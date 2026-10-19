전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.19 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

푸틴, 트럼프·시진핑과 우크라 종전 회담 제안…젤렌스키는 배제

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 푸틴 대통령이 18일 트럼프·시진핑과 3자 정상회담을 제안했다
  • 회담은 11월 APEC 정상회의를 계기로 중국 선전에서 추진됐다
  • 젤렌스키를 배제한 구상에 미국 동의와 중국·유럽 반응이 변수다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

11월 선전 APEC 계기 3자 정상회담 구상…트럼프 동의 여부는 불확실
러시아에 유리한 종전 협상 노림수…중국의 중재자 위상 강화·유럽 배제 가능성

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석과 우크라이나 전쟁 종전 방안을 논의하는 3자 정상회담을 제안한 것으로 알려졌다. 우크라이나의 볼로디미르 젤렌스키 대통령을 배제한 구상으로, 러시아에 유리한 종전 협상을 추진하는 동시에 미국·중국과의 강대국 외교 구도를 구축하려는 의도로 풀이된다.

18일(현지시각) 월스트리트저널(WSJ)은 관련 논의에 정통한 인사들을 인용해 푸틴 대통령이 다음 달 3자 정상회담을 열자고 제안했다고 보도했다.

크렘린궁은 오는 11월 18~19일 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 3자 회담을 개최하는 방안을 제시한 것으로 전해졌다.

드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 회담 가능성을 둘러싼 논의가 진행 중이라고 확인했다. 그는 WSJ에 "회담 자체나 잠재적 의제에 대해 아직 명확하게 정해진 것은 없지만, 세 당사자 모두 그러한 회담이 열릴 가상의 가능성은 인정하고 있다"고 말했다.

미국 고위 당국자는 트럼프 대통령이 아직 회담에 동의하지 않았다고 밝혔다. 다만 전쟁 종식이라는 대선 공약을 이행하려는 의지가 있는 만큼 제안에 긍정적으로 반응할 가능성은 있다고 전했다.

악수하는 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 미·러 관계 개선 활용하려는 푸틴…젤렌스키와 갈등도 변수

러시아 정보기관에서 근무했던 전직 인사에 따르면, 푸틴 대통령은 지난 9일 트럼프 대통령과의 전화 통화에서 3자 정상회담 구상을 제안했다. 당시 통화에서는 미국이 러시아산 경유를 구매하고 이를 세계시장에 판매할 수 있도록 하는 합의도 도출됐다.

트럼프 대통령은 최근 러시아산 경유를 공급받아 미국 내 연료 가격을 낮추려는 움직임을 보였으며, 러시아 관련 제재 시행도 보류했다. 그는 제재 유예가 러시아를 협상 테이블에서 멀어지게 하지 않기 위한 조치라고 설명했다.

트럼프 대통령은 젤렌스키 대통령에 대한 비판도 이어가고 있다. 그는 트루스소셜에 올린 글에서 우크라이나가 러시아 정유시설을 공격 목표로 삼고 있다고 비난하며, 젤렌스키 대통령이 전쟁을 끝낼 의지가 없다고 주장했다.

◆ 중국, 외교 중재자 위상 노리지만 유럽과 관계 악화 부담

중국에서 3자 회담이 열리면 시 주석이 외교 중재자로서 중국의 위상을 높이는 데 중요한 진전이 될 수 있다고 중국 전문가들은 분석했다. 러시아 당국자들은 외교 채널을 통해 베이징에 구상을 전달했으며, 논의에 정통한 인사들은 트럼프 대통령이 동의한다면 중국도 반대하지 않겠다는 뜻을 내비쳤다고 전했다.

다만 중국 당국자들은 3자 회담이 APEC 정상회의를 중국의 역내 역할을 과시하는 무대로 활용하려는 계획을 가릴 가능성을 우려하는 것으로 전해졌다.

중국은 푸틴 대통령에 대한 지지를 이어가면서도 유럽과의 경제 관계를 유지해야 하는 상황이다. 회담이 성사되면 중국이 우크라이나 전쟁에 더 직접적으로 관여하는 모양새가 될 수 있고, 베이징이 모스크바에 기울고 있다고 경계하는 유럽 각국의 반발도 불러올 수 있다.

WSJ는 러시아가 3자 회담을 통해 푸틴 대통령이 2000년 집권 이후 추구해 온 강대국 클럽의 일원으로서 지위를 굳히려 한다고 분석했다. 이 구도는 크렘린궁이 우크라이나에서의 승리를 가로막는 주요 장애물로 여기는 유럽을 협상에서 배제한다는 의미도 있다.

WSJ에 따르면 푸틴 대통령은 세계를 영향권으로 나누는 제2의 얄타 회담과 같은 구상도 품고 있는 것으로 전해졌다. 이를 전한 전직 러시아 정보기관 인사는 푸틴 대통령의 이러한 야심이 광범위하지만 비현실적이라고 평가했다.

미국·러시아·중국 정상이 우크라이나의 참여 없이 우크라이나의 미래를 논의하는 장면은 대만에도 우려를 키울 수 있다고 WSJ는 짚었다. 중국은 대만을 자국 통제 아래 두기 위한 무력 사용 가능성을 포기하지 않고 있어, 대만에서는 자국의 미래 역시 강대국 간 협상의 대상이 될 수 있다는 경계가 커질 수 있다는 것이다.

워싱턴 소재 스팀슨센터의 윈 쑨 중국 프로그램 국장은 "중국은 강대국들의 중심축이자 잠재적으로 미국과 러시아 사이의 중재자로 인식되기를 원한다"고 말했다.

kwonjiun@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
이형일 "반도체 호황에 올해 성장률 3% 중반" [방콕(태국)=뉴스핌] 오종원 기자 = 반도체 호황에 힘입은 수출·설비투자 확대가 올해 한국 경제의 성장률을 3% 중반까지 끌어올릴 수 있다는 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관의 진단이 나왔다. 이 부총리는 설비투자 확대가 생산성 향상으로 이어지면서 잠재성장률도 하락 추세에서 벗어나 반등할 시점이 가까워졌다고 봤다. 19일 재경부에 따르면 이 부총리는 지난 16일(현지시간) 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회 참석차 찾은 태국 방콕 퀸시리낏 컨벤션센터(QSNCC)에서 한국 동행기자단 간담회를 열고 이 같은 견해를 밝혔다. ◆ 수출·설비투자 호조..."잠재성장률 반등 임박" 이 부총리는 3분기 국내총생산(GDP) 공식 통계 발표를 앞두고 수출과 설비투자가 양호한 흐름을 보이고 있다는 점에 주목했다. 상반기에 이어 3분기에도 성장세가 뒷받침되면 연간 성장률이 예상보다 높아질 수 있다는 판단이다. 이 부총리는 지난 16일(현지시간) 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회 참석차 찾은 태국 방콕 퀸시리낏 컨벤션센터(QSNCC)에서 한국 동행기자단 간담회를 진행하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.10.19 jongwon3454@newspim.com 그는 올해 성장률이 IMF 전망치인 3.3%를 웃돌 것으로 예상하면서 "남은 기간 대외적인 새로운 이벤트가 발생해 큰 영향을 주는 게 아니라면 3% 중반도 가능할 수 있겠다"고 말했다. '3% 중반'의 구체적인 범위를 묻는 추가 질문에는 3.4~3.6%를 의미한다고 설명했다. 정부는 앞서 지난 7월 발표한 '하반기 경제성장전략'에서 올해 성장률 전망치를 2.0%에서 3.0%로 상향 조정한 바 있다. 잠재성장률에 대해서도 반등 가능성을 제시했다. 반도체 수요에 비해 공급이 부족해 격차를 메우기 위한 투자가 이어지고 있으며, 이 같은 설비투자 호조가 내년에도 지속될 수 있다는 설명이다. 이 부총리는 "최근 성장세나 성장 구성을 보면 잠재성장률이 계속 하락하는 추세를 벗어나 반등할 수 있다고 생각한다"며 "그 시기가 다가오고 있고, 어찌 보면 임박했다고도 생각한다"고 밝혔다. 설비투자 확대가 시차를 두고 생산성을 높여 경제의 기초적인 성장 능력을 끌어올릴 수 있다는 취지다. 다만 구체적인 잠재성장률 수준은 외부 기관의 추계 결과를 지켜봐야 한다고 덧붙였다. 16일(현지시간) 태국 방콕 QSNCC에서 한국 동행기자단 간담회가 진행되는 모습. [사진=재정경제부] 2026.10.19 jongwon3454@newspim.com ◆ 경제전망 연 3회 검토...하반기 성장전략도 변화 예고 정부의 경제전망 발표 방식도 손질할 뜻을 밝혔다. 현재 연말과 이듬해 6월 말~7월 초에 전망을 발표하는 방식을 바꿔, 내년부터 전망 횟수를 늘리는 방안을 검토하고 있다. 이 부총리는 경제 여건이 빠르게 변하는 상황에서 연 2회 전망이 적절한지 고민하고 있다며 "내년부터는 전망을 좀 더 자주 해야겠다는 생각"이라고 말했다. 구체적으로는 연말에 다음 해 경제전망을 발표한 뒤 해당 연도에 두 차례 수정·보완해 총 세 번 제시하는 방안을 거론했다. 분기별 발표를 뜻하는 것은 아니며, 추가 전망을 언제 내놓을지는 더 검토해야 한다고 설명했다. 이에 따라 하반기 경제성장전략의 구성과 발표 방식도 달라질 수 있다. 연말에는 경제 운용 방향과 주요 정책과제를 종합적으로 제시하되, 중간 전망에서는 달라진 여건에 맞춰 보완이 필요한 분야의 대책을 마련하겠다는 구상이다. 이 부총리는 "대규모 작업을 한 번 더 하기보다는 경제전망을 좀 더 정확하게 하고, 추가적인 보완이 필요한 부분에 대응방안을 내는 쪽이 바뀐 현실에 맞는 것 같다"고 설명했다. 이어 "지금 생각이 연말까지 그대로 가면 '하반기'라는 이름의 경제성장전략은 내년에는 보기 어렵지 않을까 생각한다"고 덧붙였다. jongwon3454@newspim.com 2026-10-19 10:00
사진
李 지지율 37.3%…강력범죄·민생 강조, 3주만에 반등 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지도가 3주 만에 올라 37.3%로 집계됐다는 여론조사가 19일 발표됐다. 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 12∼16일 전국 18세 이상 2520명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 2.1%포인트(p) 오른 37.3%였다. 부정 평가는 전주 대비 1.0%p 내린 60.4%, '잘 모름'은 2.3%였다. 이재명 대통령이 17일 오후 부산광역시 아시아드주경기장에서 열린 106회 전국체육대회 개회식에서 인사하고 있다. [사진=대통령실] 지지율 반등은 인천 흉기 난동 사건 이후 이 대통령이 주문한 강력범죄 특단 대책과 주거와 일자리·금융 등 민생 정책 강조가 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석됐다. 다만 리얼미터는 "주 후반 증시 급락으로 금융 시장의 불안감이 확산하면서 지지율이 하락세로 돌아서며 상승 폭을 일부 반납한 것으로 보인다"고 판단했다. 지난 15∼16일 전국 18세 이상 유권자 1005명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 36.2%, 국민의힘은 40.9%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 0.7%p 올랐고, 국민의힘은 0.4%p 떨어졌다. 리얼미터는 국민의힘 지지도에 대해 "주진우 의원의 '골프 특검법' 추진을 둘러싼 정쟁 논란과 용인갑 재투표 여부를 두고 벌어진 지도부 충돌 등 당내 갈등이 겹치면서 대구·경북과 70대 이상, 보수층 등 전통 지지층의 이탈로 이어져 소폭 하락한 것으로 보인다"고 설명했다. 민주당에 대해 리얼미터는 "북한 지뢰 도발 규탄과 안보 대응 등이 일부 지지 확대로 이어진 데다, 야당 내부 갈등과 정치 공방에 대한 반감이 반영되면서 소폭 상승한 것으로 보인다"고 분석했다. 조국혁신당은 지난주보다 0.6%p 오른 6.9%를 기록했다. 개혁신당은 1.8%, 진보당은 1.1%다. 기타 정당은 2.2%, 무당층은 11.1%로 조사됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 2.7%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.7%였다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-10-19 08:33

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동