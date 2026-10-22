프리즘(PRIZM), '미국 동부 교육 특집' 여행 패키지 단독 구성으로 선보여

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 리테일 미디어 플랫폼 프리즘(PRIZM)을 운영하는 RXC(대표 유한익)가 '미국 동부 교육 특집' 여행 패키지 프로모션을 선보인다. 프리즘이 미주 지역 여행 상품을 출시하는 것은 이번이 처음으로, 자녀와 함께 미국 동부의 명문대는 물론 역사와 문화를 직접 경험하고자 하는 교육 여행 수요를 겨냥했다.

[이미지=RXC] RXC가 미국 동부 교육 여행 프로모션을 진행한다.

이번 프로모션은 명문대 탐방과 뉴욕 핵심 문화 체험을 결합한 교육 여행 패키지로 기획됐다. 상품은 교육 콘텐츠를 집중 구성한 '미국 동부 명문대 교육 특집 가이드 패키지'와 나이아가라 일정까지 더한 '미국 동부 교육 탐방 & 나이아가라 가이드 패키지' 두 가지로 선보인다.

겨울방학 시즌을 포함한 출발 일정을 제공해 방학 기간 교육 여행을 계획하는 가족 단위 고객의 선택 폭을 넓혔다. 라이브 방송은 오는 28일 오후 8시에 진행되며, 상품 판매는 다음 달 11일까지다.

특히 이번 패키지는 단순 관광을 넘어 교육적 가치에 초점을 맞춘 일정 구성이 회사 측은 설명했다.

두 상품 모두 하버드·MIT·예일 등 미국 동부 명문대를 재학생과 함께 둘러보는 에듀 투어를 포함했다. 워싱턴 D.C.에서는 미국 국회의사당과 스미스소니언 항공우주박물관·자연사박물관 내부 관람이 진행된다. 뉴욕에서는 UN 본부와 현대미술관 MoMA 내부 관람, 자유의 여신상 유람선 등 핵심 코스를 담았다. 여기에 프리즘 단독 혜택으로 국회의사당 내부 관람 투어와 UN 본부 내부 가이드 투어, 나이아가라 폭포 뒤편을 둘러보는 '저니 비하인드 더 폴스' 특전을 더했다.

프로모션을 더욱 풍성하게 즐길 수 있는 혜택도 함께 준비됐다. 라이브 방송 중 구매한 고객 전원에게는 브로드웨이 뮤지컬 '알라딘' 관람 특전이 제공된다. 나이아가라가 포함된 가이드 패키지의 경우 하얏트 리젠시 나이아가라의 고층 폭포 전망 객실에서 1박을 머물 수 있으며, 테이블락 및 스카이론타워 전망대 방문과 스카이론 타워 레스토랑 특식으로 미식 경험도 함께 담았다.

프리즘은 해외여행 영역에서 고객 취향을 반영한 경험형 상품을 연이어 선보이며 성과를 쌓아가고 있다. 괌·사이판 프로모션에서 거래액 36억 원, 일본 오키나와에서 33억 원, 두바이에서 35억 원을 기록하는 등 주요 휴양지 상품에서 수십억 원대 거래액을 올렸다. 올해 들어서는 유럽 하이엔드 상품에서도 이탈리아 1200만 원, 동유럽 1000만 원, 파리 980만 원 등 높은 객단가를 기록하며 프로모션마다 수십억 원대 거래액으로 이어졌다.

프리즘 운영사 RXC 유한익 대표는 "이번 미국 동부 교육 특집은 프리즘이 처음 선보이는 미주 지역 여행 상품으로, 자녀와 함께 의미 있는 경험을 쌓고자 하는 고객의 수요를 반영해 기획했다"며 "앞으로도 프리즘만의 콘텐츠 기획력과 단독 혜택 구성을 바탕으로 여행 목적지와 테마를 이어갈 계획이다"고 밝혔다.

whitss@newspim.com