李대통령, 초등학교 가을운동회 찾아 공 굴리고 웃으며 응원

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전북 익산 왕궁초 가을운동회 참석

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 22일 오전 전라북도 익산의 한 초등학교 가을운동회에서 학생들과 함께 경기에 참여했다.

이 대통령은 이날 노타이에 하얀 셔츠, 남색 정장 차림으로 익산 왕궁초등학교 '2026 가을축제 행복한마당' 현장을 찾았다.

이재명 대통령이 22일 오전 전라북도 익산의 한 초등학교 가을운동회를 찾아 아이들과 공놀이를 하면서 즐거운 한 때를 보내고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 인사말을 통해 "학부모님들께서도, 교장 이하 선생님들께서도 힘들겠지만 학생들, 자녀들과 함께 행복한 가을날 보내면 좋겠다"며 "제가 초등학교 운동회에 한번 가보고 싶다고 하니까 운동회를 하는 데가 없다고 하더라. 찾다 찾다 여기까지 왔다"고 밝혔다.

이재명 대통령이 22일 오전 전라북도 익산의 한 초등학교 가을운동회를 찾아 아이들과 함께 즐거운 한 때를 보내고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 이후 천막 쪽으로 이동해 학생들과 악수하고 사진을 찍으며 인사했다. 정장 재킷을 벗은 후 흰 바람막이 점퍼로 갈아 입은 이 대통령은 학생들과 함께 운동회 경기에 나섰다.

'긴 천 위 짐볼 이동하기' 경기에 나선 이 대통령은 고무공을 직접 굴렸다. 고무공이 이 대통령 머리에 맞기도 해 모두가 같이 웃었다. 경기가 끝나자 이 대통령은 학생들에게 "고생했어"라고 격려하며 하이 파이브를 했다.

이재명 대통령이 22일 오전 전라북도 익산의 한 초등학교 가을운동회를 찾아 이어달리기 결승선에서 아이들을 맞고 있다. [사진=KTV]

이어달리기 순서에서는 트랙 옆에서 아이들과 어깨동무를 하고 주자들을 향해 "달려"라고 응원했다. 이어달리기가 끝나기 전에는 직접 테이프를 잡고 결승선에서 계주 마지막 주자를 맞이했다.

이 대통령은 이날 행사 내내 학생·학부모들의 셀카와 사인 요청에 일일이 응했고 인스타그램 팔로우를 요청하는 학생들에게는 휴대전화를 넘겨주기도 했다.

이재명 대통령이 22일 오전 전라북도 익산의 한 초등학교 가을운동회를 찾아 아이들과 함께 기념사진을 찍고 있다. [사진=KTV]

모든 경기가 끝난 뒤 학생들과 운동장에서 마무리 체조를 하며 즐거운 초등학교 가을운동회를 마쳤다.

pcjay@newspim.com