조지훈 전주시장, 429년 역사 '기령당' 찾아 어르신 안부 살펴

AI 핵심 요약beta
- 조지훈 전주시장이 23일 전국 최장수 기령당을 찾아 어르신들의 건강과 안녕을 기원했다
- 조 시장은 어르신들과 노인복지 향상을 위한 현장 소통을 진행했다
- 전주시는 경로당 협력과 세대 간 교류 사업을 지속적으로 발굴해 추진한다
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[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 조지훈 전주시장이 429년 역사를 지닌 전국 최장수 경로당인 기령당을 찾아 어르신들의 건강과 안녕을 기원하고 노인복지 향상을 위한 현장 소통에 나섰다고 23일 밝혔다.
조 시장은 이날 기령당경로당에서 어르신들과 인사를 나누고 소통하는 시간을 가졌다. 이번 방문은 지역사회의 어른을 공경하는 문화를 실천하고 기령당의 전통과 역사적 가치를 되새기기 위해 마련됐다.
기령당은 조선시대 전라관찰사와 전주부윤이 부임하면 가장 먼저 찾아 고을 어른들에게 문안을 올렸던 곳으로 전해진다.
지난 2023년 3월 전주시 향토문화유산으로 지정됐으며 현재 40여 명의 어르신이 활동하는 등 전주 노인복지의 상징적인 공간으로 자리매김하고 있다.
조 시장은 현장에서 경로당 이용자들과 일일이 인사를 나누며 건강을 기원했다. 이어진 간담회에서는 전주시 발전과 노인복지 향상을 위한 애로사항과 건의사항을 청취했다.
시는 이번 방문을 계기로 지역 내 경로당과의 협력을 강화하고 세대 간 소통을 활성화할 수 있는 만남과 교류 사업을 지속적으로 발굴해 추진할 계획이다.
이상칠 기령당 회장은 "시장님이 직접 찾아와 주심에 감사드리며 앞으로도 젊은 세대와 어르신들이 함께 어울리는 문화를 만들어 가길 기대한다"고 말했다.
조지훈 전주시장은 "기령당은 단순한 휴식 공간을 넘어 세대를 잇는 지혜의 보고이자 전주의 자랑스러운 역사"라며 "어르신들의 경험과 연륜이 전주의 미래를 밝히는 등불이 되길 바라며 어르신들이 행복한 도시 전주를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.
lbs0964@newspim.com