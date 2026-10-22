"이스라엘 전투기 수십 대, 이란 국경 인근 비행"

AI 핵심 요약beta
- 이스라엘 공군은 19일 전투기 수십 대를 이란 국경 인근까지 출격시켰다
- 전투기와 공중급유기는 시리아·이라크 영공을 거쳐 실제 타격 경로를 비행했다
- 이스라엘은 이란 억제를 내세웠지만 선제공격 유도 의혹과 긴장이 커졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이스라엘 공군 전투기 수십 대가 이란 국경 인근까지 비행하는 대규모 전력 과시 작전을 감행했다고 악시오스가 이스라엘 및 미국 당국자들을 인용해 21일(현지시간) 보도했다.
이스라엘 본토에서 800마일(약 1,287km) 이상 떨어진 지역에서 감행된 이번 비행은 이스라엘 총선(27일)을 약 일주일 앞둔 지난 19일에 이뤄졌다. 또한 피트 헤그세스 미 국방장관이 이스라엘 오브다 공군기지에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리를 만난 당일 진행됐다.
다만 당국자들은 이번 비행 작전이 헤그세스 장관의 방문과 직접적인 연관은 없다고 전했다.
이번 훈련에는 수십 대의 전투기와 공중급유기가 동원됐다. 이들은 실제 이란 타격 경로와 동일하게 시리아와 이라크 영공을 통과한 뒤 이란 국경 인근까지 바짝 접근했다가 기수를 돌려 이스라엘로 복귀했다.
이스라엘과 미국의 일부 관리들은 이번 출격이 이례적인 것이 아니며 이란을 억제하기 위한 것이었다고 설명했다. 이스라엘 측은 사전 예고를 통해 이번 작전이 억제력을 과시하기 위한 훈련 목적이라고 미국에 알렸다.
미국 당국자들은 이스라엘이 이란 방공망에 해당 편대가 포착될 것임을 사전에 인지하고 있었다고 전했다. 이에 일각에서는 이스라엘이 이란 측의 선제 공격을 유도해 이란 본토를 다시 타격할 정당한 명분을 확보하려 했던 것 아니냐는 해석도 나온다.
이번 무력 시위는 네타냐후 총리가 이란에 대한 대규모 재공격을 타진했던 정황과 맞물려 주목된다. 악시오스는 지난주 네타냐후 총리와 도널드 트럼프 미국 대통령이 이달 초 이란에 대규모 군사작전 개시 가능성을 논의했다고 보도했다.
당시 네타냐후 총리는 트럼프 대통령에게 이란이 핵무기 프로그램을 재건하려는 정황이 포착됐다고 알렸는데, 트럼프 대통령이 선거 전 군사작전에 반대한 것으로 알려졌다. 미국 중간선거일은 오는 11월 3일이다.
한편, 중동 중재국들은 이란과의 대화를 재개하기 위해 급박하게 움직이고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.
보도에 따르면 아심 무니르 파키스탄 육군참모총장이 이란 테헤란을 방문한 데 이어 카타르 외교 대표단도 협상 교착 상태를 깨기 위해 이란으로 향했다. 중재국들은 동결된 이란 자금 해제와 이자 지급을 대가로 국제원자력기구(IAEA) 사찰 허용이나 농축 유라늄의 러시아 이송 등을 타협안으로 제시하고 있다. 그러나 이란 강경파의 반대로 협상은 여전히 진통을 겪고 있으며, 아바스 아라그치 이란 외무장관은 "미국이 군사적 옵션을 포기해야만 협상에 나설 것"이란 입장을 고수했다.
트럼프 대통령이 미 중간선거 전에는 이란을 공격하지 않겠다고 밝혔으나, 미군은 세 번째 항모전단과 해병대를 탑재한 상륙강습함을 중동으로 이동시키는 등 만일의 사태에 대비한 군사적 옵션을 지속적으로 강화하고 있다. 헤그세스 미 국방장관 역시 "이란이 핵무기를 포기하지 않고 대통령이 더 나아갈 것을 요구한다면 우리는 모든 준비가 되어 있다"고 밝혀 일대의 긴장감은 당분간 이어질 전망이다.
wonjc6@newspim.com