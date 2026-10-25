李대통령 "경상수지 흑자, 獨·日 합친 규모 넘어…이 기회에 잠재성장률 올려야"

2분기 경상수지 흑자, 독일+일본 넘어서

"우리 경제게 큰 기회의 물결 일어"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 25일 한국의 올해 2분기 경상수지 흑자가 독일과 일본의 흑자를 합친 규모를 넘어섰다며 "이 기회를 살려 산업 경쟁력을 높이고 잠재성장률을 끌어올려야 한다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 '밀물이 들어오면 모든 배가 뜬다'는 존 F. 케네디 전 미국 대통령의 말을 인용하며 "우리 경제에도 큰 기회의 물결이 일고 있다"며 이같이 썼다.

이재명 대통령 [사진=청와대]

이어 "올해 2분기 우리나라의 경상수지 흑자가 독일과 일본의 흑자를 합친 규모를 넘어섰다"며 "인공지능(AI) 시대의 핵심 산업인 반도체를 비롯해 우리 기업들이 세계 시장에서 만들어 낸 성과"라고 설명했다.

이 대통령은 "대한민국은 선진국을 뒤따르는 나라를 넘어 세계 경제의 흐름을 이끄는 선도국가로 나아가고 있다"며 "이 기회를 살려 산업 경쟁력을 높이고 잠재성장률을 끌어올려야 한다"고 강조했다.

이 대통령은 "중요한 것은 이 성장의 물결이 국민 모두의 삶을 바꾸는 힘이 되게 하는 것"이라며 "경제의 활력이 더 많은 투자와 일자리, 더 나은 소득과 생활의 여유로 이어져야 한다"고 역설했다.

마지막으로 "경제성장이 필요한 이유는 국민의 삶을 더 나아지게 하기 위해서"라며 "대한민국의 도약이 국민 한 분 한 분의 더 나은 내일로 이어지도록, 성장의 기반을 더욱 튼튼하게 다져가겠다"고 약속했다.

pcjay@newspim.com