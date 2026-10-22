롯데지주, '35% 이상 주주환원 정책' 기조 2029년까지 유지

AI 핵심 요약beta
- 롯데지주는 22일 주주환원 정책을 2029년까지 연장했다
- 주주환원율 35% 이상 기조를 유지하며 기업가치를 높인다
- 핵심 사업 강화와 해외사업 확대, 신사업 육성을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데지주가 올해 종료 예정이던 주주환원 정책의 적용 기간을 2029년까지 늘린다. 주주환원율 35% 이상을 지향하는 기조를 이어가면서 사업 경쟁력 개선을 통해 수익성과 기업가치를 높이겠다는 구상이다.
롯데지주는 22일 공시한 기업가치 제고 계획에서 기존 주주환원 정책을 3년 연장한다고 밝혔다. 당초 2024년부터 2026년까지 적용하기로 했던 주주환원율 35% 이상 지향 정책을 2029년까지 3년 연장해 추진한 것이다.
중장기적으로는 수익성과 주가순자산비율(PBR)을 지주회사 출범 초기 수준으로 되돌리는 데 초점을 맞췄다. 롯데지주는 일부 자회사의 실적 부진이 수익성 악화로 이어졌고, PBR도 동종 기업에 못 미치는 수준이라고 평가했다. 이날 기준 PBR은 0.27배다.
실적 개선을 위한 실행 방향으로는 핵심 사업의 경쟁력 강화와 해외사업 확대, 신사업 육성을 제시했다. 기존 사업의 기반을 다지는 한편 성장 가능성과 부가가치가 높은 분야를 키워 기업가치 회복을 뒷받침한다는 계획이다.
nrd@newspim.com