李대통령 "중소기업 소외 바람직하지 않아…대기업과 동반 성장"

"잠재 성장률 반등, 질적 개선 이어져야

양극화 심화 땐 국가 성장 잠재력 훼손

AI·반도체 첨단 전략산업 경쟁력 강화

회복 더딘 부분에 재정·정책 자원 집중

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 22일 국제통화기금(IMF)이 한국의 잠재성장률 상승을 예측했다는 소식을 공유하며 "모처럼의 잠재 성장률 반등이 국민 경제의 질적 개선으로 이어지려면 대기업과 중소기업이 함께 성장하는 산업 생태계를 만들어 가야 한다"고 강조했다.

이 대통령은 이날 오후 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하며 "성장의 과실이 대기업에만 집중되면 경제 내부의 격차가 확대되고 양극화가 심화돼 국가의 성장 잠재력을 훼손한다"며 이같이 말했다.

이 대통령은 "특히 전체 일자리의 80% 이상을 차지하는 중소기업이 소외되는 성장은 지속 가능하지도 또 바람직하지도 않다"며 "중소기업과 대기업이 균형 있게 동반 성장하고 또 국민 경제 성장을 견인할 수 있도록 대·중·소기업 간 상생 협력의 패러다임을 새롭게 전환해야 할 것"이라고 강조했다.

이재명 대통령이 6일 청와대에서 42차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.08.06 [사진=청와대]

이 대통령은 "올해 실질 성장률 3% 돌파, 국민소득 4만 달러 달성에 대한 국민들의 기대가 높아진 가운데 IMF가 우리 잠재 성장률이 2년 연속 상승할 것이라고 예측했다"며 "이는 고도 성장기였던 1980년대 중반 이후 40년 만에 처음 있는 일"이라고 소개했다.

이어 "이러한 추세라면 정부가 바뀔 때마다 거의 1%씩 하락했던 잠재 성장률이 우리 정부에서 역사적인 전환점을 맞이하게 되는 것"이라며 "경제의 기초 체력이라고 할 수 있는 잠재 성장률 반등은 우리 경제의 성장 토대가 더욱 단단해지고 있다는 참으로 반가운 소식"이라고 강조했다.

이 대통령은 "이 같은 흐름을 더 크게 또 지속 가능하게 균형 잡힌 성장으로 나아가는 마중물로 삼아야 할 것"이라며 "이를 위해 인공지능(AI)과 반도체 등 첨단 전략 산업의 경쟁력을 한층 강화하고 회복이 더딘 부분에 재정과 정책 자원을 집중해야겠다"고 말했다.

특히 이 대통령은 산업 구조의 변화로 경제 성장에도 불구하고 청년 일자리 문제가 여전한 점과 수출·내수의 간극을 짚었다.

이 대통령은 "이러한 불균형이 고착되면 청년의 경제활동 참여가 저하되고 내수 기반 약화로 잠재 성장률 반등 기회가 물거품이 될 수 있다"며 "이러한 문제를 시장에만 전적으로 맡겨서는 안 된다. 확보된 재정 여력을 청년 일자리 확대와 주택 공급, 국내 소비 활성화 등에 필요한 만큼 충분하게 투입해 달라"고 주문했다.

이 대통령은 국채 금리 상승 등에 따른 금리 상승이 상당 기간 지속될 가능성을 우려하며 "금융 약자들에 대한 지원도 강화해 나가야 할 것"이라고 당부했다.

pcjay@newspim.com