"머스크가 우크라 지원 '스타링크' 속도 제한...트럼프 지시 없었다"

AI 핵심 요약beta
- 머스크가 14일부터 우크라이나군 스타실드 통신 속도를 제한했다.
- 속도 제한으로 우크라이나군 드론과 방공망 운용에 차질이 발생했다.
- 트럼프 행정부와 사전 협의 여부를 두고 책임 공방이 이어졌다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 일론 머스크 스페이스X 최고경영자(CEO)가 우크라이나군이 운용하는 위성 인터넷 서비스 '스타실드'의 통신 속도를 제한하도록 직접 명령했다고 월스트리트저널(WSJ)이 미 정부 당국자들과 복수의 관계자를 인용해 20일(현지시간) 보도했다.
스타실드는 스페이스X의 위성 인터넷 서비스인 '스타링크'의 군용 버전이다.
보도에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령과 머스크 CEO는 최근 우크라이나가 러시아 디젤(경유) 정유시설을 공격해 글로벌 에너지 가격 상승을 부추겼다며 강한 불만을 표시해 왔다. 이에 머스크 CEO는 지난 14일부터 우크라이나군이 사용하는 군용 위성 네트워크 단말기의 접속 속도를 제한했으며, 이로 인해 우크라이나군의 일부 공격용 드론과 요격 드론이 사실상 무용지물이 됐다.
이 같은 조치가 알려진 직후 머스크 CEO와 트럼프 대통령은 통화를 갖고 사안을 논의했다. 한 관계자는 머스크 CEO가 속도 제한을 단행하기 전 이미 트럼프 대통령 및 행정부 고위 관계자들과 이 문제를 상의했다고 밝혔다.
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 "제한 없는 서비스가 복구되지 않으면 인명 피해로 이어질 수 있다"며 공개 반발하자, 조치 주체를 둘러싸고 백악관 내부에서도 비공식 조사가 이뤄지는 등 혼선이 빚어졌다.
파장이 커지자 스페이스X 측은 백악관 담당자들에게 연락해 이번 조치가 트럼프 행정부와 사전에 협의되어 단행된 것이라는 '통일된 메시지'를 내자고 요청한 것으로 알려졌다.
머스크 CEO는 속도 제한 사실이 공개된 지 몇 시간 뒤 엑스(X·옛 트위터)에 "속도나 사용량 제한은 미군과 최종적으로 미국 대통령이 결정한다"며 공을 정부로 넘겼다. 그러나 트럼프 대통령은 기자들과 만나 책임 주체를 모른다면서도 "누구 책임인지 알아보고 싶다"고 선을 그었다. 피트 헤그세스 미 국방장관 역시 "우리는 어떠한 지침도 내린 적 없다"며 정부 차원의 직접 지시 의혹을 부인했다.
미 당국자들은 머스크 CEO가 독자적으로 행동했으며 트럼프 대통령이 직접 보복을 명령하진 않았다는 입장이지만, 머스크 CEO가 정부 측과 속도 제한을 상의했다는 점에서 트럼프 행정부가 아예 '깜깜이'는 아니었다는 지적도 나온다.
결과적으로 이번 속도 제한으로 인해 전선 내 우크라이나군의 드론 타격 능력과 방공망에는 결정적인 타격이 가해졌다. 카네기국제평화재단의 마이클 코프먼 전쟁 전문가는 "우크라이나군이 타격 및 요격 드론을 운용할 수 있는 속도가 기존 시속 160km에서 현재 시속 130km 미만으로 제한되면서 타격 작전과 방공망 운용에 지속적인 차질을 빚고 있다"고 분석했다.
드니스 시에닉 주미 우크라이나 대사 대행은 "무슨 일이 일어났는지, 통신이 복구된 것인지 아니면 복구될 것인지 파악하기 위해 미 국방부 및 스페이스X 측의 공식 답변을 기다리고 있다"고 밝혔다. 스페이스X 측은 취재 요청에 응답하지 않았다.
wonjc6@newspim.com