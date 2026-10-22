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[2026 국감] 입양정보유출 '도마 위'…인구보건복지협회, 출입증 남용·특혜진료 '뭇매'(종합)

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AI 핵심 요약

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  • 여야는 22일 아동권리보장원 개인정보 유출과 정보공개 지연을 질타했다
  • 입양기록 전산화율과 친부모 정보 공개율 저조에 제도 개선을 촉구했다
  • 인구보건복지협회와 노인인력개발원에도 출입증 위조와 GPS 관리 논란을 제기했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

보장원 개인정보 117만건 유출
입양 기록 전산화 0.87%에 불과
노인일자리 GPS 관리 재검토 촉구
노인일자리 안전 전담 인력 '부족'

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 22일 국회 보건복지위원회의 국정감사에서 국가아동권리보장원의 개인정보 유출 문제와 함께 인구보건복지협회의 도덕적 해이가 도마 위에 올랐다. 한국노인인력개발원의 경우 노인일자리 사업의 'GPS 기반 활동관리' 시범사업 재검토, 안전 관리 등의 문제가 지적됐다.

여야는 이날 국회 보건복지위원회에서 이 같은 문제를 지적했다.

◆ 아동권리보장원, 개인정보 117만건 유출…입양 기록 전산화·친부모 정보 공개율 '지적'

여야는 국가아동권리보장원에 개인정보 유출뿐 아니라 해외입양인들의 알 권리를 침해하는 불합리한 정보공개 제도와 지연 처리 실태에 대해 한 목소리로 질타했다. 정부의 과도한 비공개 처리와 누락 처리 등에 대한 비판의 목소리를 이었다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 22일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 보건복지위원회 한국노인인력개발원 등에 대한 국정감사가 진행되고 있다. 2026.10.22 kunjoo@newspim.com

조배숙 국민의힘 의원은 1985년 미국으로 입양된 최자연 씨의 사례를 제시하며 질의를 시작했다. 최 씨는 친부모가 직접 양육하겠다고 밝혔으나 미국으로 입양됐다.

조 의원은 "진실·화해를위한과거사정리위원회에서 과거 해외입양 과정의 인권 침해와 국가 폭력을 인정했음에도 여전히 문제가 해결되지 않고 있다"며 "친생부모가 사망을 한 경우 동의 여부를 확인할 수 없고 원칙적으로 인적사항을 공개하지 않도록 규정돼 있다"고 지적했다. 그는 "이미 사망해 동의할 수 없는 부분을 같은 결과로 처리하는 것이 맡느냐"며 "제도 개선이 필요하다"고 했다.

이어 조 의원은 "입양정보공개청구를 15일 또는 45일 이내에 처리하도록 규정하고 불가피한 경우에는 한 차례 연장해서 최대 30일까지 더 추가 연장할 수 있다"며 "실제 27건은 접수 후에 401일이 됐다"고 지적했다. 그러면서 그는 "보장원이 일부 내용을 비식별 처리하거나 폐지를 제외하고 제공한다고 호소를 하고 있다"며 "과거에 받았던 서류였다 온전히 받지 못한다면 국가가 도대체 무엇을 더 보장하려고 하고 있는지에 대한 근본적인 물음을 할 수밖에 없다"고 지적했다.

지지부진한 전산화 기록에 대한 지적도 이어졌다. 조 의원에 따르면 보장원이 보유한 입양기록물은 총 24만917건이다. 전산화가 완료된 기록은 2100건으로 전체의 0.87%에 불과하다.

조 의원은 "올해 9월부터 추가 전산화를 추진하고 있지만 대상은 1580건에 그치고 있고 도대체 언제 어느 시기까지 전산화 완료 되느냐"며 "입양인도, 입양아를 보냈던 부모도 다 돌아가시면 마무리되느냐"고 비판했다. 그는 "입양아에 국가가 이런 방식으로 국가폭력을 자행해서는 안 된다"고 덧붙였다.

이수진 더불어민주당 의원도 친생부모가 동의해 정보가 전부 공개된 비율은 2022년 15.7%에서 2025년 8.7%로 낮아졌다며 비판했다. 조 의원처럼 입양기록물 이관과 전산화도 촉구했다.

이 의원은 "지난해 전체 입양기록을 24만건 전부 스캔해야 한다고 지적했는데 보장원은 약 120억원이 소요된다고 말했다"며 "내년 입양기록물 디지털화 예산 얼마 반영됐느냐"고 물었다. 김현숙 복지부 인구아동정책관은 "13억5000만원이 반영됐다"고 했다. 그러자 이 의원은 "앞으로 10년이 지나야 전산화가 마무리 된다는 것"이라며 "예산 확대가 반드시 필요하다"고 촉구했다.

◆ 인구보건복지협회, 국감 전날 ' 국회 출입증 사진 위조' 적발…협회장 사퇴 '촉구'

인구보건복지협회는 국정감사 전날 감사과장이 협회장 명의의 출입증에 본인 사진을 붙여 의원회관에 들어가려다 적발돼 여야의 강한 비판을 받았다. 백종헌 국민의힘 의원은 감사 과장이 본인의 출입증은 소속 연구원에 주고 자신은 협회장 출입증의 사진을 바꿔 사용하려고 했다고 밝혔다.

백 의원은 "협회 측은 본 의원실에 의원회관의 원활한 업무를 위한 것이라고 직접 해명했다"며 "편의에 의해서라면 국회 출입증의 사진을 마음대로 바꾸고 다른 사람에게 넘겨도 된다는 것이느냐"고 비판했다. 그는 "이 사안은 공문서 위·변조 행사와 관련자의 방조 등 현행법 위반 여부까지 따져야 할 중대한 사안"이라며 "김경선 협회장은 기관 신뢰를 무너뜨린 만큼 책임지고 사퇴해야 한다"고 촉구했다.

백종헌 국민의힘 의원이 지난 16일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 보건복지위원회의 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원 국정감사에서 질의를 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

서영석 더불어민주당 의원도 "국회 안에서 도저히 묵과할 수 없는 일이 벌어졌다"며 "출입증을 빌려주고 위조 사용을 방치한 행위 역시 경위에 따라 공문서 위조의 방조 또는 공문서 부정행사의 공범으로 책임을 물을 수 있다"고 비판했다.

협회와 산하에 있는 가족보건의원 존립의 필요성에 대한 지적도 이어졌다. 인구보건복지협회는 전국 13개 시·도 지회에 '가족보건의원'이라는 의원급 의료기관을 운영하고 있다.

김기웅 국민의힘 의원은 "임원, 직원, 배우자, 정년퇴직 직원은 무료고 비급여도 해주고 있다"며 "퇴직 임직원에 대해서는 폐지하거나 비율을 줄이고 있는데 여기만 지금 퇴직 지원까지 100%까지 지원해주고 있다"고 비판했다. 그는 "13개 병원을 계속할 특별한 이유는 없는 것 같다"고 지적했다.

박지원 더불어민주당 의원도 "가족보건의원이 다른 의원과 기능의 차이점이 없다"고 꼬집었다. 김 협회장은 "의료소 외 출장 검진 등을 하고 있는데 지역 주민들에게 필요하다"고 답했다.

박 의원은 협회가 복지부, 성평등가족부 등과 여러 사업이 겹쳐 별도 조직이 필요한지에 대해 물었다. 그는 정부 강사 미파견 기관을 대상으로 인구 교육을 하고 있는데 복지부도 인구 교육을 실시하고 있다며 복지부가 대상 기관을 확대하면 될 일이라고 했다.

협회가 추진하는 아버지 교육도 도마 위에 올랐다. 박 의원은 가족센터에서 부모 교육을 하고 있고 협회는 아버지 심리검사를 하는데 가족센터가 하는 교육에 추가하면 된다고 했다.

박 의원은 "협회를 만들었던 취지는 국민한테 서비스를 제공하기 위한 것이었지만 지금은 협회가 있어 사업을 찾는 것처럼 보인다"고 지적했다.

◆ 노인일자리 'GPS 감시' 시범사업 재검토 촉구…노인일자리 안전 전담 인력 충원 '촉구'

노인인력개발원은 'GPS 기반 활동관리' 시범사업에 대한 지적을 받았다. 한지아 국민의힘 의원은 어르신들에게 GPS 기반 활동 관리를 하겠다고 하는데 결국 출·퇴근을 관리하겠다는 것으로 과도한 조치라고 지적했다.

허종식 더불어민주당 의원도 "담당자가 편하려고 어르신을 대상으로 GPS 관리하겠다는 이야기"라며 "우리가 북한이느냐"고 비판했다. 그는 "현재 4곳에서 시범사업을 하고 있는데 서울시 금천구는 시행을 보류하겠다고 했다"며 "활동관리 전산화에 동의하지 않는 어르신들이 다수 있다고 설명했다"고 지적했다. 그는 "동의 받았다는 시범사업하는 곳은 언제 동의했는지 아시는 분들이 없다"며 "발상이 잘못 됐다"고 강하게 말했다.

[사진=뉴스핌] 소병훈 더불어민주당 의원

노인일자리 안전 관리 문제도 도마 위에 올랐다. 소병훈 더불어민주당 의원은 올해 노인일자리 필수 정원이 2504명인데 신규 채용이 607명에 불과하다고 지적했다. 그는 나머지 1897명이 겸직으로 하고 있다고 전담 인력이 필요하다고 했다.

소 의원은 "일자리를 만드는 것도 중요하지만 현장에서 일하다가 다쳤을 경우 정부에서 파악하지 못하는 안전 관리를 할 수 있도록 해야 한다"며 "기획재정부를 뒤집어엎어서라도 해야 한다"고 지적했다.

김기웅 국민의힘 의원도 "안전사고는 계속 늘고 있다"며 "노인일자리는 종류가 다르고 안전 위험도도 달라서 전문가들의 자문을 받아 맞춤형 일자리를 제공하도록 본격적으로 연구할 필요가 있다"고 했다.

sdk1991@newspim.com

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서울 집값 다시 불 붙었다…1년새 15.5%↑ [서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 지난 8월 서울 아파트 매매 실거래가가 1년 전보다 15.5% 올랐다. 이는 2021년 11월 이후 57개월 만에 가장 높은 전년 동월 대비 상승률이다.  매맷값은 동북권(강북·도봉·노원·성북·중랑·동대문·성동·광진구)에서 높게 올랐으며 전셋값은 서남권(강서·양천·영등포·구로·금천·동작·관악구)에서 큰 오름폭을 보였다. 반면 동남권은 매맷값과 전셋값이 모두 하락했다.  22일 서울시의 한국부동산원 아파트 가격동향조사 통계 분석에 따르면 올해 8월 서울 아파트 매매 실거래가는 전월 대비 0.72% 상승했다. 권역별로는 서초·강남·송파·강동구가 속한 동남권이 전월 대비 0.29% 하락한 반면 나머지 권역은 모두 올랐다. 특히 동북권은 1.54%, 도심권(종로·중·용산)은 1.06% 오르며 높은 상승률을 나타냈다. 올해 1월과 비교하면 서울 전체 아파트 가격은 8.3% 올랐다. 권역 중에는 동북권이 11.5%, 서남권이 8.4%로 상대적으로 오름폭이 컸다. 면적별로는 모든 구간에서 가격이 올랐다. 특히 전용면적 85㎡ 초과 135㎡ 이하인 중대형 아파트가 전월 대비 1.32%로 가장 큰 오름폭을 기록했다. 8월 아파트 전세 실거래가는 전월 대비 0.30%, 전년 동월 대비 11.31% 상승했다. 권역별로는 서남권이 1.30%, 서북권(은평·서대문·마포)이 0.17% 올랐다. 반면 도심권(-0.35%)과 동북권(-0.10%), 동남권(-0.08%)은 하락했다. 면적별로는 135㎡ 초과 대형 아파트가 전월 대비 2.41% 올라 가장 큰 오름폭을 보였다. 중대형 아파트도 1.50% 오르는 등 면적이 큰 아파트가 전셋값 상승을 이끌었다. 아파트 매매거래량은 감소세를 보였다. 서울시에 따르면 이달 16일 기준 9월 서울 아파트 거래량은 전월 대비 18.3% 감소한 2923건으로 집계됐다. 다만 부동산 거래 신고 기한이 계약일로부터 30일 이내인 만큼 9월 계약분 신고는 앞으로 늘어날 수 있다. 아파트 거래량은 다주택자 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 거래가 몰린 5월(8987건) 이후 대체로 3000~5000건대를 기록하고 있다. 실거래가 구간별로 보면 15억원 이하 거래 비중은 5월 72.3%에서 8월 79.5%로 확대됐다. 다만 9월에는 78.1%로 소폭 축소됐다. 자치구별로는 노원구가 332건으로 가장 많은 거래량을 기록했다. 노원구의 15억원 이하 거래 비중은 99.7%, 도봉·강북·금천구는 100%로 나타나 외곽지역의 중저가 실수요 거래가 두드러졌다. 서울시는 "4~5월 고가주택 절세 거래 증가로 15억원 이하 거래 비중이 일시 축소됐다"며 "이후 중저가 실수요 유입으로 8월까지 확대가 이어지다 비중이 다소 줄었다"고 분석했다. 9월 아파트 전세거래량은 6454건으로 전월(7862건) 대비 17.9% 줄었다. 월세 거래량도 7750건으로 한 달 전보다 6.4% 감소하며 전월세 거래가 모두 위축됐다. 전년 동월과 비교하면 전세와 월세 거래량은 각각 46.9%, 19.8% 줄어 가을 이사철에도 거래 위축이 두드러졌다. 전월세 거래 비중은 월세가 54.6%, 전세가 45.4%를 기록했다. 7~8월 전월세 거래 비중이 5대 5 수준을 유지하다 월세 비중이 다시 커졌다. 전세거래 중 갱신계약 비중은 9월 56.7%로 전월(57.9%) 대비 소폭 감소했고, 계약갱신요구권 사용 비중은 52.1%를 기록해 한 달 전(49.8%)보다 늘었다. donglee@newspim.com 2026-10-22 09:15
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AI가 각국 웹사이트 치명적 결함 찾아냈다고? [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 널리 쓰이는 프로그래밍 언어 PHP에서 치명적 취약점이 공개되면서 21일(현지시간) 유럽을 비롯한 각국 정부 웹사이트가 잇따라 차단됐다. PHP 개발진은 이날 긴급 수정판을 내놓으며 모든 이용자에게 "즉시 업데이트할 것을 권고한다"고 밝혔다. 취약점은 수년간 소프트웨어 안에 숨어 있다가 인공지능(AI)을 통해 발견됐다. 일부 해커가 이미 결함을 악용하고 있다는 경고가 나오면서 유럽 각국 정부 기관은 예방 차원에서 사이트를 내렸다. PHP는 1990년대 초 등장한 언어로 처음에는 '퍼스널 홈 페이지'의 약자였다. 방문자가 페이지를 열면 서버가 내용을 조립해 브라우저로 보내는 역할을 한다. 자원봉사자들이 관리하는 무료 오픈소스 소프트웨어다. 웹 기술 조사업체 W3테크스에 따르면 프로그래밍 언어가 확인되는 웹사이트의 약 75%가 PHP로 돌아간다. 워드프레스와 드루팔, 줌라, 마젠토가 모두 PHP 기반이다. 워드프레스 하나만 해도 전체 웹사이트의 약 43%를 떠받친다. 드루팔협회의 티퍼니 패리스 임시 최고경영자(CEO)는 "지난 20년간 공개된 모든 PHP 버전을 쓰는 서버가 취약하다"며 "이 문제는 인터넷 대부분에 영향을 미친다"고 말했다. 인터넷 정보업체 센시스 자료에 따르면 조사 대상 호스트 260만 곳 가운데 약 150만 곳이 아직 수정판이 없는 버전을 쓰고 있다. 21일(현지시간) 네덜란드 정부 포털 오베르헤이트(Overheid.nl) 접속 시 뜨는 안내 화면. 프로그래밍 언어 PHP의 보안 취약점 공개 이후 사이트가 차단된 상태다.[사진=웹사이트 캡처] 2026.10.22 mj72284@newspim.com ◆ AI가 찾아낸 결함 이번 취약점은 AI를 통해 발견됐다. 보안업체 두 곳이 각각 보고서를 냈다. 보안업체 칼리프는 블로그에서 8월 1일 대규모언어모델의 도움으로 결함을 찾아냈고 이후 수정 작업을 해왔다고 밝혔다. 알파벳 산하 보안업체 위즈도 자사 AI 취약점 연구 도구와 구글 제미나이, 오픈AI 모델의 도움으로 같은 결함을 발견했다고 전했다. 위즈는 이 취약점이 10년 넘게 PHP 코드베이스에 숨어 있었고 사람이 찾아내기는 극도로 어려웠을 것이라고 설명했다. 회사는 "AI 이전에는 이런 수작업이 구현하기 어렵고 확장하기는 더 어려웠다"며 "AI로 이제 그 장벽이 사라졌다"고 했다. 킹스칼리지런던의 루카시 올레이니크 방문선임연구원은 "규모가 엄청나다"며 "AI로 악용이 순식간에, 대규모로 일어날 수 있다"고 우려했다. 백악관은 지난 16일 결함을 인지했다고 밝혔다. 백악관은 "이번 발견은 왜 AI 분야에서 미국의 주도권이 중요한지를 정확히 보여준다"며 "미국의 혁신이 국가 안보를 강화하는 것"이라고 했다. 피해는 유럽에서 두드러졌다. 네덜란드에서는 국가사이버보안센터가 먼저 자체 사이트를 내렸고 여러 기관이 뒤를 따랐다. 로테르담항과 정부 포털 오베르헤이트, 축구협회, 주요 정당 다섯 곳, 여러 병원 사이트가 포함됐다. 핀란드는 더 광범위했다. 국영 IT 서비스 제공업체 발토리가 정부 공공망 서비스를 예방 조치로 차단했다. 프랑스 내무부는 모든 웹사이트를 예방적 유지보수 상태로 전환했다. 덴마크 지방자치 IT 기업 콤비트는 전국 학교 소통 플랫폼을 포함한 여러 서비스를 중단했다. 각국 정상까지 나섰다. 네덜란드 총리는 상황을 면밀히 주시하고 있다고 밝혔고, 다카이치 사나에 일본 총리는 엑스에 웹사이트 소유자들에게 "운영 중인 사이트가 PHP를 쓰는지 확인하고 새 수정판을 적용할 준비를 하라"고 당부했다.   mj72284@newspim.com 2026-10-22 03:48

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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