자동 문 닫힘 기능을 적용했다. 디자인에는 '핏 앤 맥스(Fit & Max)' 기술을 적용해 냉장고 양옆은 각각 4mm, 상단은 최소 9mm의 간격만 확보해도 설치할 수 있도록 했다. 6.8형 터치 디스플레이도 탑재했다.

구독 고객에게는 3개월마다 제품 점검과 필터 교체, 직수관·출수구 세척 등 전문 관리 서비스를 제공한다. 36개월 주기로 냉장고 뒷면 기계실의 냉각핀과 쿨링 팬도 세척한다.

김재일 LG전자 키친솔루션사업부장은 "컨버터블 드로어 신모델을 앞세워 차별화된 고객 경험을 제시할 것"이라며 "앞으로도 제품 본연의 성능을 강화하고 다양한 라이프스타일에 최적화된 가전을 선보이겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com