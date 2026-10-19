에코프로비엠, 유상증자 청약률 103.25%…내달 5일 신주 상장

AI 핵심 요약beta
- 에코프로비엠은 19일 유상증자 청약률 103.25%를 기록했다
- 확보 자금 7650억원은 인도네시아 니켈 제련소에 투입한다
- 헝가리 공장에도 1211억원을 투자해 공급망을 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 에코프로비엠이 유상증자 청약에서 103.25%의 청약률을 기록했다. 확보한 자금은 인도네시아 니켈 제련소와 헝가리 공장에 투입해 삼원계 양극재의 원가 경쟁력과 공급 안정성을 높일 계획이다.
에코프로비엠은 우리사주조합과 구주주를 대상으로 진행한 유상증자 청약에서 발행 예정 주식 990만990주에 대해 총 1022만2629주의 청약이 접수됐다고 19일 밝혔다. 최종 청약률은 103.25%로, 신주는 오는 11월 5일 상장될 예정이다.
에코프로비엠은 조달 자금 가운데 7650억원을 인도네시아 BNSI 니켈 제련소에 투자하고, 1211억원은 유럽 생산 거점인 헝가리 공장에 사용할 계획이다.
BNSI 니켈 제련소는 에코프로그룹이 인도네시아 니켈 광산기업 PTVI(PT Vale Indonesia) 등과 공동 추진하는 사업이다. 에코프로와 에코프로비엠이 대주주로 참여해 사업을 주도하고 있으며, 연간 9만톤 규모의 니켈 생산 능력을 갖출 예정이다.
니켈은 하이니켈 삼원계 양극재의 핵심 원료다. 에코프로비엠은 이번 투자를 통해 니켈 원료부터 전구체, 양극재로 이어지는 수직계열화 공급망 구축에 속도를 낼 방침이다.
에코프로비엠 관계자는 "회사의 중장기 성장 전략과 투자 계획에 대한 주주분들의 신뢰를 보여주는 의미 있는 결과"라며 "확보한 자금을 인도네시아 니켈 공급망 구축에 집중 투자해 삼원계 양극재의 원가 경쟁력과 공급 안정성을 높이겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com