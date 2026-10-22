전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.22 (목) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

[2026 국감] 조각투자 거래소 '공정성' 논란...이억원 "필요하면 추가 검토" (종합)

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 22일 여야는 조각투자 거래소 인가 공정성 논란을 집중 추궁했다
  • 이억원 위원장은 시장 상황을 보고 추가 인가를 검토하겠다고 밝혔다
  • 레버리지 ETF 손실과 산은 이전 번복 등 쟁점도 잇따라 논의됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

루센트블록 탈락·넥스트레이드 선정 과정 공정성 논란
레버리지 ETF 책임론 공방 지속
이억원 "솔리다임, 중복상장 가이드라인 적용 대상"
가계대출 총량규제 위헌 논란

[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 22일 열린 국회 정무위원회 금융 분야 종합감사에서는 조각투자 장외거래소 인가의 공정성 논란이 재차 제기됐다. 규제 샌드박스 사업자 루센트블록이 탈락하고 금융당국 출신이 경영진 대부분을 차지한 넥스트레이드 컨소시엄이 선정된 과정을 여야가 함께 추궁했고, 이억원 금융위원장은 "문제 제기에 충분히 공감한다"며 시장 상황을 보고 필요하면 추가 인가를 검토하겠다고 밝혔다.

금융위원회·금융감독원 등 9개 기관을 대상으로 오전 10시 개회부터 오후 7시 10분 산회까지 이어진 이날 종합감사에서는 루센트블록 문제 외에도 단일종목 레버리지 ETF 책임 공방을 비롯해 이 위원장의 산업은행 부산 이전 발언 번복, 솔리다임 중복상장, 가계대출 총량규제 위헌 논란 등 쟁점이 잇따랐다.

이억원 금융위원장. [사진=뉴스핌DB]

◆ 조각투자 거래소 인가 '공정성' 논란…이억원 "필요하면 추가 인가 검토"

조정훈 국민의힘 의원은 증인으로 나온 김학수 넥스트레이드 대표가 2013년 대체거래소 허용 자본시장법 개정 당시 금융위 자본시장과장이었다며 "주도적으로 통과시킨 법의 최대 수혜자가 됐다"며 "금융위 카르텔로 똘똘 뭉쳤다. 스타트업이 4년 노력한 것을 낼름 뺏어가면 안 된다"고 했다.

민병덕 더불어민주당 의원은 상근 경영진 7명 중 6명이 금융위·금감원·거래소·코스콤 출신이고 조각투자 경험자는 없다는 답변을 받아냈다. 넥스트레이드가 사업에 참여하지 않겠다면서 허세영 루센트블록 대표에게 사업계획·재무모델·투자제안서를 받았다는 지적에 김 대표는 "외부평가에서 전혀 참고하지 않았다"면서도 "정제되지 않은 이야기를 한 부분은 저의 불찰"이라고 말했다.

조 의원은 거래소를 2개로 제한할 법적 규정이 없다며 추가 인가를 요구했고, 이 위원장은 "문제 제기에 충분히 공감하고 한성숙 당시 중기부 장관과도 깊이 따져봤다"며 "2개가 시장에 등장한 뒤 필요성이 있으면 검토하겠다"고 했다. 신동욱 의원이 "몇백억원 들여 회사를 만든 청년들은 인턴을 한 것이냐"고 하자 이 위원장은 "굉장히 무겁게 받아들이고 가슴으로도 고민하겠다"고 답했다.

루센트블록 로고. [사진=루센트블록]

◆ 레버리지 ETF 6.3조 손실…"책임자 없다" 공세에 "무거운 마음"

김재섭 국민의힘 의원은 금감원이 전날 발표한 레버리지 ETF 투자자 손실이 6조3130억원이라며 "당초 2조원으로 잡다가 6조원으로 튀었는데 책임자가 누군지도, 의사결정 과정도 확인하지 못하고 있다"고 했다. 박성훈 의원은 60일 걸리던 상장심사가 29일 만에 끝났다며 "결정은 있는데 결정한 사람은 없다. 허깨비가 결정하고 유령이 책임지라는 말이냐"고 따졌다. 

이 위원장은 "정책적 필요성이 있었음에도 여러 결과를 초래한 데 대해 굉장히 무거운 마음"이라면서도 청와대 압력 여부에는 "금융위가 주도하고 관계기관 협의를 거쳐 결정했다"는 기존 입장을 되풀이했다. 이찬진 금감원장은 "국민께 송구하다"면서도 "법상 심사기간 15일 동안 엄정하게 심사했고 졸속 심사는 아니다"라고 말했다.

◆ "산은 부산 이전 안 하는 걸로 정리" 발언했다가 '번복'

이 위원장은 박성훈 의원(부산 북구을)이 산은 부산 이전의 정부 입장을 묻자 "이미 추진하다가 국회에서도 정리가 돼 하지 않는 것으로 정리된 것으로 안다"고 답했다.

이에 대해 박 의원은 정회 후 의사진행발언으로 "귀를 의심케 하는 충격적 발언으로 800만 부울경 주민을 농락했다"며 "관련 법이 계류 중일 뿐 여야 어느 쪽도 이전을 철회하거나 무산시킨 적이 없다"고 반발했다.

그러자 이 위원장은 "명확히 말씀드리겠다"며 "아까 박 위원님이 계속 물으셔서 국회에서 논의하는 것으로 알고 있다고 말씀드렸는데, 그럼에도 계속 물으셔서 그렇게 된 것이고 그게 제가 아는 전부"라고 했다. 이어 "국회에서 논의하시는 것으로 알고 있고 그게 제가 말씀드릴 수 있는 전부"라고 덧붙였다.

유동수 정무위원장이 "아직 확정되지 않았다는 얘기고 국회 결정에 따른다는 얘기냐"고 정리하자 이 위원장은 "국회에서 결정하실 것이고 국회의 권한이 있으신 것"이라며 "박 위원님이 알고 계신 그대로"라고 답했다.

SK하이닉스 로고(왼쪽)와 솔리다임 로고(오른쪽). [사진=SK하이닉스]

◆ 솔리다임 "중복상장 적용 대상"…금융위, 네이버-두나무 '4차례 반대' 

이 위원장은 SK하이닉스 미국 계열사 솔리다임의 미국 상장에 대해 "현행 중복상장 가이드라인 적용 대상"이라며 19일 이찬진 원장이 언급한 발언을 재차 확인했다. 다만 "공식 발표나 구체적 내용이 있는 것은 아니다"라고 했다.

박성훈 의원은 거래소가 해외 상장은 최종 상장 직전까지만 주주 보호 의무를 이행하면 된다는 입장이라며 "투자계약과 상장 조건을 확정한 뒤 주주보호방안을 만들면 요식행위"라고 했고, 이강일 민주당 의원은 "해외 상장을 원천적으로 막기 어려운 만큼 국내 보호장치가 더 촘촘해야 한다"고 했다.

신동욱 의원은 네이버-두나무 합병 관련 특정금융정보법 시행령 예외 규정을 두고 국무조정실이 '만장일치'라고 했지만 금융위가 네 차례 반대한 문건이 있다고 했고, 이 위원장은 "사전 조율 과정에서 그렇게 했다"라며 사실상 인정했다.

금융위는 이강일 의원 서면답변에서 "거래소가 특정 기업이나 주주의 지배력으로 공공성·중립성이 훼손되지 않도록 하는 안전장치를 디지털자산법안에서 검토 중"이라고 밝혔다. 디지털자산기본법 정부안은 "막바지 협의 중"이며, 송언석 의원의 가상자산 과세 유예 요구에는 "재경부가 의견 수렴 중"이라고 했다. 원화 스테이블코인 발행을 은행 중심으로 제한하느냐는 민병덕 의원 질의에는 "그 방안을 포함해 막바지 협의 중이며 안을 공유해 논의하겠다"고 답했다.

◆ 가계대출 총량규제 위헌 논란…사내대출 1조는 "실무 논의"

조정훈 의원은 헌법 37조를 들어 "'협의'라는 뭉뚱그린 표현으로 총량규제를 할 법적 근거는 없다. 위헌"이라며 근거는 극심한 통화팽창기에 금통위 의결로 한시 적용하는 한국은행법뿐이라고 했다. 이 위원장은 "금융시장 안정 차원에서 포괄적으로 할 수 있다"고 답했다. 김용만 민주당 의원은 금융규제 운영규정이 행정지도 불이행을 이유로 한 불이익을 금지하는데도 금감원이 목표를 초과한 7개 은행에 한도 차감 페널티를 구두로 부과했다며 "2015년 근절하겠다던 그림자규제의 부활"이라고 했다. 이 위원장은 "총량은 은행별 사정이 달라 자율 형식으로 한다. 보완 방법을 검토하겠다"고 했다.

송언석 의원은 공공기관·증권사·대기업 사내대출이 9140억원이고 9월부터 최대 5억원을 빌려주는 삼성을 더하면 1조원이 넘는다며 동일 규제를 요구했고, 이 위원장은 "취지에 동감하나 방법론을 고민해야 한다", 이 원장은 "DSR 연계를 금융위와 실무선에서 논의 중"이라고 했다.

[사진=금융위원회]

ssup825@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
서울 집값 다시 불 붙었다…1년새 15.5%↑ [서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 지난 8월 서울 아파트 매매 실거래가가 1년 전보다 15.5% 올랐다. 이는 2021년 11월 이후 57개월 만에 가장 높은 전년 동월 대비 상승률이다.  매맷값은 동북권(강북·도봉·노원·성북·중랑·동대문·성동·광진구)에서 높게 올랐으며 전셋값은 서남권(강서·양천·영등포·구로·금천·동작·관악구)에서 큰 오름폭을 보였다. 반면 동남권은 매맷값과 전셋값이 모두 하락했다.  22일 서울시의 한국부동산원 아파트 가격동향조사 통계 분석에 따르면 올해 8월 서울 아파트 매매 실거래가는 전월 대비 0.72% 상승했다. 권역별로는 서초·강남·송파·강동구가 속한 동남권이 전월 대비 0.29% 하락한 반면 나머지 권역은 모두 올랐다. 특히 동북권은 1.54%, 도심권(종로·중·용산)은 1.06% 오르며 높은 상승률을 나타냈다. 올해 1월과 비교하면 서울 전체 아파트 가격은 8.3% 올랐다. 권역 중에는 동북권이 11.5%, 서남권이 8.4%로 상대적으로 오름폭이 컸다. 면적별로는 모든 구간에서 가격이 올랐다. 특히 전용면적 85㎡ 초과 135㎡ 이하인 중대형 아파트가 전월 대비 1.32%로 가장 큰 오름폭을 기록했다. 8월 아파트 전세 실거래가는 전월 대비 0.30%, 전년 동월 대비 11.31% 상승했다. 권역별로는 서남권이 1.30%, 서북권(은평·서대문·마포)이 0.17% 올랐다. 반면 도심권(-0.35%)과 동북권(-0.10%), 동남권(-0.08%)은 하락했다. 면적별로는 135㎡ 초과 대형 아파트가 전월 대비 2.41% 올라 가장 큰 오름폭을 보였다. 중대형 아파트도 1.50% 오르는 등 면적이 큰 아파트가 전셋값 상승을 이끌었다. 아파트 매매거래량은 감소세를 보였다. 서울시에 따르면 이달 16일 기준 9월 서울 아파트 거래량은 전월 대비 18.3% 감소한 2923건으로 집계됐다. 다만 부동산 거래 신고 기한이 계약일로부터 30일 이내인 만큼 9월 계약분 신고는 앞으로 늘어날 수 있다. 아파트 거래량은 다주택자 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 거래가 몰린 5월(8987건) 이후 대체로 3000~5000건대를 기록하고 있다. 실거래가 구간별로 보면 15억원 이하 거래 비중은 5월 72.3%에서 8월 79.5%로 확대됐다. 다만 9월에는 78.1%로 소폭 축소됐다. 자치구별로는 노원구가 332건으로 가장 많은 거래량을 기록했다. 노원구의 15억원 이하 거래 비중은 99.7%, 도봉·강북·금천구는 100%로 나타나 외곽지역의 중저가 실수요 거래가 두드러졌다. 서울시는 "4~5월 고가주택 절세 거래 증가로 15억원 이하 거래 비중이 일시 축소됐다"며 "이후 중저가 실수요 유입으로 8월까지 확대가 이어지다 비중이 다소 줄었다"고 분석했다. 9월 아파트 전세거래량은 6454건으로 전월(7862건) 대비 17.9% 줄었다. 월세 거래량도 7750건으로 한 달 전보다 6.4% 감소하며 전월세 거래가 모두 위축됐다. 전년 동월과 비교하면 전세와 월세 거래량은 각각 46.9%, 19.8% 줄어 가을 이사철에도 거래 위축이 두드러졌다. 전월세 거래 비중은 월세가 54.6%, 전세가 45.4%를 기록했다. 7~8월 전월세 거래 비중이 5대 5 수준을 유지하다 월세 비중이 다시 커졌다. 전세거래 중 갱신계약 비중은 9월 56.7%로 전월(57.9%) 대비 소폭 감소했고, 계약갱신요구권 사용 비중은 52.1%를 기록해 한 달 전(49.8%)보다 늘었다. donglee@newspim.com 2026-10-22 09:15
사진
AI가 각국 웹사이트 치명적 결함 찾아냈다고? [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 널리 쓰이는 프로그래밍 언어 PHP에서 치명적 취약점이 공개되면서 21일(현지시간) 유럽을 비롯한 각국 정부 웹사이트가 잇따라 차단됐다. PHP 개발진은 이날 긴급 수정판을 내놓으며 모든 이용자에게 "즉시 업데이트할 것을 권고한다"고 밝혔다. 취약점은 수년간 소프트웨어 안에 숨어 있다가 인공지능(AI)을 통해 발견됐다. 일부 해커가 이미 결함을 악용하고 있다는 경고가 나오면서 유럽 각국 정부 기관은 예방 차원에서 사이트를 내렸다. PHP는 1990년대 초 등장한 언어로 처음에는 '퍼스널 홈 페이지'의 약자였다. 방문자가 페이지를 열면 서버가 내용을 조립해 브라우저로 보내는 역할을 한다. 자원봉사자들이 관리하는 무료 오픈소스 소프트웨어다. 웹 기술 조사업체 W3테크스에 따르면 프로그래밍 언어가 확인되는 웹사이트의 약 75%가 PHP로 돌아간다. 워드프레스와 드루팔, 줌라, 마젠토가 모두 PHP 기반이다. 워드프레스 하나만 해도 전체 웹사이트의 약 43%를 떠받친다. 드루팔협회의 티퍼니 패리스 임시 최고경영자(CEO)는 "지난 20년간 공개된 모든 PHP 버전을 쓰는 서버가 취약하다"며 "이 문제는 인터넷 대부분에 영향을 미친다"고 말했다. 인터넷 정보업체 센시스 자료에 따르면 조사 대상 호스트 260만 곳 가운데 약 150만 곳이 아직 수정판이 없는 버전을 쓰고 있다. 21일(현지시간) 네덜란드 정부 포털 오베르헤이트(Overheid.nl) 접속 시 뜨는 안내 화면. 프로그래밍 언어 PHP의 보안 취약점 공개 이후 사이트가 차단된 상태다.[사진=웹사이트 캡처] 2026.10.22 mj72284@newspim.com ◆ AI가 찾아낸 결함 이번 취약점은 AI를 통해 발견됐다. 보안업체 두 곳이 각각 보고서를 냈다. 보안업체 칼리프는 블로그에서 8월 1일 대규모언어모델의 도움으로 결함을 찾아냈고 이후 수정 작업을 해왔다고 밝혔다. 알파벳 산하 보안업체 위즈도 자사 AI 취약점 연구 도구와 구글 제미나이, 오픈AI 모델의 도움으로 같은 결함을 발견했다고 전했다. 위즈는 이 취약점이 10년 넘게 PHP 코드베이스에 숨어 있었고 사람이 찾아내기는 극도로 어려웠을 것이라고 설명했다. 회사는 "AI 이전에는 이런 수작업이 구현하기 어렵고 확장하기는 더 어려웠다"며 "AI로 이제 그 장벽이 사라졌다"고 했다. 킹스칼리지런던의 루카시 올레이니크 방문선임연구원은 "규모가 엄청나다"며 "AI로 악용이 순식간에, 대규모로 일어날 수 있다"고 우려했다. 백악관은 지난 16일 결함을 인지했다고 밝혔다. 백악관은 "이번 발견은 왜 AI 분야에서 미국의 주도권이 중요한지를 정확히 보여준다"며 "미국의 혁신이 국가 안보를 강화하는 것"이라고 했다. 피해는 유럽에서 두드러졌다. 네덜란드에서는 국가사이버보안센터가 먼저 자체 사이트를 내렸고 여러 기관이 뒤를 따랐다. 로테르담항과 정부 포털 오베르헤이트, 축구협회, 주요 정당 다섯 곳, 여러 병원 사이트가 포함됐다. 핀란드는 더 광범위했다. 국영 IT 서비스 제공업체 발토리가 정부 공공망 서비스를 예방 조치로 차단했다. 프랑스 내무부는 모든 웹사이트를 예방적 유지보수 상태로 전환했다. 덴마크 지방자치 IT 기업 콤비트는 전국 학교 소통 플랫폼을 포함한 여러 서비스를 중단했다. 각국 정상까지 나섰다. 네덜란드 총리는 상황을 면밀히 주시하고 있다고 밝혔고, 다카이치 사나에 일본 총리는 엑스에 웹사이트 소유자들에게 "운영 중인 사이트가 PHP를 쓰는지 확인하고 새 수정판을 적용할 준비를 하라"고 당부했다.   mj72284@newspim.com 2026-10-22 03:48

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동