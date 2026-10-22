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[2026 국감] 이정현 "검찰조직 악영향 1위 윤석열·2위 한동훈"...'먼지털이식' 수사 단절

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  • 이정현 공소청장 직무대행이 22일 윤석열·한동훈을 조직 악영향 인물로 지목했다
  • 이 직무대행은 윤 전 대통령의 먼지털이식 수사를 비판하고 단절을 선언했다
  • 공소청은 미제 18만5000건 해결을 위해 검사 증원을 국회에 호소했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"尹, 기소해 수년간 고통 주라는 취지 발언해"
野, 채널A 무죄로 반격…"해당 기자, 3년 고생"
미제 18만5000건…"실근무 검사 충원 필요"

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 이정현 공소청장(법률 직제상 검찰총장) 직무대행이 검찰 조직에 가장 큰 악영향을 끼친 인물로 윤석열 전 대통령과 한동훈 무소속 의원을 차례로 꼽으며 옛 검찰 지휘부의 '먼지털이식' 수사와 단절을 선언했다.

◆ 尹 "자백 안 하면 기소해 고통"…검찰총장 시절 발언 공개

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 이정현 공소청장(검찰총장) 직무대행이 22일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회의 공소청에 대한 국정감사에서의원 질의에 답하고 있다. 2026.10.22 jk31@newspim.com

이 직무대행은 22일 국회 법제사법위원회의 공소청 본청 국정감사에서 윤 전 대통령의 검찰총장 시절 발언을 공개했다. 서영교 법사위원장이 서해 공무원 피격·울산시장 선거개입 사건 등 문재인 정부 인사들을 겨냥한 수사를 '정치보복·표적수사'로 규정하며 입장을 묻자 "2020년부터 2021년 초까지 윤석열 전 총장을 모셨는데, 기억에 남는 한마디가 있다"고 운을 뗐다.

그는 "애매하고 자백하지 않는 사건은 기소해서 3~5년씩 재판받게 하고 물적·경제적·심리적으로 고통받게 해야 한다는 취지의 말씀을 하신 걸 기억한다"고 밝혔다. 그러면서 "그런 연장선상에 있다 보니 여러 사건이 벌어지고 먼지털이식 수사가 이뤄진 것 아닌가 싶다"며 "뼈를 깎는 성찰과 함께 다시는 그런 일이 반복되지 않도록 각별히 유념하겠다"고 덧붙였다.

손솔 진보당 의원도 해당 발언의 경위를 다시 물었다. 이 직무대행은 "공공수사부장 시절이니 아마 2020년 말쯤"이라며 "업무 보고 때 과장과 함께 들어가거나 혼자 들어가는 자리여서 한 명 정도 더 있지 않았을까 싶다"고 설명했다. 당시 심경을 묻는 질문에는 "검사로서 자괴감이 많이 들었다"며 "그런 과오는 정말 끊어내야 한다"고 답했다.

한동훈 의원에 대한 평가는 박은정 조국혁신당 의원의 질의에서 나왔다. 박 의원은 한 의원을 검찰개혁을 부른 '1등 공신'으로 지목하며 생각을 물었다. 이 직무대행은 "제일 저희 조직에 악영향을 끼친 분이 윤석열 전 총장이고, 두 번째는 방금 거명하신 한모 의원 아니신가 싶다"고 했다.

다만 한 의원이 공개한 김승원 법무부 장관 후보자 관련 '기소계획서' 유출 진상 확인을 두고는 여당의 질타를 받았다. 김한규 더불어민주당 의원이 "한 의원이나 퇴직 검사들에게 자료 제출이나 출석을 요청한 적이 있느냐"고 묻자, 이 직무대행은 "요청한 적은 없다"고 인정했다. "선배 검사라 연락하기 무섭냐"는 지적에는 "지위고하를 따지지 않는다. 향후 유념해 확인하겠다"고 답했다.

여당은 달라진 공소청에 힘을 실었다. 서영교 위원장은 질의 과정에서 이 직무대행 등을 향해 "윤석열과 그 사단, 측근이 있지만 여러분은 또 다르다"고 말했다. 이 직무대행의 답변 뒤에는 "보이스피싱범이 48% 줄었고, 피해금의 53%를 환수했다"며 "대통령이 의지를 가졌고, 그 의지로 검찰과 경찰에 힘이 실렸기 때문 아니겠느냐"고 평가했다.

반면 야당은 이 직무대행의 발언을 역으로 겨눴다. 김민전 국민의힘 의원은 보충질의에서 이 직무대행이 수사를 지휘한 '채널A 사건'을 꺼냈다. 이동재 전 기자가 2020년 7월 구속된 뒤 2023년 5월 대법원에서 무죄가 확정됐다며 "딱 3년을 고생했다. 그 규칙이 맞아떨어진다는 생각이 들었다"고 꼬집었다.

◆ "불시에 검사실 와보시라"…미제 18만5000건에 증원 호소

곽규택 국민의힘 의원이 이정현 검찰총장 직무대행에게 질의를 이어가고 있다. [사진=국회 인터넷의사중계시스템 캡처]

인력 문제에 대해서는 현장 검사들의 목소리를 대변했다. 곽규택 국민의힘 의원은 대통령 발언 이후 법무부가 검사 정원 감축 쪽으로 선회한 점을 지적했다. 이 직무대행은 "검사 정원도 정원이지만 실제 근무할 수 있는 검사를 100명이 됐든 200명이 됐든 더 충원해 주셔야 민생사범의 신속한 처리와 공판 역량 강화가 가능하지 않을까 싶다"고 했다.

이어 "수원 관내 지검·지청을 보면 검사실마다 미제가 500~600건씩 쌓여 있다"고 말했다. 그러면서 "위원님들께서 어느 지역이든 불시에 검사실에 쌓인 기록을 보시면 왜 실질 가동 인력이 더 필요한지 이해하실 것"이라고 강조했다.

이 직무대행에 따르면 미제 사건은 18만5000여 건에 이른다. 그는 검사 1인당 적정 처리 건수에 대해 "최대한 하더라도 200건에서 250건이 한계"라고 했다.

보완수사권 폐지에 따른 사건 처리 계획도 내놨다. 그는 "보완수사를 거쳐 최대한 종결 처분하고, 그 이후에도 조사가 필요하지 않다고 판단하면 자체 종결 처리할 예정"이라고 했다. 이어 "12월 말까지 처리하지 못하는 사건도 일시에 내려보내는 게 아니라 순차적으로 협의를 거쳐 업무 마비 영향이 크지 않도록 최대한 배려해 이송할 예정"이라고 설명했다.

이 직무대행은 보충질의가 끝날 무렵 "'지기추상 대인춘풍(持己秋霜 待人春風)'이라는 말이 자주 회자되는데, 자기에게는 엄하고 남에게는 봄바람처럼 대하는 역할을 저희가 잘 못해왔던 게 아닌가 거듭 반성한다"고 말했다.

yek105@newspim.com

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서울 집값 다시 불 붙었다…1년새 15.5%↑ [서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 지난 8월 서울 아파트 매매 실거래가가 1년 전보다 15.5% 올랐다. 이는 2021년 11월 이후 57개월 만에 가장 높은 전년 동월 대비 상승률이다.  매맷값은 동북권(강북·도봉·노원·성북·중랑·동대문·성동·광진구)에서 높게 올랐으며 전셋값은 서남권(강서·양천·영등포·구로·금천·동작·관악구)에서 큰 오름폭을 보였다. 반면 동남권은 매맷값과 전셋값이 모두 하락했다.  22일 서울시의 한국부동산원 아파트 가격동향조사 통계 분석에 따르면 올해 8월 서울 아파트 매매 실거래가는 전월 대비 0.72% 상승했다. 권역별로는 서초·강남·송파·강동구가 속한 동남권이 전월 대비 0.29% 하락한 반면 나머지 권역은 모두 올랐다. 특히 동북권은 1.54%, 도심권(종로·중·용산)은 1.06% 오르며 높은 상승률을 나타냈다. 올해 1월과 비교하면 서울 전체 아파트 가격은 8.3% 올랐다. 권역 중에는 동북권이 11.5%, 서남권이 8.4%로 상대적으로 오름폭이 컸다. 면적별로는 모든 구간에서 가격이 올랐다. 특히 전용면적 85㎡ 초과 135㎡ 이하인 중대형 아파트가 전월 대비 1.32%로 가장 큰 오름폭을 기록했다. 8월 아파트 전세 실거래가는 전월 대비 0.30%, 전년 동월 대비 11.31% 상승했다. 권역별로는 서남권이 1.30%, 서북권(은평·서대문·마포)이 0.17% 올랐다. 반면 도심권(-0.35%)과 동북권(-0.10%), 동남권(-0.08%)은 하락했다. 면적별로는 135㎡ 초과 대형 아파트가 전월 대비 2.41% 올라 가장 큰 오름폭을 보였다. 중대형 아파트도 1.50% 오르는 등 면적이 큰 아파트가 전셋값 상승을 이끌었다. 아파트 매매거래량은 감소세를 보였다. 서울시에 따르면 이달 16일 기준 9월 서울 아파트 거래량은 전월 대비 18.3% 감소한 2923건으로 집계됐다. 다만 부동산 거래 신고 기한이 계약일로부터 30일 이내인 만큼 9월 계약분 신고는 앞으로 늘어날 수 있다. 아파트 거래량은 다주택자 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 거래가 몰린 5월(8987건) 이후 대체로 3000~5000건대를 기록하고 있다. 실거래가 구간별로 보면 15억원 이하 거래 비중은 5월 72.3%에서 8월 79.5%로 확대됐다. 다만 9월에는 78.1%로 소폭 축소됐다. 자치구별로는 노원구가 332건으로 가장 많은 거래량을 기록했다. 노원구의 15억원 이하 거래 비중은 99.7%, 도봉·강북·금천구는 100%로 나타나 외곽지역의 중저가 실수요 거래가 두드러졌다. 서울시는 "4~5월 고가주택 절세 거래 증가로 15억원 이하 거래 비중이 일시 축소됐다"며 "이후 중저가 실수요 유입으로 8월까지 확대가 이어지다 비중이 다소 줄었다"고 분석했다. 9월 아파트 전세거래량은 6454건으로 전월(7862건) 대비 17.9% 줄었다. 월세 거래량도 7750건으로 한 달 전보다 6.4% 감소하며 전월세 거래가 모두 위축됐다. 전년 동월과 비교하면 전세와 월세 거래량은 각각 46.9%, 19.8% 줄어 가을 이사철에도 거래 위축이 두드러졌다. 전월세 거래 비중은 월세가 54.6%, 전세가 45.4%를 기록했다. 7~8월 전월세 거래 비중이 5대 5 수준을 유지하다 월세 비중이 다시 커졌다. 전세거래 중 갱신계약 비중은 9월 56.7%로 전월(57.9%) 대비 소폭 감소했고, 계약갱신요구권 사용 비중은 52.1%를 기록해 한 달 전(49.8%)보다 늘었다. donglee@newspim.com 2026-10-22 09:15
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AI가 각국 웹사이트 치명적 결함 찾아냈다고? [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 널리 쓰이는 프로그래밍 언어 PHP에서 치명적 취약점이 공개되면서 21일(현지시간) 유럽을 비롯한 각국 정부 웹사이트가 잇따라 차단됐다. PHP 개발진은 이날 긴급 수정판을 내놓으며 모든 이용자에게 "즉시 업데이트할 것을 권고한다"고 밝혔다. 취약점은 수년간 소프트웨어 안에 숨어 있다가 인공지능(AI)을 통해 발견됐다. 일부 해커가 이미 결함을 악용하고 있다는 경고가 나오면서 유럽 각국 정부 기관은 예방 차원에서 사이트를 내렸다. PHP는 1990년대 초 등장한 언어로 처음에는 '퍼스널 홈 페이지'의 약자였다. 방문자가 페이지를 열면 서버가 내용을 조립해 브라우저로 보내는 역할을 한다. 자원봉사자들이 관리하는 무료 오픈소스 소프트웨어다. 웹 기술 조사업체 W3테크스에 따르면 프로그래밍 언어가 확인되는 웹사이트의 약 75%가 PHP로 돌아간다. 워드프레스와 드루팔, 줌라, 마젠토가 모두 PHP 기반이다. 워드프레스 하나만 해도 전체 웹사이트의 약 43%를 떠받친다. 드루팔협회의 티퍼니 패리스 임시 최고경영자(CEO)는 "지난 20년간 공개된 모든 PHP 버전을 쓰는 서버가 취약하다"며 "이 문제는 인터넷 대부분에 영향을 미친다"고 말했다. 인터넷 정보업체 센시스 자료에 따르면 조사 대상 호스트 260만 곳 가운데 약 150만 곳이 아직 수정판이 없는 버전을 쓰고 있다. 21일(현지시간) 네덜란드 정부 포털 오베르헤이트(Overheid.nl) 접속 시 뜨는 안내 화면. 프로그래밍 언어 PHP의 보안 취약점 공개 이후 사이트가 차단된 상태다.[사진=웹사이트 캡처] 2026.10.22 mj72284@newspim.com ◆ AI가 찾아낸 결함 이번 취약점은 AI를 통해 발견됐다. 보안업체 두 곳이 각각 보고서를 냈다. 보안업체 칼리프는 블로그에서 8월 1일 대규모언어모델의 도움으로 결함을 찾아냈고 이후 수정 작업을 해왔다고 밝혔다. 알파벳 산하 보안업체 위즈도 자사 AI 취약점 연구 도구와 구글 제미나이, 오픈AI 모델의 도움으로 같은 결함을 발견했다고 전했다. 위즈는 이 취약점이 10년 넘게 PHP 코드베이스에 숨어 있었고 사람이 찾아내기는 극도로 어려웠을 것이라고 설명했다. 회사는 "AI 이전에는 이런 수작업이 구현하기 어렵고 확장하기는 더 어려웠다"며 "AI로 이제 그 장벽이 사라졌다"고 했다. 킹스칼리지런던의 루카시 올레이니크 방문선임연구원은 "규모가 엄청나다"며 "AI로 악용이 순식간에, 대규모로 일어날 수 있다"고 우려했다. 백악관은 지난 16일 결함을 인지했다고 밝혔다. 백악관은 "이번 발견은 왜 AI 분야에서 미국의 주도권이 중요한지를 정확히 보여준다"며 "미국의 혁신이 국가 안보를 강화하는 것"이라고 했다. 피해는 유럽에서 두드러졌다. 네덜란드에서는 국가사이버보안센터가 먼저 자체 사이트를 내렸고 여러 기관이 뒤를 따랐다. 로테르담항과 정부 포털 오베르헤이트, 축구협회, 주요 정당 다섯 곳, 여러 병원 사이트가 포함됐다. 핀란드는 더 광범위했다. 국영 IT 서비스 제공업체 발토리가 정부 공공망 서비스를 예방 조치로 차단했다. 프랑스 내무부는 모든 웹사이트를 예방적 유지보수 상태로 전환했다. 덴마크 지방자치 IT 기업 콤비트는 전국 학교 소통 플랫폼을 포함한 여러 서비스를 중단했다. 각국 정상까지 나섰다. 네덜란드 총리는 상황을 면밀히 주시하고 있다고 밝혔고, 다카이치 사나에 일본 총리는 엑스에 웹사이트 소유자들에게 "운영 중인 사이트가 PHP를 쓰는지 확인하고 새 수정판을 적용할 준비를 하라"고 당부했다.   mj72284@newspim.com 2026-10-22 03:48

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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