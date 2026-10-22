에코프로, 창립 28주년…이동채 창업주 "삼원계 배터리 기회 반드시 열릴 것"

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포항서 창립 기념식 개최…기술·품질·원가 경쟁력 강화 강조

오창 벤처기업서 글로벌 소재기업으로 도약

"더 높은 에너지 밀도를 가진 배터리 수요는 지속적으로 늘어날 것"

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 에코프로가 창립 28주년을 맞아 삼원계 배터리 소재 경쟁력 강화와 미래 시장 개척 의지를 밝혔다.

에코프로는 22일 경북 포항캠퍼스에서 창립 28주년 기념식을 개최했다고 밝혔다. 이날 임직원들은 회사의 성장 과정을 돌아보고 글로벌 배터리 소재 시장에서 경쟁력을 높이기 위한 도전 정신을 강조했다.

이동채 에코프로 창업주가 창립 28주년 기념식에서 기념사를 하고 있다.[사진=에코프로]

이동채 에코프로 창업주는 기념사에서 "환경시장의 개척자로서 환경 기술 국산화를 통해 국가 경쟁력 향상에 기여해왔다"며 "누구도 가지 않은 길을 먼저 걷는 것이 에코프로의 역사였다"고 말했다.

이 창업주는 삼원계 배터리의 성장 가능성도 강조했다. 그는 "전기차는 물론 로봇, 인공지능(AI), 차세대 모빌리티 산업까지 더 높은 에너지 밀도를 가진 배터리 수요는 지속적으로 늘어날 것"이라며 "삼원계 배터리의 기회는 반드시 크게 열릴 것"이라고 내다봤다.

이어 "불황기에 미래를 준비한 기업이 진정한 강자"라며 "독보적인 기술은 더욱 발전시키고 품질 경쟁력은 더욱 높이고 원가는 더욱 낮춰서 고객이 원하는 미래를 선제적으로 준비해 나가자"고 당부했다.

에코프로는 1998년 충북 오창에서 직원 1명, 자본금 1억원으로 출발했다. 이후 수입에 의존하던 반도체 공정용 케미컬 필터를 국산화하고 온실가스 저감 촉매 기술을 개발하며 환경사업 기반을 마련했다.

2000년대 초반에는 이차전지 양극재 사업에 진출했다. 2013년 글로벌 전자기업 소니에 니켈·코발트·알루미늄(NCA) 양극재를 공급하며 해외 시장 진출을 확대했다.

이후 생산능력 확대와 공급망 경쟁력 강화에 투자해왔다. 2017년부터 현재까지 약 3조3000억원을 투입해 경북 포항에 전구체 생산부터 양극재 제조, 폐배터리 재활용까지 연결하는 '클로즈드 루프(Closed Loop)' 생태계를 구축했다.

이 창업주는 "기술도 사람이 만들고, 혁신도 사람이 만들며, 미래 또한 사람이 만든다"며 "에코프로의 가장 소중한 자산은 설비도 건물도 자본도 아닌 사람"이라고 강조했다.

heoneykim@newspim.com