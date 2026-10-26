[중국증시 주간 포인트] 美 금리결정과 3Q 경제지표, 中 10월 PMI 발표, 中 5중전회, 국내외 기술 빅테크 실적발표와 이벤트, 상하이 위성인터넷 산업 계획

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[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 주요 증권∙경제 전문 매체들은 금주(10월 26일~11월 1일) 중국증시와 관련해 눈여겨볼 만한 소식으로 △美 연준 금리결정, 3Q GDP 등 경제지표 △中 10월 PMI·공업기업 이익 발표 △中 5중전회 개최, 정책 시그널 주목 △국내외 주요 기업 실적 발표 △앤스로픽∙애플∙텐센트 등 빅테크 이슈 △'상하이 위성인터넷 산업' 발전 계획 발표 등을 꼽았다.

◆ 美 연준 금리결정, 3Q GDP 등 경제지표

미국 연방준비제도(Fed·연준)는 27~28일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC) 정례 회의를 개최하고 기준금리를 결정한다. 한국 시간 29일 새벽 그 결과가 공개된다.

현재 기준금리는 연 3.75∼4.00%다. 보도에 따르면 경제학자의 94%가 기준금리를 3.75~4.00%로 동결할 것으로 예상했으며, 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 반영된 동결 확률은 약 84%다.

케빈 워시 연준 의장의 기자회견에서는 정책 성명 문구와 12월 금리 경로에 대한 발언이 주목된다. 블룸버그는 특히 12월 금리 인상 가능성을 시사하는 매파적 신호가 나올지에 시장의 관심이 집중될 것으로 전망했다. 매파적 신호가 강해지면 미국 국채 금리가 상승할 수 있다.

10월 29일에는 미국의 3분기 실질 국내총생산(GDP) 속보치와 연준이 선호하는 물가지표인 개인소비지출(PCE) 물가지수도 발표된다. GDP 성장률이 예상치를 웃돌면 금리 인하 기대가 약해질 수 있다.

다만 시장은 소비의 견조함과 기업 투자 추세 등 성장의 세부 내용에도 주목할 전망이다. PCE 물가가 예상보다 높게 나오면 고금리 장기화 전망이 강화돼 위험자산의 밸류에이션에 부담을 줄 수 있다.

지난 7월 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 결정 후 케빈 워시 연준 의장의 기자회견이 중계되는 화면을 배경으로 한 트레이더가 뉴욕증권거래소(NYSE) 거래소에서 업무를 보고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 中 10월 제조업 PMI·공업기업 이익 발표

중국 국가통계국은 31일 10월 공식 제조업 구매관리자지수(PMI)를 발표한다. 비제조업 PMI와 종합 PMI도 같은 날 공개된다.

9월 제조업 PMI는 50.1이었다. PMI가 경기 확장과 위축을 가르는 기준선인 50을 웃돌 수 있을 지가 관전 포인트다.

이에 앞서 27일 국가통계국은 10월 규모 이상 공업기업 이익을 발표한다. 9월 공업기업 이익은 전년 동기 대비 4.2% 증가했다. 국경절 연휴 이후 생산 재개와 신규 주문 회복 여부가 단기적인 경기 흐름을 판단하는 주요 지표가 될 전망이다.

[사진 = 중국 국가통계국] 중국 월간 제조업 PMI 추이

◆ 中 5중전회 개최, 정책 시그널 주목

중국공산당 중앙정치국은 10월 26일~29일 베이징(北京)에서 개최되는 '제20기 중앙위원회 제5차 전체회의(20기 5중전회)'에 제출할 문건을 논의했다.

회의 자체가 A주에 직접적인 충격을 줄 가능성은 제한적이지만, 중국의 '15차 5개년 계획(2026~2030)' 초기 정책 방향과 내수 확대, 산업정책 관련 추가 신호가 나올지 주목된다.

◆ 국내외 주요 기업 실적 발표

1. 미국 기술주

구글 모회사 알파벳(GOOGL)과 마이크로소프트(MSFT)는 28일(이하 현지시간), 인텔(INTC)과 아마존(AMZN)은 29일 실적을 공개할 예정이다. 28일에는 SK하이닉스(000660.KS), 29일에는 삼성전자 (005930.KS)도 실적을 공개한다.

시장의 핵심 관심사는 클라우드와 인공지능(AI) 관련 자본지출 전망, 고대역폭메모리(HBM)와 메모리 반도체의 수급, AI 하드웨어 공급망의 가격 결정력이다. 특히 마이크로소프트와 구글의 자본지출 계획은 글로벌 AI 연산 인프라 투자의 성장세를 가늠할 지표로 꼽힌다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 알파벳(GOOGL), 마이크로소프트(MSFT), SK하이닉스(000660.KS), 삼성전자 (005930.KS)

2. A주∙홍콩 상장사

'중국 광모듈 3대장'인 중제욱창(中際旭創∙ZJ Innolight 300308.SZ/3308.HK), 신역성통신기술(新易盛∙Eoptolink 300502.SZ), 천부광통신(天孚通信∙TFC 300394.SZ)이 28~29일 3분기 실적을 공개한다. 1.6T 광모듈 양산 속도가 AI 연산 인프라 투자 확대를 검증하는 핵심 지표가 될 전망이다.

중국 휴머노이드 로봇 제조사 유니트리(宇樹科技∙위수커지 UNITREE 688836.SH)가 28일 공개하는 실적도 관심을 받고 있으며, 30일 공개되는 중국 고량주(백주) 섹터 대장주 귀주모태(貴州茅臺 600519.SH)의 실적은 중국 소비 회복의 강도를 가늠하는 지표로 평가될 전망이다.

A주와 홍콩증시 동시 상장주의 실적 발표도 이어진다.

29일 중국 대표 전기차 제조사 비야디(比亞迪 BYD 002594.SZ/1211.HK)를 비롯해 중국 '삼통유(三桶油)'라 불리는 3대 국영 정유주 시노펙(中國石化∙중국석유화학∙SINOPEC 600028.SH, 0386.HK), 페트로차이나(中國石油∙PETROCHINA 601857.SH/0836.HK), 시누크(中國海油∙중국해양석유∙CNOOC 600938.SH/0883.HK)가 28~30일에 걸쳐 실적 발표에 나선다.

중국은행(中國銀行∙BOC, 601988.SH/3988.HK), 건설은행(中國建設銀行∙CCB, 601939.SH/0939.HK), 농업은행(中國農業銀行∙ABC, 601288.SH/1288.HK) 등 주요 국영 은행도 실적을 공개할 예정이다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 중제욱창(300308.SZ/3308.HK), 유니트리(688836.SH), 비야디(002594.SZ/1211.HK), 귀주모태(貴州茅臺 600519.SH)

◆ 앤스로픽∙애플∙텐센트 등 빅테크 이슈

1. 앤스로픽, IPO 투자설명서 공개

로이터는 관계자를 인용해 AI 기업 앤스로픽(Anthropic)이 이르면 10월 말 기업공개(IPO) 투자설명서를 공개하고, 11월 중순 상장을 마무리하는 방안을 추진하고 있다고 보도했다. 기관투자가 대상 로드쇼는 11월 9일이 포함된 주에 시작될 가능성이 있다. 다만 상장 일정과 계획은 변경될 수 있다.

2. 애플 10월 두 번째 신제품 행사

애플(AAPL)은 10월 28일 오전 10시(현지시간) '프로 앤 텔(Pro and Tell)' 행사를 열고 신형 맥 제품을 공개할 예정이다. 보도에 따르면 OLED 화면과 '다이내믹 아일랜드' 인터페이스를 적용한 터치스크린 맥북 프로, 디스플레이와 카메라 배치를 개선한 신형 아이패드 미니, M6 칩을 탑재한 14인치 맥북 프로와 아이맥 등이 공개될 가능성이 있다.

이번 행사는 신임 최고경영자(CEO) 존 터너스가 주도하는 주요 제품 공개 행사로, 창작·전문가 시장을 겨냥한 제품에 관심이 쏠린다.

애플 인텔리전스와 알리바바(9988.HK) 큐원(通義千問·Qwen) 모델의 중국 내 연계 가능성도 AI 서비스 현지화 측면에서 주목된다. 다만 해당 이슈가 이번 행사에서 발표될지는 확인되지 않았다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 애플(AAPL)

아이폰16 디스플레이에서 보이는 애플인텔리전스 시작 화면 [사진=블룸버그통신]

3. 중국 내 애플 인텔리전스 시험판 출시

중국 현지 보도에 따르면 애플은 10월 말 중국 내에서 애플 인텔리전스(Apple Intelligence) 시험판을 출시하고 알리바바의 큐원(通義千問·Qwen) 모델을 연계할 계획이다. 다만 해당 보도에서는 시리(Siri)의 AI 기능은 포함되지 않는 것으로 전해졌다.

중국 시장에서 애플의 AI 서비스가 어떤 방식으로 현지화될지, 알리바바의 AI 모델 사업화와 중국 AI 애플리케이션 생태계에 어떤 영향을 줄지가 관전 포인트다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 알리바바(9988.HK)

[사진 = 행사 공식 홈페이지] '2026 글로벌 디지털 생태계 서밋(TENCENT GLOBAL DIGITAL ECOSYSTEM SUMMIT)' 홍보 이미지.

4. 텐센트, 에이전트 신제품 100여개 공개

텐센트(騰訊·TENCENT 0700.HK)는 29일 선전(深圳) 국제컨벤션센터에서 '2026 글로벌 디지털 생태계 서밋(TENCENT GLOBAL DIGITAL ECOSYSTEM SUMMIT)'을 개최한다.

'멀티 에이전트·데이터 기반 선순환 : 현실 세계의 생산성을 혁신하다(Multi-Agent&Data-Driven Flywheel : Transforming Real-World Productivity)'를 주제로 에이전트(Agent) 관련 100개 이상의 신제품과 기능을 공개하고 500여 개의 에이전트 적용 사례를 소개할 예정이다. 메인 포럼과 해외 진출 포럼, 40개 이상의 주제별 세션도 마련된다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 텐센트(0700.HK)

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 2026.10.07 pxx17@newspim.com

5. '동산정밀' 홍콩 상장…A+H주로 재탄생

중국 인쇄회로기판(PCB) 업계 선도 기업 동산정밀(東山精密∙DSBJ 002384.SZ/2384.HK)이 10월 28일 홍콩증시에 상장할 예정이다.

동산정밀은 H주 약 1억1400만 주를 발행해 최대 106억7300만 홍콩달러를 조달할 계획이다. 공모가는 주당 93.80홍콩달러 이하이며, 20개 코너스톤 투자자가 총 6억8000만 달러 규모로 참여한다.

PCB·정밀 부품·디스플레이 모듈 등을 생산하며, 2025년 매출 기준 세계 2위 연성회로기판(FPC) 공급업체이자 세계 3위권 PCB 업체다. 솔스옵티컬 인수를 통해 진출한 광모듈 사업에서는 글로벌 7위에 올라 있다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 동산정밀(002384.SZ/2384.HK)

◆ '상하이 위성인터넷 산업' 발전 계획 발표

10월 27~29일 상하이(上海)에서 '2026 위성인터넷 산업 생태계 콘퍼런스'가 열린다.

메인 포럼에서는 '상하이시 위성인터넷 산업 혁신·발전 행동계획(2027~2030년)'가 공개된다. 해당 계획에는 '15차 5개년 계획' 기간 위성군 구축, 네트워크 수용능력, 핵심 산업 규모, 대표 응용 시나리오 등에 대한 목표가 담길 전망이다.

'6G+AI+위성인터넷+우주 기반 연산'을 결합한 산업 클러스터 구축 방안 발표와 함께 장강삼각주 위성인터넷 수급 플랫폼 시범 운영 이벤트도 열린다.

pxx17@newspim.com