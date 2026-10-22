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軍 "북한 대남 확성기 정비 식별"…전문가 "현재로선 자제에 방점"

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AI 핵심 요약

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  • 군 당국은 22일 북한군의 대남 확성기 정비 활동을 식별했다고 밝혔다.
  • 김여정은 수일 안에 확성기 가동을 예고했으며 북한은 접경지역 무기도 증강했다.
  • 통일부는 긴장 고조 행위 중단과 남북 간 대화를 통한 해결을 촉구했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

합참 "새 무기 설치 식별되지 않아"
국방부 "당연히 비례적 조치 있어야"
통일부 "MDL 긴장 행위 즉시 중단"
홍민 "북한 목표는 충돌이 아니라
겨울철 이전에 공사를 마치는 것"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 북한이 이달 중 최전방 대남 확성기 방송 재개를 예고한 가운데 군(軍) 당국이 북한군의 확성기 정비를 식별한 것으로 확인했다.

장도영 합동참모본부 공보실장은 22일 북한의 확성기 가동 준비 정황과 관련해 "북한의 일련의 담화 이전부터 일상적인 정비 활동이 식별되고 있었다"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김정은 북한 국무위원장의 여동생인 김여정 노동당 부장이 21일 최전방 군사분계선(MDL) 인근 지역을 시찰하고 있다. 쌍안경으로 전방을 관측하는 인물은 북한군 원수인 박정천 국방성 고문. 2026.10.21 [사진=북한매체 종합]

◆김여정 "모든 국경선 새 대응수단 임무 대기"

김여정 북한 노동당 총무부장은 이날 "전(全) 국경선에서 우리의 새로운 대응 수단들은 임무 대기 태세에 들어갈 것"이라며 "대(對)한국 확성기들도 수일 안으로 대기상태에 들어가게 된다"고 밝혔다.

김 부장은 전날인 21일에도 10월 중으로 대남 확성기 방송을 재개할 것이라고 언급했다.

다만 장 실장은 "새로운 무기가 현재 설치되는 동향은 식별되지 않고 있다"며 "북한이 주장했기 때문에 예의주시하고 있다"고 했다.

북한은 군사분계선(MDL) 일대에 지뢰 지대와 철책을 설치하고 240㎜·600㎜ 방사포와 신형 자주포 등 접경지역 군사력 증강에도 속도를 내고 있다.

정빛나 국방부 대변인은 이날 대북 확성기 검토 여부에 대한 질문에 "북한이 뭔가를 한다면 우리도 당연히 비례적 조치가 있어야 하지 않나 생각은 하고 있다"고 했다.

다만 대북 확성기 재설치를 비롯해 구체적 대응 방안은 아직 결정되지 않았다고 했다.

앞서 김 부장은 지난 19일 남북 군사분계선(MDL) 인근 북한군의 MDL 월선에 대한 경고방송과 경고사격을 비난하며 대남 확성기 방송 재개 가능성을 처음 언급했다.

북한의 MDL 인근 요새화 작업으로 북한이 주장하는 MDL이 고착화될 수 있다는 지적에 대해 "북한은 MDL 근접 활동을 중단해야 하며 명백한 정전협정 위반이기 때문에 유엔군사령부와 협의를 통해 조치해 나가겠다"라고 했다.

합참은 유엔군사령부와 공동 조사를 통해 합당하고 실효적인 조치를 추진하겠다는 입장도 밝혔다.

합참은 북한의 확성기와 최전방 무기 배치 관련 동향을 예의 주시하면서 관련 대비태세 전반을 확인하며 점검하고 있다고 밝혔다.

[파주=뉴스핌] 정일구 기자 = 북한이 이달 중 대남 확성기 방송 재개를 예고하며 남북 갈등이 고조되고 있는 가운데 22일 오후 경기 파주시 접경지역에서 바라본 북한군 초소 옆으로 대남 확성기가 보이고 있다. 2026.10.22 mironj19@newspim.com

◆통일부 "MDL 남북 입장 일치, 근본 해결 방안"

통일부는 이날 김 부장이 대남 확성기 방송의 재개를 준비 중이라고 한 것에 대해 "과거의 잘못을 다시 반복해서는 안 된다"며 남북 간 대화를 통한 문제 해결을 강조했다.

통일부는 "MDL 일대에서 정전협정을 위반하고 긴장과 충돌의 위험을 키우는 행위는 즉시 중단돼야 한다"고 했다.

통일부는 "불과 1년여 전 우리는 서로를 향해 확성기를 틀며 남북 주민 모두가 참기 어려운 고통을 경험한 바 있다"며 "이러한 과거의 잘못을 다시 반복해서는 안 된다"라고 거듭 강조했다.

통일부는 "남북 간 긴장과 충돌의 위험을 방지하기 위한 근본적인 해결 방안은 MDL에 대한 남북의 입장을 일치시키고 평화적 관리를 위한 소통 체계를 하루빨리 마련하는 것"이라고 했다. 통일부는 "북측은 우리에 대한 위협을 멈추고 실효적인 문제 해결을 위해 노력하기를 촉구한다"라고 했다.

[파주=뉴스핌] 정일구 기자 = 북한이 이달 중 대남 확성기 방송 재개를 예고하며 남북 갈등이 고조되고 있는 가운데 22일 오후 경기 파주시 접경지역에서 바라본 우리군 초소와 북한군 초소가 마주 보고 있다. 2026.10.22 mironj19@newspim.com

◆홍민 "억제신호·자제선언 발신, 韓 선택 비용 높여"

홍민 통일연구원 선임연구위원은 "북한의 자세는 현재로서는 자제에 방점이 있다"고 분석했다. 홍 선임연구위원은 "수단은 전진 배치하고 확성기는 대기시키되 반격 조건은 실제 피해를 기준으로 경고사격에는 맞대응하지 않겠다고 공언한 것"이라고 봤다.

홍 선임연구위원은 "목표는 충돌이 아니라 한국군 경고사격의 빈도를 낮춰 겨울철 이전에 공사를 마치는 것으로 보인다"면서 "억제신호(진지 공개)와 자제선언(맞경고사격 배제)을 함께 내보내 한국의 선택 비용을 높이는 방식"이라고 분석했다.

홍 선임연구위원은 "결심 권한이 현장으로 내려왔다고 볼 근거는 없다"면서 "'즉시 반격해야 한다'는 장병 대상 훈시이며 지휘 권한의 규정이 아니다"고 봤다.

다만 홍 선임연구위원은 북한이 실제로 바뀐 것은 ▲반격 수단이 진지에 들어가 결심에서 실행까지의 시간이 짧아졌고 ▲박정천 국방성 고문이 장병 앞에서 반격을 공약해 해당 상황이 오면 지도부가 반격 쪽으로 기울 압력이 커졌으며 ▲우발 사고도 대응 대상에 포함돼 의도의 유무가 완충 역할을 하지 못하게 됐다고 분석했다.

pcjay@newspim.com

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서울 집값 다시 불 붙었다…1년새 15.5%↑ [서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 지난 8월 서울 아파트 매매 실거래가가 1년 전보다 15.5% 올랐다. 이는 2021년 11월 이후 57개월 만에 가장 높은 전년 동월 대비 상승률이다.  매맷값은 동북권(강북·도봉·노원·성북·중랑·동대문·성동·광진구)에서 높게 올랐으며 전셋값은 서남권(강서·양천·영등포·구로·금천·동작·관악구)에서 큰 오름폭을 보였다. 반면 동남권은 매맷값과 전셋값이 모두 하락했다.  22일 서울시의 한국부동산원 아파트 가격동향조사 통계 분석에 따르면 올해 8월 서울 아파트 매매 실거래가는 전월 대비 0.72% 상승했다. 권역별로는 서초·강남·송파·강동구가 속한 동남권이 전월 대비 0.29% 하락한 반면 나머지 권역은 모두 올랐다. 특히 동북권은 1.54%, 도심권(종로·중·용산)은 1.06% 오르며 높은 상승률을 나타냈다. 올해 1월과 비교하면 서울 전체 아파트 가격은 8.3% 올랐다. 권역 중에는 동북권이 11.5%, 서남권이 8.4%로 상대적으로 오름폭이 컸다. 면적별로는 모든 구간에서 가격이 올랐다. 특히 전용면적 85㎡ 초과 135㎡ 이하인 중대형 아파트가 전월 대비 1.32%로 가장 큰 오름폭을 기록했다. 8월 아파트 전세 실거래가는 전월 대비 0.30%, 전년 동월 대비 11.31% 상승했다. 권역별로는 서남권이 1.30%, 서북권(은평·서대문·마포)이 0.17% 올랐다. 반면 도심권(-0.35%)과 동북권(-0.10%), 동남권(-0.08%)은 하락했다. 면적별로는 135㎡ 초과 대형 아파트가 전월 대비 2.41% 올라 가장 큰 오름폭을 보였다. 중대형 아파트도 1.50% 오르는 등 면적이 큰 아파트가 전셋값 상승을 이끌었다. 아파트 매매거래량은 감소세를 보였다. 서울시에 따르면 이달 16일 기준 9월 서울 아파트 거래량은 전월 대비 18.3% 감소한 2923건으로 집계됐다. 다만 부동산 거래 신고 기한이 계약일로부터 30일 이내인 만큼 9월 계약분 신고는 앞으로 늘어날 수 있다. 아파트 거래량은 다주택자 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 거래가 몰린 5월(8987건) 이후 대체로 3000~5000건대를 기록하고 있다. 실거래가 구간별로 보면 15억원 이하 거래 비중은 5월 72.3%에서 8월 79.5%로 확대됐다. 다만 9월에는 78.1%로 소폭 축소됐다. 자치구별로는 노원구가 332건으로 가장 많은 거래량을 기록했다. 노원구의 15억원 이하 거래 비중은 99.7%, 도봉·강북·금천구는 100%로 나타나 외곽지역의 중저가 실수요 거래가 두드러졌다. 서울시는 "4~5월 고가주택 절세 거래 증가로 15억원 이하 거래 비중이 일시 축소됐다"며 "이후 중저가 실수요 유입으로 8월까지 확대가 이어지다 비중이 다소 줄었다"고 분석했다. 9월 아파트 전세거래량은 6454건으로 전월(7862건) 대비 17.9% 줄었다. 월세 거래량도 7750건으로 한 달 전보다 6.4% 감소하며 전월세 거래가 모두 위축됐다. 전년 동월과 비교하면 전세와 월세 거래량은 각각 46.9%, 19.8% 줄어 가을 이사철에도 거래 위축이 두드러졌다. 전월세 거래 비중은 월세가 54.6%, 전세가 45.4%를 기록했다. 7~8월 전월세 거래 비중이 5대 5 수준을 유지하다 월세 비중이 다시 커졌다. 전세거래 중 갱신계약 비중은 9월 56.7%로 전월(57.9%) 대비 소폭 감소했고, 계약갱신요구권 사용 비중은 52.1%를 기록해 한 달 전(49.8%)보다 늘었다. donglee@newspim.com 2026-10-22 09:15
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AI가 각국 웹사이트 치명적 결함 찾아냈다고? [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 널리 쓰이는 프로그래밍 언어 PHP에서 치명적 취약점이 공개되면서 21일(현지시간) 유럽을 비롯한 각국 정부 웹사이트가 잇따라 차단됐다. PHP 개발진은 이날 긴급 수정판을 내놓으며 모든 이용자에게 "즉시 업데이트할 것을 권고한다"고 밝혔다. 취약점은 수년간 소프트웨어 안에 숨어 있다가 인공지능(AI)을 통해 발견됐다. 일부 해커가 이미 결함을 악용하고 있다는 경고가 나오면서 유럽 각국 정부 기관은 예방 차원에서 사이트를 내렸다. PHP는 1990년대 초 등장한 언어로 처음에는 '퍼스널 홈 페이지'의 약자였다. 방문자가 페이지를 열면 서버가 내용을 조립해 브라우저로 보내는 역할을 한다. 자원봉사자들이 관리하는 무료 오픈소스 소프트웨어다. 웹 기술 조사업체 W3테크스에 따르면 프로그래밍 언어가 확인되는 웹사이트의 약 75%가 PHP로 돌아간다. 워드프레스와 드루팔, 줌라, 마젠토가 모두 PHP 기반이다. 워드프레스 하나만 해도 전체 웹사이트의 약 43%를 떠받친다. 드루팔협회의 티퍼니 패리스 임시 최고경영자(CEO)는 "지난 20년간 공개된 모든 PHP 버전을 쓰는 서버가 취약하다"며 "이 문제는 인터넷 대부분에 영향을 미친다"고 말했다. 인터넷 정보업체 센시스 자료에 따르면 조사 대상 호스트 260만 곳 가운데 약 150만 곳이 아직 수정판이 없는 버전을 쓰고 있다. 21일(현지시간) 네덜란드 정부 포털 오베르헤이트(Overheid.nl) 접속 시 뜨는 안내 화면. 프로그래밍 언어 PHP의 보안 취약점 공개 이후 사이트가 차단된 상태다.[사진=웹사이트 캡처] 2026.10.22 mj72284@newspim.com ◆ AI가 찾아낸 결함 이번 취약점은 AI를 통해 발견됐다. 보안업체 두 곳이 각각 보고서를 냈다. 보안업체 칼리프는 블로그에서 8월 1일 대규모언어모델의 도움으로 결함을 찾아냈고 이후 수정 작업을 해왔다고 밝혔다. 알파벳 산하 보안업체 위즈도 자사 AI 취약점 연구 도구와 구글 제미나이, 오픈AI 모델의 도움으로 같은 결함을 발견했다고 전했다. 위즈는 이 취약점이 10년 넘게 PHP 코드베이스에 숨어 있었고 사람이 찾아내기는 극도로 어려웠을 것이라고 설명했다. 회사는 "AI 이전에는 이런 수작업이 구현하기 어렵고 확장하기는 더 어려웠다"며 "AI로 이제 그 장벽이 사라졌다"고 했다. 킹스칼리지런던의 루카시 올레이니크 방문선임연구원은 "규모가 엄청나다"며 "AI로 악용이 순식간에, 대규모로 일어날 수 있다"고 우려했다. 백악관은 지난 16일 결함을 인지했다고 밝혔다. 백악관은 "이번 발견은 왜 AI 분야에서 미국의 주도권이 중요한지를 정확히 보여준다"며 "미국의 혁신이 국가 안보를 강화하는 것"이라고 했다. 피해는 유럽에서 두드러졌다. 네덜란드에서는 국가사이버보안센터가 먼저 자체 사이트를 내렸고 여러 기관이 뒤를 따랐다. 로테르담항과 정부 포털 오베르헤이트, 축구협회, 주요 정당 다섯 곳, 여러 병원 사이트가 포함됐다. 핀란드는 더 광범위했다. 국영 IT 서비스 제공업체 발토리가 정부 공공망 서비스를 예방 조치로 차단했다. 프랑스 내무부는 모든 웹사이트를 예방적 유지보수 상태로 전환했다. 덴마크 지방자치 IT 기업 콤비트는 전국 학교 소통 플랫폼을 포함한 여러 서비스를 중단했다. 각국 정상까지 나섰다. 네덜란드 총리는 상황을 면밀히 주시하고 있다고 밝혔고, 다카이치 사나에 일본 총리는 엑스에 웹사이트 소유자들에게 "운영 중인 사이트가 PHP를 쓰는지 확인하고 새 수정판을 적용할 준비를 하라"고 당부했다.   mj72284@newspim.com 2026-10-22 03:48

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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