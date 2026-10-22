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뉴욕증시 프리뷰, 주가 선물 급락...AI 거품 우려에 이란 재공격설까지

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  • 22일 뉴욕 증시 주요 지수 선물이 일제히 하락했다
  • 테슬라·메타 실적에도 AI 투자 부담과 수익성 우려가 커졌다
  • 미·이스라엘의 이란 재공격 우려로 유가와 방산주는 강세를 보였다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

나스닥 선물 1.7%↓…테슬라·메타 실적에도 기술주 일제히 하락
美·이스라엘 이란 공격 준비 보도에 유가 급등…안전자산 국채로 자금 몰려

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 22일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서 주요 주가지수 선물이 일제히 하락하고 있다. 테슬라와 메타플랫폼스의 실적 발표에도 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 막대한 자금 조달 부담과 수익성 우려가 가시지 않은 가운데, 미국과 이스라엘의 이란 재공격 가능성까지 제기되면서 투자 심리가 위축되고 있다.

미 동부시간 오전 9시(한국시간 오후 10시) 기준 다우존스30산업평균지수 선물은 314포인트(0.59%) 하락했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수 선물은 0.97%, 나스닥100지수 선물은 1.70% 떨어졌다.

전날 뉴욕 증시는 스페이스X(SPCX)와 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)의 호실적에 힘입어 상승했다. S&P500지수는 3거래일 연속 올랐지만, AI 투자 부담과 중동의 지정학적 긴장이 다시 부각되면서 하루 만에 시장 분위기가 반전됐다.

미국 뉴욕증권거래소에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]

◆ 테슬라·메타 실적에도 하락…AI 투자 부담 다시 부각

▲테슬라(TSLA)는 개장 전 거래에서 약세를 보였다. 3분기 조정 주당순이익은 시장 예상을 웃돌았지만 자동차 부문 매출이 부진했다. 연간 자본지출 전망도 기존 250억달러 이상에서 약 200억달러로 낮추면서 AI와 로봇 사업 확대 속도에 대한 우려가 커졌다.

로이터통신은 테슬라 내부 관계자 일부가 일론 머스크 최고경영자(CEO)의 스페이스X 합병 관련 공개 발언이 주주들의 감시를 강화하고 협상을 복잡하게 만들 수 있다고 우려하고 있다고 보도했다.

AJ벨의 러스 몰드 투자 담당 이사는 "테슬라가 휴머노이드 로봇 옵티머스와 AI, 로보택시에 막대한 자금을 투입하면서 이익과 현금흐름이 급감했다"며 "스페이스X와의 합병 가능성을 둘러싼 불확실성이 장기화할 수 있다"고 말했다.

▲메타플랫폼스(META)도 약 2% 하락했다. 3분기 매출이 시장 예상을 웃돌고 긍정적인 4분기 전망을 제시했지만, AI 사업 확장에 필요한 막대한 자금이 투자자들의 우려를 자극했다.

메타플랫폼스는 올해 자본지출 전망을 기존 1300억~1450억달러에서 1350억~1450억달러로 조정했다. 내년 1월 기존 주주들에게 배분할 새로운 무의결권 클래스C 주식 도입 계획도 발표했다.

기술주 전반으로 매도세가 확산하면서 ▲아마존(AMZN)과 ▲엔비디아(NVDA)도 2~3% 하락했다. ▲인텔(INTC)은 5% 떨어졌고, ▲AMD(AMD) ▲퀄컴(QCOM) ▲마벨테크놀로지(MRVL) ▲브로드컴(AVGO) ▲마이크론테크놀로지(MU)도 3~4.7% 내렸다.

전날 호실적으로 상승세를 이끌었던 스페이스X와 슈퍼마이크로도 2~3% 하락했다.

네오클라우드 기업 ▲코어위브(CRWV)는 약 5% 떨어졌다. 채권 수익률과 신용부도스와프(CDS) 프리미엄이 높은 수준을 유지하면서 차입 부담에 대한 우려가 이어지고 있다.

젠슨 황 엔비디아 CEO는 이날 CNBC와의 인터뷰에서 "네오클라우드에 대한 수요는 상상을 초월할 정도"라면서도 "이를 뒷받침할 자본이 부족해 성장이 제약받고 있다"고 밝혔다.

웰스파고 트레이더들은 황 CEO의 발언이 신용시장의 자금 공급 여력에 대한 우려를 다시 자극했다고 분석했다. JP모간 역시 AI 자금 조달에 대한 불안이 여전히 해소되지 않았으며, 최근 기술주 반등에도 투자자들의 확신이 부족하다고 지적했다.

28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 윌리엄스의 5번 주간 고속도로(I-5)에서 트럭 한 대가 경유 가격 표지판 옆을 지나가고 있다. [사진= 로이터 뉴스핌]

이란 재공격 우려에 유가 112달러 육박…美 국채 금리 급락

중동의 지정학적 긴장도 투자 심리를 짓눌렀다.

뉴욕타임스(NYT)는 익명의 미국 당국자들을 인용해 미국과 이스라엘이 다음 달 미국 중간선거 이후 이란을 다시 공격하기 위한 구체적인 계획을 수립했다고 보도했다. 다만 도널드 트럼프 미국 대통령은 아직 새로운 군사작전을 승인하지 않은 것으로 전해졌다.

트럼프 대통령은 전날 기자들에게 미국이 이란과 협상하고 있지 않으며 "꽤 조만간" 무언가가 일어날 것이라고 말했다.

사우디아라비아에 대한 후티 반군의 공격까지 격화하면서 원유 공급 차질과 중동 전쟁 확대에 대한 우려가 커졌다.

국제유가의 기준인 브렌트유 선물은 2.8% 넘게 상승한 배럴당 111.90달러를 기록하며 약 5개월 만의 최고 수준에 근접했다. 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물도 2% 넘게 올라 배럴당 99달러를 넘어섰다.

안전자산 선호 심리가 강해지면서 미국 국채 금리는 하락했다. 로이터통신에 따르면 미국 10년 만기 국채 금리는 약 5.036%까지 떨어졌다. 국채 가격과 금리는 반대 방향으로 움직인다.

위험자산 회피 움직임 속에 비트코인은 3% 넘게 하락했다. 월가의 공포지수로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 3거래일 연속 하락세를 끝내고 1.57포인트 상승한 18.25를 기록했다.

방산·에너지주 강세…항공·기술주는 약세

지정학적 긴장이 고조되면서 방산주와 에너지주는 상대적으로 강세를 보였다.

▲록히드마틴(LMT)은 시장 예상을 웃도는 3분기 실적과 연간 실적 전망 상향에 힘입어 개장 전 거래에서 약 4% 상승했다. 방산업체 ▲에이벡스(AVEX)는 미국 해군이 자사 무인 수상정 구매를 중단할 것이라는 보도를 반박하면서 10% 넘게 급등했다.

유가 상승에 힘입어 ▲킨더모건(KMI)은 약 1%, ▲APA(APA)와 ▲발레로에너지(VLO) ▲코노코필립스(COP)는 각각 1% 넘게 올랐다.

반면 ▲아메리칸항공(AAL)은 연료비 급등으로 연간 손실 전망을 확대하면서 3~4% 하락했다. 회사는 올해 조정 주당순손실이 1~1.60달러에 이를 것으로 예상했다.

▲IBM(IBM)은 시장 예상을 웃도는 3분기 실적과 연간 소프트웨어 매출 전망 상향에도 7% 넘게 하락했다. 세계 최대 대체자산 운용사 ▲블랙스톤(BX)도 분기 이익 감소에 3% 넘게 내렸다.

반면 ▲스포티파이(SPOT)는 3분기 매출과 영업이익이 시장 예상에 소폭 못 미쳤지만 4분기 영업이익 전망이 기대를 웃돌면서 6% 넘게 상승했다.

록히드마틴 로고 [사진=블룸버그통신]

아시아·유럽 증시 동반 하락…프랑스 국채 금리 24년 만의 최고

글로벌 증시도 동반 약세를 보였다.

아시아에서는 기술주 매도세가 확대되면서 코스피지수가 장중 3.52% 하락한 5533.77을 기록했다. 일본 닛케이225지수는 2.6%, 중국 CSI300지수는 1.8% 내렸고 홍콩 항셍지수도 3%가량 떨어졌다.

유럽에서도 오전 거래에서 스톡스600지수가 1% 하락했고, 프랑스 CAC40지수는 1.3% 넘게 내렸다.

프랑스는 대규모 시위와 재정 불안이 겹치면서 국채 금리가 24년 만의 최고 수준으로 상승했다. 프랑스 10년 만기 국채 금리는 21일 5%를 돌파하며 2002년 이후 최고 수준을 기록했고, 22일에도 상승 압력이 이어졌다.

프랑스 명품업체 에르메스는 중국 소비자들의 수요 부진이 드러난 3분기 실적 발표 이후 장중 약 7% 급락했다. 에르메스는 최근 파리 시위에 대응해 직원과 매장에 대한 보안을 강화했다고 밝혔다.

koinwon@newspim.com

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서울 집값 다시 불 붙었다…1년새 15.5%↑ [서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 지난 8월 서울 아파트 매매 실거래가가 1년 전보다 15.5% 올랐다. 이는 2021년 11월 이후 57개월 만에 가장 높은 전년 동월 대비 상승률이다.  매맷값은 동북권(강북·도봉·노원·성북·중랑·동대문·성동·광진구)에서 높게 올랐으며 전셋값은 서남권(강서·양천·영등포·구로·금천·동작·관악구)에서 큰 오름폭을 보였다. 반면 동남권은 매맷값과 전셋값이 모두 하락했다.  22일 서울시의 한국부동산원 아파트 가격동향조사 통계 분석에 따르면 올해 8월 서울 아파트 매매 실거래가는 전월 대비 0.72% 상승했다. 권역별로는 서초·강남·송파·강동구가 속한 동남권이 전월 대비 0.29% 하락한 반면 나머지 권역은 모두 올랐다. 특히 동북권은 1.54%, 도심권(종로·중·용산)은 1.06% 오르며 높은 상승률을 나타냈다. 올해 1월과 비교하면 서울 전체 아파트 가격은 8.3% 올랐다. 권역 중에는 동북권이 11.5%, 서남권이 8.4%로 상대적으로 오름폭이 컸다. 면적별로는 모든 구간에서 가격이 올랐다. 특히 전용면적 85㎡ 초과 135㎡ 이하인 중대형 아파트가 전월 대비 1.32%로 가장 큰 오름폭을 기록했다. 8월 아파트 전세 실거래가는 전월 대비 0.30%, 전년 동월 대비 11.31% 상승했다. 권역별로는 서남권이 1.30%, 서북권(은평·서대문·마포)이 0.17% 올랐다. 반면 도심권(-0.35%)과 동북권(-0.10%), 동남권(-0.08%)은 하락했다. 면적별로는 135㎡ 초과 대형 아파트가 전월 대비 2.41% 올라 가장 큰 오름폭을 보였다. 중대형 아파트도 1.50% 오르는 등 면적이 큰 아파트가 전셋값 상승을 이끌었다. 아파트 매매거래량은 감소세를 보였다. 서울시에 따르면 이달 16일 기준 9월 서울 아파트 거래량은 전월 대비 18.3% 감소한 2923건으로 집계됐다. 다만 부동산 거래 신고 기한이 계약일로부터 30일 이내인 만큼 9월 계약분 신고는 앞으로 늘어날 수 있다. 아파트 거래량은 다주택자 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 거래가 몰린 5월(8987건) 이후 대체로 3000~5000건대를 기록하고 있다. 실거래가 구간별로 보면 15억원 이하 거래 비중은 5월 72.3%에서 8월 79.5%로 확대됐다. 다만 9월에는 78.1%로 소폭 축소됐다. 자치구별로는 노원구가 332건으로 가장 많은 거래량을 기록했다. 노원구의 15억원 이하 거래 비중은 99.7%, 도봉·강북·금천구는 100%로 나타나 외곽지역의 중저가 실수요 거래가 두드러졌다. 서울시는 "4~5월 고가주택 절세 거래 증가로 15억원 이하 거래 비중이 일시 축소됐다"며 "이후 중저가 실수요 유입으로 8월까지 확대가 이어지다 비중이 다소 줄었다"고 분석했다. 9월 아파트 전세거래량은 6454건으로 전월(7862건) 대비 17.9% 줄었다. 월세 거래량도 7750건으로 한 달 전보다 6.4% 감소하며 전월세 거래가 모두 위축됐다. 전년 동월과 비교하면 전세와 월세 거래량은 각각 46.9%, 19.8% 줄어 가을 이사철에도 거래 위축이 두드러졌다. 전월세 거래 비중은 월세가 54.6%, 전세가 45.4%를 기록했다. 7~8월 전월세 거래 비중이 5대 5 수준을 유지하다 월세 비중이 다시 커졌다. 전세거래 중 갱신계약 비중은 9월 56.7%로 전월(57.9%) 대비 소폭 감소했고, 계약갱신요구권 사용 비중은 52.1%를 기록해 한 달 전(49.8%)보다 늘었다. donglee@newspim.com 2026-10-22 09:15
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AI가 각국 웹사이트 치명적 결함 찾아냈다고? [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 널리 쓰이는 프로그래밍 언어 PHP에서 치명적 취약점이 공개되면서 21일(현지시간) 유럽을 비롯한 각국 정부 웹사이트가 잇따라 차단됐다. PHP 개발진은 이날 긴급 수정판을 내놓으며 모든 이용자에게 "즉시 업데이트할 것을 권고한다"고 밝혔다. 취약점은 수년간 소프트웨어 안에 숨어 있다가 인공지능(AI)을 통해 발견됐다. 일부 해커가 이미 결함을 악용하고 있다는 경고가 나오면서 유럽 각국 정부 기관은 예방 차원에서 사이트를 내렸다. PHP는 1990년대 초 등장한 언어로 처음에는 '퍼스널 홈 페이지'의 약자였다. 방문자가 페이지를 열면 서버가 내용을 조립해 브라우저로 보내는 역할을 한다. 자원봉사자들이 관리하는 무료 오픈소스 소프트웨어다. 웹 기술 조사업체 W3테크스에 따르면 프로그래밍 언어가 확인되는 웹사이트의 약 75%가 PHP로 돌아간다. 워드프레스와 드루팔, 줌라, 마젠토가 모두 PHP 기반이다. 워드프레스 하나만 해도 전체 웹사이트의 약 43%를 떠받친다. 드루팔협회의 티퍼니 패리스 임시 최고경영자(CEO)는 "지난 20년간 공개된 모든 PHP 버전을 쓰는 서버가 취약하다"며 "이 문제는 인터넷 대부분에 영향을 미친다"고 말했다. 인터넷 정보업체 센시스 자료에 따르면 조사 대상 호스트 260만 곳 가운데 약 150만 곳이 아직 수정판이 없는 버전을 쓰고 있다. 21일(현지시간) 네덜란드 정부 포털 오베르헤이트(Overheid.nl) 접속 시 뜨는 안내 화면. 프로그래밍 언어 PHP의 보안 취약점 공개 이후 사이트가 차단된 상태다.[사진=웹사이트 캡처] 2026.10.22 mj72284@newspim.com ◆ AI가 찾아낸 결함 이번 취약점은 AI를 통해 발견됐다. 보안업체 두 곳이 각각 보고서를 냈다. 보안업체 칼리프는 블로그에서 8월 1일 대규모언어모델의 도움으로 결함을 찾아냈고 이후 수정 작업을 해왔다고 밝혔다. 알파벳 산하 보안업체 위즈도 자사 AI 취약점 연구 도구와 구글 제미나이, 오픈AI 모델의 도움으로 같은 결함을 발견했다고 전했다. 위즈는 이 취약점이 10년 넘게 PHP 코드베이스에 숨어 있었고 사람이 찾아내기는 극도로 어려웠을 것이라고 설명했다. 회사는 "AI 이전에는 이런 수작업이 구현하기 어렵고 확장하기는 더 어려웠다"며 "AI로 이제 그 장벽이 사라졌다"고 했다. 킹스칼리지런던의 루카시 올레이니크 방문선임연구원은 "규모가 엄청나다"며 "AI로 악용이 순식간에, 대규모로 일어날 수 있다"고 우려했다. 백악관은 지난 16일 결함을 인지했다고 밝혔다. 백악관은 "이번 발견은 왜 AI 분야에서 미국의 주도권이 중요한지를 정확히 보여준다"며 "미국의 혁신이 국가 안보를 강화하는 것"이라고 했다. 피해는 유럽에서 두드러졌다. 네덜란드에서는 국가사이버보안센터가 먼저 자체 사이트를 내렸고 여러 기관이 뒤를 따랐다. 로테르담항과 정부 포털 오베르헤이트, 축구협회, 주요 정당 다섯 곳, 여러 병원 사이트가 포함됐다. 핀란드는 더 광범위했다. 국영 IT 서비스 제공업체 발토리가 정부 공공망 서비스를 예방 조치로 차단했다. 프랑스 내무부는 모든 웹사이트를 예방적 유지보수 상태로 전환했다. 덴마크 지방자치 IT 기업 콤비트는 전국 학교 소통 플랫폼을 포함한 여러 서비스를 중단했다. 각국 정상까지 나섰다. 네덜란드 총리는 상황을 면밀히 주시하고 있다고 밝혔고, 다카이치 사나에 일본 총리는 엑스에 웹사이트 소유자들에게 "운영 중인 사이트가 PHP를 쓰는지 확인하고 새 수정판을 적용할 준비를 하라"고 당부했다.   mj72284@newspim.com 2026-10-22 03:48

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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