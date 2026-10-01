에코프로그룹, 최상운·박종환 사장 승진..."내년 사업계획 직접 수립"

AI 핵심 요약beta
- 에코프로그룹이 1일 사장단 승진·보직 인사를 단행했다.
- 최상운·박종환이 사장 승진해 대표 내정됐다.
- 에코프로는 내년 사업계획 참여 위해 인사를 앞당겼다.
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최상운 경영지원본부장·박종환 에코프로이엠 대표 사장 승진
송호준 에코프로 대표, 에코프로비엠 대표로 이동
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 에코프로그룹이 지난달 30일 사장단 승진 및 보직 인사를 단행했다고 1일 밝혔다. 올해 인사는 예년보다 약 두 달 앞당겨 실시됐다.
최상운 에코프로 경영지원본부장은 사장으로 승진해 에코프로 대표이사로 내정됐다.
박종환 에코프로이엠 대표는 사장으로 승진해 에코프로에이치엔 대표로 내정됐다. 박 대표는 반도체 소재와 이차전지 소재 사업 경쟁력 강화에 나설 예정이다.
김장우 에코프로비엠 경영대표는 에코프로 대표로 이동한다. 최 대표와 함께 에코프로 공동대표를 맡을 예정이다.
송호준 에코프로 대표는 에코프로비엠 대표이사로 자리를 옮긴다. 에코프로비엠은 송 대표 체제에서 이차전지 소재를 총괄하는 중간지주사 역할을 강화하고, 헝가리·캐나다 등 해외 법인의 경영 시스템 구축과 인도네시아 BNSI 제련소 투자를 추진할 계획이다. 송 대표는 에코프로이엠 대표도 겸직한다.
에코프로는 새 대표들이 내년도 사업계획 수립 단계부터 직접 참여하도록 하기 위해 올해 사장단 인사를 앞당겼다고 설명했다. 신임 대표들은 각사 이사회와 주주총회 등을 거쳐 정식 선임될 예정이다.
heoneykim@newspim.com