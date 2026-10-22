전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.22 (목) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
글로벌·중국 글로벌정치

속보

더보기

"미·이스라엘, 美선거 이후 이란 재공습 계획 구체화"

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 미국과 이스라엘은 21일 이란 재공습 계획을 구체화했다
  • 공격 대상은 핵·미사일 시설과 에너지 기반시설로 거론됐다
  • 이란은 상선·에너지시설·데이터망 보복 공격을 경고했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 미국과 이스라엘이 다음 달 3일 치러지는 미국 중간선거 이후 이란을 다시 공습하기 위한 계획을 구체화했다고 뉴욕타임스(NYT)가 21일(현지시간) 소식통을 인용해 보도했다.

단기간 집중 타격으로 이란의 경제적 출혈을 최대화하기 위한 작전인데, 이를 위해 미군과 이스라엘군은 이라크 상공에서 항공기를 동원한 공습 기동 훈련도 실시한 것으로 전해진다.

미국 당국자들에 따르면 피트 헤그세스 미 국방장관은 이번 주 이스라엘을 방문해 베냐민 네타냐후 총리와 새로운 공습 계획을 논의했다. 앞서 악시오스는 둘의 회동이 지난 19일 비밀리에 이뤄졌다고 보도한 바 있다.

공격 대상에는 이란의 에너지 기반시설과 핵시설, 미사일 및 드론 전력 등이 포함될 가능성이 높다. 일부 당국자들은 한 차례 더 대규모 공격을 가해 이란 경제를 붕괴 직전으로 몰아넣으면 이란이 외교적 양보에 나설 수밖에 없을 것으로 보고 있다.

다만 전쟁을 재개하더라도 지난 2~4월의 1차 집중 공습보다 더 큰 성과를 거둘 수 있을지는 의문이라는 시각도 있다.

무엇보다 트럼프 대통령이 추가 공습을 승인할지 아직 불확실하다. 트럼프 대통령은 올 들어 여러 차례 대규모 군사작전 재개 계획을 거부했으며, 이달 들어서도 미국과 이스라엘군이 공격 준비를 거의 마친 상황에서 제동을 걸었다고 NYT는 전했다.

앞서 영국 파이낸셜타임스(FT)도 이달 초 이스라엘이 이란에 대한 대규모 공습 계획을 수립했지만, 트럼프 대통령의 만류로 실행에 옮기지 못했다고 보도한 바 있다. 다만 FT는 트럼프 대통령의 제지로 공습 재개가 일단 보류됐을 뿐, 언제든 실행에 옮겨질 가능성은 남아 있다고 했다.

2020년 1월 28일 도널드 트럼프 당시 미국 대통령이 워싱턴 백악관을 방문한 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리를 맞이하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

공습 재개 위험이 커지는 가운데 이란은 거듭 결사항전 의지를 다지고 있다.

이란 당국자들은 미국과 이스라엘의 공격이 재개될 경우 보복 대상을 역내 상선과 에너지 기반시설뿐 아니라 데이터센터와 해저 인터넷 케이블까지 확대하겠다고 경고했다. 이번에 전쟁이 재개되면 단기간에 끝나지도, 제한적인 범위에 머물지도 않을 것이라는 입장이다.

미국은 11월 초까지 대규모 군사 전력을 집결시키는 한편, 외교적 노력도 병행하고 있다.

미국 협상단은 전쟁 재개 가능성을 압박 카드로 활용해 이란 핵 프로그램과 호르무즈 해협 통제 문제에 관한 미국의 요구를 관철하려 하고 있다. 그러나 이란은 핵 프로그램에 관한 양보를 거부하면서 이 문제를 협상 후반부로 미뤄야 한다는 입장을 고수하고 있다.

미국의 일부 군사작전 기획자들은 이란의 태도 변화를 끌어내기 위해서라도 집중 타격이 필요하다고 보고 있다. 사흘간의 집중 공격으로 이란에 막대한 경제적 피해를 입히면 협상에서 이란의 입장을 바꿀 수 있다는 판단이다.

그러나 미국은 그동안에도 이란의 붕괴를 여러 차례 예측했지만, 이란 정권은 지금까지 군사적·경제적 압박을 견뎌냈다.

바이든 행정부에서 미 국방부의 중동정책 최고 책임자를 지낸 데이나 스트롤은 "전쟁이 현 단계에 이른 지금 분명해진 것은 재래식 군사작전과 가혹한 경제제재, 미국의 해상 봉쇄가 이란 정권을 실질적인 협상 테이블로 복귀시키지 못했다는 사실"이라고 지적했다.

이어 "트럼프 대통령도 네타냐후 총리도 갈수록 불안정해지고 분쟁이 격화하는 이 지역에서 전쟁을 확대하는 것이 어떻게 이러한 전략적 딜레마를 바꿀 수 있는지 설득력 있는 근거를 제시하지 못했다"고 비판했다.

지난 2월 16일(현지시간) 이란 남부에서 군사훈련 하는 이슬람혁명수비대(IRGC)원들의 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

이스라엘의 정치 상황도 공습 재개의 주요 변수다. 이스라엘 정치 전문가들은 네타냐후 총리가 오는 27일 총선에서 패배할 경우 새로운 전쟁을 개시하기가 어려워질 것으로 보고 있다.

반면 일부 분석가들은 네타냐후 총리가 미국과 이스라엘의 공동 공습이 임박했다는 점을 활용해 정치적 경쟁자들에게 전쟁 수행을 위한 통합정부 참여를 압박할 가능성도 있다고 본다. 이를 통해 자신의 권력을 연장할 수 있다는 것이다.

실제로 네타냐후 총리는 2023년 10월 7일 하마스의 이스라엘 공격 이후 일부 야당 인사들을 전시 내각에 참여시키는 통합정부를 구성해 국가안보 관련 의사결정을 함께하도록 한 바 있다.

한편 미국 당국자들 사이에서는 트럼프 대통령이 휘발유 가격의 추가 상승을 원치 않는 만큼, 이란 공습을 재개하더라도 정유시설과 석유 기반시설은 공격 대상에서 제외할 것이라는 관측도 나온다.

반면 이란의 지하 핵시설인 '픽액스 마운틴'(Pickaxe Mountain·곡괭이산)은 공격 대상에 포함될 가능성이 있다.

트럼프 대통령은 지난주 이 시설을 공격하기 위해 '모든 폭탄의 어머니'로 불리는 무게 2만2000파운드(약 10톤)의 GBU-43/B 대형 공중폭발폭탄(Massive Ordnance Air Blast·MOAB)을 사용하는 방안을 검토하고 있다고 밝힌 바 있다.

록히드마틴의 F-35 스텔스 전투기 [사진= 로이터 뉴스핌]

전장이라는 '불확실성의 공간'을 피하려면 협상 테이블로 복귀가 필요하나, 미국과 이란 사이의 뿌리 깊은 불신이 외교적 해법을 가로막고 있다.

이란 지도부는 미국과 이스라엘의 궁극적인 목표가 이란 정권의 전복이라고 확신한다. 이란 당국자들은 NYT에 미국의 전쟁 계획에 대응하기 위한 새로운 공격 목표와 전술을 개발하고 있다고 밝혔다.

테헤란의 정치분석가 페이만 살레히는 픽액스 핵시설이 공격받을 경우 이란의 보복 계획 중 하나는 사우디아라비아의 아람코 정유시설을 비롯한 주요 정유시설을 공격하는 것이라고 말했다.

그는 "이번 전쟁을 통해 우리는 트럼프를 압박할 수 있는 가장 효과적인 지렛대가 원유와 에너지 가격을 끌어올리는 것이라는 사실을 깨달았다"며 "그렇게 하면 미국 국민이 피해를 보기 때문"이라고 설명했다.

이란 측 협상 대표인 모하마드 바게르 갈리바프의 고문인 마흐디 모함마디도 최근 소셜미디어에 "미국이 이란에 대한 새로운 공습을 72시간 안에 끝낼 수 있다는 생각은 환상에 불과하다"고 일축했다. 전쟁이 언제 끝날지는 이란이 결정할 것이라고 했다.

그는 트럼프 대통령이 지난 2월 전쟁을 개시하며 2주면 끝날 것이라고 말했던 사실을 상기시키면서 "우리의 공격은 더욱 맹렬하고 창의적이며 이전과는 다른 양상으로 전개될 것"이라고 경고했다.

osy75@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
서울 집값 다시 불 붙었다…1년새 15.5%↑ [서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 지난 8월 서울 아파트 매매 실거래가가 1년 전보다 15.5% 올랐다. 이는 2021년 11월 이후 57개월 만에 가장 높은 전년 동월 대비 상승률이다.  매맷값은 동북권(강북·도봉·노원·성북·중랑·동대문·성동·광진구)에서 높게 올랐으며 전셋값은 서남권(강서·양천·영등포·구로·금천·동작·관악구)에서 큰 오름폭을 보였다. 반면 동남권은 매맷값과 전셋값이 모두 하락했다.  22일 서울시의 한국부동산원 아파트 가격동향조사 통계 분석에 따르면 올해 8월 서울 아파트 매매 실거래가는 전월 대비 0.72% 상승했다. 권역별로는 서초·강남·송파·강동구가 속한 동남권이 전월 대비 0.29% 하락한 반면 나머지 권역은 모두 올랐다. 특히 동북권은 1.54%, 도심권(종로·중·용산)은 1.06% 오르며 높은 상승률을 나타냈다. 올해 1월과 비교하면 서울 전체 아파트 가격은 8.3% 올랐다. 권역 중에는 동북권이 11.5%, 서남권이 8.4%로 상대적으로 오름폭이 컸다. 면적별로는 모든 구간에서 가격이 올랐다. 특히 전용면적 85㎡ 초과 135㎡ 이하인 중대형 아파트가 전월 대비 1.32%로 가장 큰 오름폭을 기록했다. 8월 아파트 전세 실거래가는 전월 대비 0.30%, 전년 동월 대비 11.31% 상승했다. 권역별로는 서남권이 1.30%, 서북권(은평·서대문·마포)이 0.17% 올랐다. 반면 도심권(-0.35%)과 동북권(-0.10%), 동남권(-0.08%)은 하락했다. 면적별로는 135㎡ 초과 대형 아파트가 전월 대비 2.41% 올라 가장 큰 오름폭을 보였다. 중대형 아파트도 1.50% 오르는 등 면적이 큰 아파트가 전셋값 상승을 이끌었다. 아파트 매매거래량은 감소세를 보였다. 서울시에 따르면 이달 16일 기준 9월 서울 아파트 거래량은 전월 대비 18.3% 감소한 2923건으로 집계됐다. 다만 부동산 거래 신고 기한이 계약일로부터 30일 이내인 만큼 9월 계약분 신고는 앞으로 늘어날 수 있다. 아파트 거래량은 다주택자 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 거래가 몰린 5월(8987건) 이후 대체로 3000~5000건대를 기록하고 있다. 실거래가 구간별로 보면 15억원 이하 거래 비중은 5월 72.3%에서 8월 79.5%로 확대됐다. 다만 9월에는 78.1%로 소폭 축소됐다. 자치구별로는 노원구가 332건으로 가장 많은 거래량을 기록했다. 노원구의 15억원 이하 거래 비중은 99.7%, 도봉·강북·금천구는 100%로 나타나 외곽지역의 중저가 실수요 거래가 두드러졌다. 서울시는 "4~5월 고가주택 절세 거래 증가로 15억원 이하 거래 비중이 일시 축소됐다"며 "이후 중저가 실수요 유입으로 8월까지 확대가 이어지다 비중이 다소 줄었다"고 분석했다. 9월 아파트 전세거래량은 6454건으로 전월(7862건) 대비 17.9% 줄었다. 월세 거래량도 7750건으로 한 달 전보다 6.4% 감소하며 전월세 거래가 모두 위축됐다. 전년 동월과 비교하면 전세와 월세 거래량은 각각 46.9%, 19.8% 줄어 가을 이사철에도 거래 위축이 두드러졌다. 전월세 거래 비중은 월세가 54.6%, 전세가 45.4%를 기록했다. 7~8월 전월세 거래 비중이 5대 5 수준을 유지하다 월세 비중이 다시 커졌다. 전세거래 중 갱신계약 비중은 9월 56.7%로 전월(57.9%) 대비 소폭 감소했고, 계약갱신요구권 사용 비중은 52.1%를 기록해 한 달 전(49.8%)보다 늘었다. donglee@newspim.com 2026-10-22 09:15
사진
AI가 각국 웹사이트 치명적 결함 찾아냈다고? [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 널리 쓰이는 프로그래밍 언어 PHP에서 치명적 취약점이 공개되면서 21일(현지시간) 유럽을 비롯한 각국 정부 웹사이트가 잇따라 차단됐다. PHP 개발진은 이날 긴급 수정판을 내놓으며 모든 이용자에게 "즉시 업데이트할 것을 권고한다"고 밝혔다. 취약점은 수년간 소프트웨어 안에 숨어 있다가 인공지능(AI)을 통해 발견됐다. 일부 해커가 이미 결함을 악용하고 있다는 경고가 나오면서 유럽 각국 정부 기관은 예방 차원에서 사이트를 내렸다. PHP는 1990년대 초 등장한 언어로 처음에는 '퍼스널 홈 페이지'의 약자였다. 방문자가 페이지를 열면 서버가 내용을 조립해 브라우저로 보내는 역할을 한다. 자원봉사자들이 관리하는 무료 오픈소스 소프트웨어다. 웹 기술 조사업체 W3테크스에 따르면 프로그래밍 언어가 확인되는 웹사이트의 약 75%가 PHP로 돌아간다. 워드프레스와 드루팔, 줌라, 마젠토가 모두 PHP 기반이다. 워드프레스 하나만 해도 전체 웹사이트의 약 43%를 떠받친다. 드루팔협회의 티퍼니 패리스 임시 최고경영자(CEO)는 "지난 20년간 공개된 모든 PHP 버전을 쓰는 서버가 취약하다"며 "이 문제는 인터넷 대부분에 영향을 미친다"고 말했다. 인터넷 정보업체 센시스 자료에 따르면 조사 대상 호스트 260만 곳 가운데 약 150만 곳이 아직 수정판이 없는 버전을 쓰고 있다. 21일(현지시간) 네덜란드 정부 포털 오베르헤이트(Overheid.nl) 접속 시 뜨는 안내 화면. 프로그래밍 언어 PHP의 보안 취약점 공개 이후 사이트가 차단된 상태다.[사진=웹사이트 캡처] 2026.10.22 mj72284@newspim.com ◆ AI가 찾아낸 결함 이번 취약점은 AI를 통해 발견됐다. 보안업체 두 곳이 각각 보고서를 냈다. 보안업체 칼리프는 블로그에서 8월 1일 대규모언어모델의 도움으로 결함을 찾아냈고 이후 수정 작업을 해왔다고 밝혔다. 알파벳 산하 보안업체 위즈도 자사 AI 취약점 연구 도구와 구글 제미나이, 오픈AI 모델의 도움으로 같은 결함을 발견했다고 전했다. 위즈는 이 취약점이 10년 넘게 PHP 코드베이스에 숨어 있었고 사람이 찾아내기는 극도로 어려웠을 것이라고 설명했다. 회사는 "AI 이전에는 이런 수작업이 구현하기 어렵고 확장하기는 더 어려웠다"며 "AI로 이제 그 장벽이 사라졌다"고 했다. 킹스칼리지런던의 루카시 올레이니크 방문선임연구원은 "규모가 엄청나다"며 "AI로 악용이 순식간에, 대규모로 일어날 수 있다"고 우려했다. 백악관은 지난 16일 결함을 인지했다고 밝혔다. 백악관은 "이번 발견은 왜 AI 분야에서 미국의 주도권이 중요한지를 정확히 보여준다"며 "미국의 혁신이 국가 안보를 강화하는 것"이라고 했다. 피해는 유럽에서 두드러졌다. 네덜란드에서는 국가사이버보안센터가 먼저 자체 사이트를 내렸고 여러 기관이 뒤를 따랐다. 로테르담항과 정부 포털 오베르헤이트, 축구협회, 주요 정당 다섯 곳, 여러 병원 사이트가 포함됐다. 핀란드는 더 광범위했다. 국영 IT 서비스 제공업체 발토리가 정부 공공망 서비스를 예방 조치로 차단했다. 프랑스 내무부는 모든 웹사이트를 예방적 유지보수 상태로 전환했다. 덴마크 지방자치 IT 기업 콤비트는 전국 학교 소통 플랫폼을 포함한 여러 서비스를 중단했다. 각국 정상까지 나섰다. 네덜란드 총리는 상황을 면밀히 주시하고 있다고 밝혔고, 다카이치 사나에 일본 총리는 엑스에 웹사이트 소유자들에게 "운영 중인 사이트가 PHP를 쓰는지 확인하고 새 수정판을 적용할 준비를 하라"고 당부했다.   mj72284@newspim.com 2026-10-22 03:48

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동