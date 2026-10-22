北김여정 "국경선에 새 타격수단...수일 내 대남확성기 가동상태"

AI 핵심 요약beta
- 김여정은 22일 새벽 담화에서 이재명 정부를 강하게 비난했다
- 김여정은 북한 국경 요새화 작업의 정당성을 거듭 주장했다
- 김여정은 한국이 실수하면 새로운 대응수단을 가동하겠다고 경고했다
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"지금 정권 尹때보다 어리석어" 맹비난
"모든 것을 각오해야" 추가 도발 예고
[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 김여정 북한 노동당 부장이 자신들의 지뢰도발 사태와 관련해 22일 새벽 담화를 내고 강한 억조로 이재명 정부는 비난했다.
조선중앙통신에 따르면 김여정은 이날 "한국 청와대 국방정책특별보좌관이라는 자가 21일 주제넘은 반응을 내놓았다"며 "의혹투성이 사고를 자초하고도 남에게 책임을 전가하는 뻔뻔하고 비이성적인 행동"이라고 주장했다.
이어 김여정은 현 정부를 향해 막말을 섞어가며 비난 수위를 높였다. 그는 "문재인, 윤석열 정권도 상대해 보았지만, 지금 정권의 자들만큼 어리석은 것은 처음 본다"며 "이를 통해 이재명 정부의 취약성과 미숙성을 읽을 수 있다"고 지적했다.
또한 북한 측이 추진 중인 이른바 '국경 요새화' 작업의 정당성을 거듭 강변했다. 김여정은 "우리의 주권이 행사되는 영내에서 우리의 목적에 따르는 국경 영구화 공사는 어김없이 성과적으로 계속될 것"이라며 "국경이 요새화되면 남북 간 군사적 충돌 위험은 현저히 낮아질 것"이라고 주장했다.
그러면서 한국 정부의 대응을 '객기'로 규정하고 추가적인 대응 조치도 예고했다. 김여정은 "만약 실수라도 범한다면 모든 것을 각오해야 할 것"이라며 "전 국경선에서 우리의 새로운 대응수단들이 임무 대기태세에 들어갈 것이며, 대한국 확성기들도 수일 안으로 대기 상태에 들어가게 된다"고 위협했다.
아울러 그는 "계속 트집과 억지로 나간다면 현 집권당국은 가장 참담하고 곤혹스러운 사태에 직면하게 될 것"이라며 "이것은 위협이 아니라 분명한 경고"라고 덧붙였다.
yjlee@newspim.com