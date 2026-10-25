유럽태권도연맹 부회장 비네프, 불가리아 자택서 총격 사망…용의자 3명 체포

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 슬라비 비네프(60) 불가리아 태권도협회장 겸 유럽태권도연맹 부회장이 자택에서 총격을 받아 숨졌다. 현지 경찰은 용의자 3명을 체포해 사건 경위를 조사하고 있다.

AP통신에 따르면 비네프 회장은 지난 24일(현지시간) 불가리아 수도 소피아에 있는 자택에서 총격을 받아 사망했다.

[서울=뉴스핌] 슬라비 비네프(60) 불가리아 태권도협회장 겸 유럽태권도연맹 부회장이 자택에서 총격을 받아 사망했다. [사진=불가리아태권도협회] 2026.10.25 football1229@newspim.com

현지 경찰은 이날 오전 10시 30분께 총격 사건이 발생했다는 신고를 받고 출동했으나, 현장에 도착했을 당시 비네프 회장은 이미 숨진 상태였다.

경찰은 이후 소피아 외곽의 고속도로에서 용의자 3명을 체포했다. 용의자 중 2명은 튀르키예 국적자이며, 나머지 1명은 불가리아 신분증을 소지하고 있었던 것으로 전해졌다.

현지 경찰 관계자는 체포 당시 용의자들이 무장한 상태였다고 밝혔다. 다만 구체적인 범행 동기는 공개되지 않았다.

1965년 12월 태어난 비네프 회장은 태권도 선수와 지도자로 활동한 뒤 정치계에 진출했다. 불가리아 국회의원과 유럽의회 의원을 지내며 정치인으로도 활동했다.

이후 불가리아 태권도협회장을 맡아 자국 태권도 발전에 힘썼으며, 유럽태권도연맹 부회장으로도 활동했다. 한국 태권도계와도 인연이 있다. 비네프 회장은 지난 2019년 국기원 이사로 선임돼 활동한 바 있다.

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