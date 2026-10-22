컴투스플랫폼, GGDC서 AI 게임 백엔드 플랫폼 공개

AI 핵심 요약beta
- 최석원 컴투스플랫폼 대표가 22일 GGDC 2026에서 AI 게임 개발을 강연했다
- 최 대표는 AI 에이전트 활용 이후 서비스 운영과 글로벌 진출 과제를 제시했다
- 컴투스플랫폼은 AI 백엔드 플랫폼 하이브 액실로 게임 운영을 지원한다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 최석원 컴투스플랫폼 대표가 22일부터 23일까지 광주 국립아시아문화전당에서 열리는 '글로벌 게임 개발자 컨퍼런스(GGDC) 2026'에서 인공지능(AI)기술과 게임 개발의 향후 과제를 다룬다.
최 대표는 첫날 'AI 에이전트를 이용한 게임 개발, 그 이후에 할 일들'을 주제로 강연한다. AI 기술 발전으로 게임 개발 속도가 빨라진 가운데 개발 이후 서비스 운영과 글로벌 진출 과제를 짚고 해결책을 제시할 예정이다.
컴투스플랫폼이 제시하는 대안은 지난달 출시한 'AI 특화 게임 백엔드 플랫폼 하이브 액실'이다. 누적 글로벌 이용자 9억8000만 명 이상을 보유한 기존 플랫폼 '하이브 v4'의 운영 노하우에 AI를 결합했다.
개발자가 자연어로 요청하면 AI가 인증, 결제 등 게임 운영에 필요한 백엔드 연동 코드를 자동으로 작성해준다. 복잡한 프로그래밍 지식 없이도 게임 콘텐츠 개발에 집중할 수 있도록 돕는 구조다.
최 대표는 같은 날 패널 토론에도 참석한다. 한국모바일게임협회 황성익 회장이 좌장을 맡은 이 세션에는 앵커노드, 창조공작소, 베이글코드 등 업계 전문가들이 참여해 K-게임 생태계와 AI 기술 융합을 논의한다.
최 대표는 "개발자와 기술, 그리고 K-게임과 세계가 연결되는 GGDC 2026에서 개발자들과 새로운 가능성을 나누게 돼 기쁘다"며 "AI가 게임 개발의 혁신을 이끌고 있는 만큼 '하이브 액실'이 게임 개발 이후 글로벌 서비스와 운영 부담을 덜어주는 든든한 파트너가 될 것"이라고 밝혔다.
origin@newspim.com