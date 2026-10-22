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푸틴, 평화협상 재개 동의 몇 시간 만에 키이우 맹폭…최소 2명 사망

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  • 푸틴 대통령은 21일 미국 중재 우크라이나 평화협상 재개에 동의했다
  • 러시아군은 22일 우크라이나 12개 지역을 공습해 2명이 숨지고 34명이 다쳤다
  • 우크라이나도 러시아에 드론 808대를 공격해 종전 기대가 무색해졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

러, 탄도미사일 21발 발사…우크라 12개 지역 공격에 34명 부상
우크라도 모스크바에 대규모 드론 공격…러 "808대 격추" 주장

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 미국의 중재로 우크라이나와 평화협상을 재개하는 데 원칙적으로 동의한 지 몇 시간 만에 러시아군이 우크라이나 수도 키이우를 대규모 공습했다. 우크라이나도 러시아 수도 모스크바를 향해 대규모 드론 공격에 나서면서 종전 협상에 대한 기대가 무색해지고 있다.

22일(현지시간) AFP와 로이터통신에 따르면 러시아군은 이날 새벽 키이우를 비롯한 우크라이나 12개 지역에 탄도미사일과 드론을 동원한 대규모 공습을 감행했다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 러시아가 밤사이 탄도미사일 21발을 세 차례에 걸쳐 발사했으며, 이번 공격으로 최소 2명이 숨지고 어린이 5명을 포함해 34명이 다쳤다고 밝혔다.

키이우에서는 아파트와 에너지 시설, 기차역, 지하철, 쇼핑몰 등이 공격받아 1명이 숨졌다. 동부 하르키우와 주변 지역에서도 잇따른 공습으로 1명이 사망하고 최소 13명이 다쳤다.

지난 9월 20일(현지시간) 우크라이나 드론 공격에 의한 화재로 러시아 모스크바의 한 정유시설에서 연기가 치솟는 모습. 본 사진은 기사 내용과 무관하다. [사진=로이터 뉴스핌]

앞서 21일 저녁에도 러시아군의 공습으로 6명이 다치고 주택과 주유소, 교통시설 등이 파손됐다.

이번 공습은 푸틴 대통령이 미국과 우크라이나가 참여하는 3자 평화협상 재개에 원칙적으로 동의한 직후 이뤄졌다.

푸틴 대통령은 21일 러시아 상트페테르부르크에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 특사인 스티브 윗코프와 만나 협상 재개에 동의했다. 윗코프 특사는 전날 노르웨이에서 젤렌스키 대통령과 회담했다. 다만 구체적인 협상 일정은 정해지지 않았다.

미국과 러시아, 우크라이나는 올해 초 아랍에미리트(UAE) 아부다비와 스위스 제네바에서 세 차례 협상을 벌였지만, 전쟁 포로 교환 외에는 별다른 성과를 내지 못했다. 양측은 종전 조건을 놓고 여전히 큰 입장 차이를 보이고 있다.

젤렌스키 대통령은 대표단 간 실무 협상 재개 가능성에 대해 "이번에는 어떤 일이 일어날지 지켜보겠다"고 말했다. 그는 그동안 교착 상태를 풀려면 정상 간 직접 회담이 필요하다고 주장해 왔다.

◆ 젤렌스키 "러시아 태도 달라진 것 없어"…겨울 앞두고 에너지 시설 공격

젤렌스키 대통령은 이번 공습에 대해 "현재 벌어지고 있는 모든 일에 대한 러시아의 태도에 실질적인 변화가 없다는 것을 보여준다"고 비판했다.

러시아는 최근 겨울을 앞두고 우크라이나의 전력망과 에너지 시설에 대한 공격을 강화하고 있다. 난방과 전기, 수도 공급을 끊어 민간인들의 생활을 압박하려는 전략이라는 것이 우크라이나 측의 주장이다.

우크라이나 정부는 러시아가 매년 겨울 반복하는 이른바 '겨울의 무기화' 작전을 위해 탄도미사일을 비축하고 있다고 보고 있다.

젤렌스키 대통령은 미국에 탄도미사일을 요격할 수 있는 패트리엇 방공체계용 미사일 추가 지원과 러시아에 대한 제재 강화를 거듭 요청했다.

그러나 트럼프 행정부는 최근 러시아산 디젤 수입에 합의하고 러시아에 대한 강력한 제재를 면제했다. 미국 당국자들은 패트리엇 방공체계용 탄약도 부족한 상황이라고 밝히고 있다.

푸틴을 '인도주의자'라 칭찬한 美 특사…우크라 "아첨으론 전쟁 못 멈춰"

이번 공습을 계기로 푸틴 대통령을 '인도주의자'라고 평가한 윗코프 특사의 발언도 논란이 되고 있다.

윗코프 특사는 푸틴 대통령이 우크라이나에서 용병으로 싸운 혐의로 수감됐던 은퇴한 미국인 교사의 석방을 명령한 것을 두고 이같이 평가했다.

이에 우크라이나와 미국에서는 러시아의 전쟁 책임을 외면한 발언이라는 비판이 제기됐다.

안드리 시비하 우크라이나 외무장관은 러시아의 이번 공습에 대해 "러시아의 '인도주의'가 실제로 어떤 소리를 내는지 보여준다"고 비꼬았다.

그는 소셜미디어에서 "유화책과 굴종, 아첨으로는 이 전쟁을 멈출 수 없다. 오직 힘만이 전쟁을 멈출 수 있다"고 강조했다.

러 "우크라 드론 808대 격추"…모스크바 공항 운항 중단

우크라이나도 러시아 본토를 겨냥한 대규모 드론 공격에 나섰다.

러시아 국방부는 21일 밤부터 22일 새벽까지 모스크바를 비롯한 러시아 여러 지역에서 우크라이나 드론 808대를 격추했다고 밝혔다. 이 과정에서 2명이 다친 것으로 보고됐다.

세르게이 소뱌닌 모스크바 시장은 이 가운데 630대가 수도 모스크바를 향해 발사됐다고 주장했다. 드론 공격으로 모스크바의 공항들은 밤사이 항공기 운항을 일시적으로 제한했다.

러시아 국방부는 자국군이 우크라이나의 드론·순항미사일 제조 및 보관시설과 교통 기반시설을 공격했다고 밝혔다. 남부 항구도시 오데사의 기반시설과 우크라이나군이 사용하는 선박도 타격했다고 주장했다.

양국이 평화협상 재개 가능성을 논의하는 와중에도 대규모 공습을 이어가면서 종전 협상이 실제로 재개되더라도 전투 중단까지는 상당한 진통이 예상된다.

koinwon@newspim.com

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서울 집값 다시 불 붙었다…1년새 15.5%↑ [서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 지난 8월 서울 아파트 매매 실거래가가 1년 전보다 15.5% 올랐다. 이는 2021년 11월 이후 57개월 만에 가장 높은 전년 동월 대비 상승률이다.  매맷값은 동북권(강북·도봉·노원·성북·중랑·동대문·성동·광진구)에서 높게 올랐으며 전셋값은 서남권(강서·양천·영등포·구로·금천·동작·관악구)에서 큰 오름폭을 보였다. 반면 동남권은 매맷값과 전셋값이 모두 하락했다.  22일 서울시의 한국부동산원 아파트 가격동향조사 통계 분석에 따르면 올해 8월 서울 아파트 매매 실거래가는 전월 대비 0.72% 상승했다. 권역별로는 서초·강남·송파·강동구가 속한 동남권이 전월 대비 0.29% 하락한 반면 나머지 권역은 모두 올랐다. 특히 동북권은 1.54%, 도심권(종로·중·용산)은 1.06% 오르며 높은 상승률을 나타냈다. 올해 1월과 비교하면 서울 전체 아파트 가격은 8.3% 올랐다. 권역 중에는 동북권이 11.5%, 서남권이 8.4%로 상대적으로 오름폭이 컸다. 면적별로는 모든 구간에서 가격이 올랐다. 특히 전용면적 85㎡ 초과 135㎡ 이하인 중대형 아파트가 전월 대비 1.32%로 가장 큰 오름폭을 기록했다. 8월 아파트 전세 실거래가는 전월 대비 0.30%, 전년 동월 대비 11.31% 상승했다. 권역별로는 서남권이 1.30%, 서북권(은평·서대문·마포)이 0.17% 올랐다. 반면 도심권(-0.35%)과 동북권(-0.10%), 동남권(-0.08%)은 하락했다. 면적별로는 135㎡ 초과 대형 아파트가 전월 대비 2.41% 올라 가장 큰 오름폭을 보였다. 중대형 아파트도 1.50% 오르는 등 면적이 큰 아파트가 전셋값 상승을 이끌었다. 아파트 매매거래량은 감소세를 보였다. 서울시에 따르면 이달 16일 기준 9월 서울 아파트 거래량은 전월 대비 18.3% 감소한 2923건으로 집계됐다. 다만 부동산 거래 신고 기한이 계약일로부터 30일 이내인 만큼 9월 계약분 신고는 앞으로 늘어날 수 있다. 아파트 거래량은 다주택자 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 거래가 몰린 5월(8987건) 이후 대체로 3000~5000건대를 기록하고 있다. 실거래가 구간별로 보면 15억원 이하 거래 비중은 5월 72.3%에서 8월 79.5%로 확대됐다. 다만 9월에는 78.1%로 소폭 축소됐다. 자치구별로는 노원구가 332건으로 가장 많은 거래량을 기록했다. 노원구의 15억원 이하 거래 비중은 99.7%, 도봉·강북·금천구는 100%로 나타나 외곽지역의 중저가 실수요 거래가 두드러졌다. 서울시는 "4~5월 고가주택 절세 거래 증가로 15억원 이하 거래 비중이 일시 축소됐다"며 "이후 중저가 실수요 유입으로 8월까지 확대가 이어지다 비중이 다소 줄었다"고 분석했다. 9월 아파트 전세거래량은 6454건으로 전월(7862건) 대비 17.9% 줄었다. 월세 거래량도 7750건으로 한 달 전보다 6.4% 감소하며 전월세 거래가 모두 위축됐다. 전년 동월과 비교하면 전세와 월세 거래량은 각각 46.9%, 19.8% 줄어 가을 이사철에도 거래 위축이 두드러졌다. 전월세 거래 비중은 월세가 54.6%, 전세가 45.4%를 기록했다. 7~8월 전월세 거래 비중이 5대 5 수준을 유지하다 월세 비중이 다시 커졌다. 전세거래 중 갱신계약 비중은 9월 56.7%로 전월(57.9%) 대비 소폭 감소했고, 계약갱신요구권 사용 비중은 52.1%를 기록해 한 달 전(49.8%)보다 늘었다. donglee@newspim.com 2026-10-22 09:15
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AI가 각국 웹사이트 치명적 결함 찾아냈다고? [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 널리 쓰이는 프로그래밍 언어 PHP에서 치명적 취약점이 공개되면서 21일(현지시간) 유럽을 비롯한 각국 정부 웹사이트가 잇따라 차단됐다. PHP 개발진은 이날 긴급 수정판을 내놓으며 모든 이용자에게 "즉시 업데이트할 것을 권고한다"고 밝혔다. 취약점은 수년간 소프트웨어 안에 숨어 있다가 인공지능(AI)을 통해 발견됐다. 일부 해커가 이미 결함을 악용하고 있다는 경고가 나오면서 유럽 각국 정부 기관은 예방 차원에서 사이트를 내렸다. PHP는 1990년대 초 등장한 언어로 처음에는 '퍼스널 홈 페이지'의 약자였다. 방문자가 페이지를 열면 서버가 내용을 조립해 브라우저로 보내는 역할을 한다. 자원봉사자들이 관리하는 무료 오픈소스 소프트웨어다. 웹 기술 조사업체 W3테크스에 따르면 프로그래밍 언어가 확인되는 웹사이트의 약 75%가 PHP로 돌아간다. 워드프레스와 드루팔, 줌라, 마젠토가 모두 PHP 기반이다. 워드프레스 하나만 해도 전체 웹사이트의 약 43%를 떠받친다. 드루팔협회의 티퍼니 패리스 임시 최고경영자(CEO)는 "지난 20년간 공개된 모든 PHP 버전을 쓰는 서버가 취약하다"며 "이 문제는 인터넷 대부분에 영향을 미친다"고 말했다. 인터넷 정보업체 센시스 자료에 따르면 조사 대상 호스트 260만 곳 가운데 약 150만 곳이 아직 수정판이 없는 버전을 쓰고 있다. 21일(현지시간) 네덜란드 정부 포털 오베르헤이트(Overheid.nl) 접속 시 뜨는 안내 화면. 프로그래밍 언어 PHP의 보안 취약점 공개 이후 사이트가 차단된 상태다.[사진=웹사이트 캡처] 2026.10.22 mj72284@newspim.com ◆ AI가 찾아낸 결함 이번 취약점은 AI를 통해 발견됐다. 보안업체 두 곳이 각각 보고서를 냈다. 보안업체 칼리프는 블로그에서 8월 1일 대규모언어모델의 도움으로 결함을 찾아냈고 이후 수정 작업을 해왔다고 밝혔다. 알파벳 산하 보안업체 위즈도 자사 AI 취약점 연구 도구와 구글 제미나이, 오픈AI 모델의 도움으로 같은 결함을 발견했다고 전했다. 위즈는 이 취약점이 10년 넘게 PHP 코드베이스에 숨어 있었고 사람이 찾아내기는 극도로 어려웠을 것이라고 설명했다. 회사는 "AI 이전에는 이런 수작업이 구현하기 어렵고 확장하기는 더 어려웠다"며 "AI로 이제 그 장벽이 사라졌다"고 했다. 킹스칼리지런던의 루카시 올레이니크 방문선임연구원은 "규모가 엄청나다"며 "AI로 악용이 순식간에, 대규모로 일어날 수 있다"고 우려했다. 백악관은 지난 16일 결함을 인지했다고 밝혔다. 백악관은 "이번 발견은 왜 AI 분야에서 미국의 주도권이 중요한지를 정확히 보여준다"며 "미국의 혁신이 국가 안보를 강화하는 것"이라고 했다. 피해는 유럽에서 두드러졌다. 네덜란드에서는 국가사이버보안센터가 먼저 자체 사이트를 내렸고 여러 기관이 뒤를 따랐다. 로테르담항과 정부 포털 오베르헤이트, 축구협회, 주요 정당 다섯 곳, 여러 병원 사이트가 포함됐다. 핀란드는 더 광범위했다. 국영 IT 서비스 제공업체 발토리가 정부 공공망 서비스를 예방 조치로 차단했다. 프랑스 내무부는 모든 웹사이트를 예방적 유지보수 상태로 전환했다. 덴마크 지방자치 IT 기업 콤비트는 전국 학교 소통 플랫폼을 포함한 여러 서비스를 중단했다. 각국 정상까지 나섰다. 네덜란드 총리는 상황을 면밀히 주시하고 있다고 밝혔고, 다카이치 사나에 일본 총리는 엑스에 웹사이트 소유자들에게 "운영 중인 사이트가 PHP를 쓰는지 확인하고 새 수정판을 적용할 준비를 하라"고 당부했다.   mj72284@newspim.com 2026-10-22 03:48

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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