푸틴, 트럼프·시진핑과 우크라 종전 회담 제안…젤렌스키는 배제

11월 선전 APEC 계기 3자 정상회담 구상…트럼프 동의 여부는 불확실

러시아에 유리한 종전 협상 노림수…중국의 중재자 위상 강화·유럽 배제 가능성

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석과 우크라이나 전쟁 종전 방안을 논의하는 3자 정상회담을 제안한 것으로 알려졌다. 우크라이나의 볼로디미르 젤렌스키 대통령을 배제한 구상으로, 러시아에 유리한 종전 협상을 추진하는 동시에 미국·중국과의 강대국 외교 구도를 구축하려는 의도로 풀이된다.

18일(현지시각) 월스트리트저널(WSJ)은 관련 논의에 정통한 인사들을 인용해 푸틴 대통령이 다음 달 3자 정상회담을 열자고 제안했다고 보도했다.

크렘린궁은 오는 11월 18~19일 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 3자 회담을 개최하는 방안을 제시한 것으로 전해졌다.

드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 회담 가능성을 둘러싼 논의가 진행 중이라고 확인했다. 그는 WSJ에 "회담 자체나 잠재적 의제에 대해 아직 명확하게 정해진 것은 없지만, 세 당사자 모두 그러한 회담이 열릴 가상의 가능성은 인정하고 있다"고 말했다.

미국 고위 당국자는 트럼프 대통령이 아직 회담에 동의하지 않았다고 밝혔다. 다만 전쟁 종식이라는 대선 공약을 이행하려는 의지가 있는 만큼 제안에 긍정적으로 반응할 가능성은 있다고 전했다.

악수하는 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 미·러 관계 개선 활용하려는 푸틴…젤렌스키와 갈등도 변수

러시아 정보기관에서 근무했던 전직 인사에 따르면, 푸틴 대통령은 지난 9일 트럼프 대통령과의 전화 통화에서 3자 정상회담 구상을 제안했다. 당시 통화에서는 미국이 러시아산 경유를 구매하고 이를 세계시장에 판매할 수 있도록 하는 합의도 도출됐다.

트럼프 대통령은 최근 러시아산 경유를 공급받아 미국 내 연료 가격을 낮추려는 움직임을 보였으며, 러시아 관련 제재 시행도 보류했다. 그는 제재 유예가 러시아를 협상 테이블에서 멀어지게 하지 않기 위한 조치라고 설명했다.

트럼프 대통령은 젤렌스키 대통령에 대한 비판도 이어가고 있다. 그는 트루스소셜에 올린 글에서 우크라이나가 러시아 정유시설을 공격 목표로 삼고 있다고 비난하며, 젤렌스키 대통령이 전쟁을 끝낼 의지가 없다고 주장했다.

◆ 중국, 외교 중재자 위상 노리지만 유럽과 관계 악화 부담

중국에서 3자 회담이 열리면 시 주석이 외교 중재자로서 중국의 위상을 높이는 데 중요한 진전이 될 수 있다고 중국 전문가들은 분석했다. 러시아 당국자들은 외교 채널을 통해 베이징에 구상을 전달했으며, 논의에 정통한 인사들은 트럼프 대통령이 동의한다면 중국도 반대하지 않겠다는 뜻을 내비쳤다고 전했다.

다만 중국 당국자들은 3자 회담이 APEC 정상회의를 중국의 역내 역할을 과시하는 무대로 활용하려는 계획을 가릴 가능성을 우려하는 것으로 전해졌다.

중국은 푸틴 대통령에 대한 지지를 이어가면서도 유럽과의 경제 관계를 유지해야 하는 상황이다. 회담이 성사되면 중국이 우크라이나 전쟁에 더 직접적으로 관여하는 모양새가 될 수 있고, 베이징이 모스크바에 기울고 있다고 경계하는 유럽 각국의 반발도 불러올 수 있다.

WSJ는 러시아가 3자 회담을 통해 푸틴 대통령이 2000년 집권 이후 추구해 온 강대국 클럽의 일원으로서 지위를 굳히려 한다고 분석했다. 이 구도는 크렘린궁이 우크라이나에서의 승리를 가로막는 주요 장애물로 여기는 유럽을 협상에서 배제한다는 의미도 있다.

WSJ에 따르면 푸틴 대통령은 세계를 영향권으로 나누는 제2의 얄타 회담과 같은 구상도 품고 있는 것으로 전해졌다. 이를 전한 전직 러시아 정보기관 인사는 푸틴 대통령의 이러한 야심이 광범위하지만 비현실적이라고 평가했다.

미국·러시아·중국 정상이 우크라이나의 참여 없이 우크라이나의 미래를 논의하는 장면은 대만에도 우려를 키울 수 있다고 WSJ는 짚었다. 중국은 대만을 자국 통제 아래 두기 위한 무력 사용 가능성을 포기하지 않고 있어, 대만에서는 자국의 미래 역시 강대국 간 협상의 대상이 될 수 있다는 경계가 커질 수 있다는 것이다.

워싱턴 소재 스팀슨센터의 윈 쑨 중국 프로그램 국장은 "중국은 강대국들의 중심축이자 잠재적으로 미국과 러시아 사이의 중재자로 인식되기를 원한다"고 말했다.

kwonjiun@newspim.com