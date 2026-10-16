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美 스타링크 제한 틈타 러시아 공세 강화…우크라이나 "혹독한 겨울 온다"

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  • 우크라이나 당국은 16일 러시아의 키이우 교량 공격이 강화됐다고 밝혔다
  • 러시아는 철도·에너지 시설을 공격해 주민 고립과 겨울철 전력난을 키웠다
  • 젤렌스키 대통령은 유럽에 에너지·방공·재정 지원을 긴급 요청했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

러시아, 키이우 교량·철도·에너지 시설 집중 공격…주민 200만명 고립 우려
우크라이나 "하루 4~12시간 정전…어느 때보다 서방 지원 절실"
젤렌스키, 트럼프와 갈등 속 유럽에 지원 요청…"러시아, 종전 의지 없어"

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국이 우크라이나 전장에서 위성 인터넷 서비스 스타링크의 사용을 제한한 가운데 러시아가 민간 기반시설과 에너지 시설에 대한 공격을 강화하고 있다.

수도 키이우의 교량과 철도망까지 공격 대상이 되면서 대규모 주민 고립과 전력난에 대한 우려가 커지고 있다. 우크라이나 정부는 올겨울이 특히 혹독할 것이라며 유럽 국가들에 긴급 지원을 요청했다.

16일(현지시간) CNBC에 따르면 세르히 데르카치 우크라이나 재건·인프라·교통부 제1차관은 러시아군이 최근 키이우의 교량에 대한 공격을 강화하고 있다고 밝혔다.

데르카치 차관은 이로 인해 드니프로강 동쪽 강변에 거주하는 약 200만명의 주민이 고립될 위험이 커지고 있다고 경고했다.

지난 9월 20일(현지시간) 우크라이나 드론 공격에 의한 화재로 러시아 모스크바의 한 정유시설에서 연기가 치솟는 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

러시아군은 철도망과 국경 검문소도 공격하고 있다. 우크라이나 당국은 러시아가 주요 교통망을 마비시키고 민간인들 사이에 공포를 확산시키려는 의도를 갖고 있다고 보고 있다.

데르카치 차관은 "미국이 전장에서 스타링크 사용을 제한하면서 러시아는 지금이 우크라이나의 민간 기반시설에 더 큰 고통과 피해를 가할 기회라고 느끼고 있다"고 말했다.

그는 "우리는 분명히 매우 혹독한 몇 주, 몇 달을 앞두고 있다"며 "지금은 그 어느 때보다 협력국들의 지원이 절실하다"고 강조했다.

우크라이나에서는 이미 하루 4~12시간씩 정전이 발생하고 있다. 겨울철 난방과 전력 수요가 증가하는 상황에서 러시아의 에너지 시설 공격이 계속될 경우 민간인들의 생활 여건이 더욱 악화할 수 있다는 우려가 나온다.

美 스타링크 사용 제한에 방어 능력 차질…러시아 공격 확대

이번 사태는 미국과 우크라이나의 관계가 악화하는 가운데 발생했다.

이번 주 초 스페이스X의 위성 인터넷 서비스 스타링크가 우크라이나에서 제한되면서 러시아의 공격에 대응하는 데 필요한 통신 연결이 느려졌다.

스타링크는 우크라이나군이 전장에서 통신과 정보 전달 등에 활용해온 핵심 인프라다.

우크라이나 정부는 미국의 사용 제한 조치가 러시아의 공세를 강화하는 계기가 됐다고 주장하고 있다.

특히 러시아군이 군사시설뿐 아니라 교량과 철도, 국경 검문소, 에너지 시설 등 민간 기반시설을 집중적으로 공격하면서 우크라이나의 물류와 전력 공급에 대한 부담이 커지고 있다.

다만 스타링크 사용 제한이 러시아의 공격 확대에 직접적으로 어느 정도 영향을 미쳤는지는 독립적으로 확인되지 않았다.

젤렌스키, 유럽에 겨울철 긴급 지원 요청…"진정한 지도자들에 감사"

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이날 벨기에 브뤼셀에서 열린 유럽연합(EU) 정상회의를 계기로 유럽 지도자들에게 겨울철 지원 패키지 마련을 촉구했다.

지원 패키지에는 에너지 공급과 방공체계, 재정 지원 등이 포함된다.

젤렌스키 대통령은 유럽 지도자들의 지원에 감사를 표하면서 이들을 '진정한 지도자들'이라고 평가했다.

그는 "EU 이사회와 집행위원회, 그리고 지도자들, 진정한 지도자들로부터 이처럼 막대한 지원을 받고 있다는 사실에 매우 감사한다"고 말했다.

이어 전쟁 초기부터 이어져 온 유럽의 지원을 강조했다.

이러한 발언은 도널드 트럼프 미국 대통령과 젤렌스키 대통령의 관계가 악화하는 가운데 나왔다.

젤렌스키 대통령은 트럼프 대통령에 대한 공개적인 비판 수위를 낮추라는 압박도 받고 있는 것으로 전해졌다.

파이낸셜타임스(FT)는 EU 정상회의 준비 상황을 잘 아는 당국자 3명을 인용해 일부 유럽 지도자들이 젤렌스키 대통령에게 트럼프 대통령을 겨냥한 발언 수위를 낮추도록 비공개로 촉구할 계획이라고 보도했다.

정치전문매체 폴리티코도 일부 EU 지도자들이 젤렌스키 대통령의 대미 관계 대응 방식에 우려를 나타내고 있다고 전했다.

한 EU 외교관은 젤렌스키 대통령의 트럼프 대통령에 대한 공개적인 비판이 "도움이 되지 않는다"고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.07.08 mj72284@newspim.com

◆ 트럼프 '에너지 휴전' 발표에도 러시아 공격 지속…젤렌스키 "종전 의지 없어"

우크라이나와 러시아 간 에너지 시설 공격 중단을 둘러싼 갈등도 이어지고 있다.

트럼프 대통령은 지난주 러시아와 우크라이나가 서로의 에너지 기반시설에 대한 공격을 중단하기로 합의했다고 발표했다.

이 발표는 양국 당국자들을 모두 놀라게 했다. 당시 트럼프 대통령은 11월 미국 중간선거를 앞두고 원유와 경유 가격을 낮추려는 움직임을 보이고 있었다.

젤렌스키 대통령은 이후 미국의 제안을 환영하고 워싱턴의 요청에 따라 사흘 동안 러시아 에너지 시설에 대한 공격을 자제했다고 밝혔다.

그러나 그는 러시아가 합의를 지키지 않았다고 비판했다.

젤렌스키 대통령은 지난 14일 러시아가 트럼프 대통령이 발표한 '에너지 휴전'을 준수하지 않았다고 지적했다.

러시아산 경유를 글로벌 시장에 공급하도록 하는 미국과 러시아 간 합의에 대해서도 "약하다"고 평가했다.

반면 러시아는 에너지 휴전에 합의했다는 사실을 공식적으로 확인하지 않았다. 러시아 측은 관련 협상이 "진행 중"이라고만 밝혔다.

러시아 당국은 CNBC의 여러 차례 논평 요청에도 응답하지 않았다.

젤렌스키 대통령은 이날 브뤼셀에서 기자들에게 "우리는 가능한 한 빨리 이 전쟁을 끝내고 싶다"며 "그러나 현재 러시아 측에서는 전쟁을 끝낼 준비가 돼 있다는 신호가 보이지 않는다"고 말했다.

미국과 우크라이나의 관계가 악화하고 러시아의 민간 기반시설 공격이 이어지는 가운데, 우크라이나가 겨울철 전력난과 교통망 마비에 대응하기 위해 유럽의 지원에 더욱 의존하게 될 것이라는 우려가 커지고 있다.

koinwon@newspim.com

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'청년버스킹 축제' 17일 오후 1시 한강공원서 개최 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 선선한 가을바람이 부는 한강에서 청년 음악가들의 다채로운 공연과 시민 참여형 프로그램이 펼쳐진다. 감엔터테인먼트가 주최하고 서울특별시가 후원하는 '2026 한강 청년 버스킹 축제 : DAY OFF SEOUL'이 오는 17일 여의도한강공원 녹음수광장에서 열린다. 행사는 오후 1시부터 5시까지 진행되며 모든 공연과 체험 프로그램은 무료로 운영된다. [사진=감엔터테인먼트] 올해 축제는 '한강 위에서 하루를 통째로 쉬어가는 청년 문화 축제'를 주제로 마련된다. 음악과 피크닉, 한강, 가을을 결합해 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 열린 문화 공간을 조성하고 시민 참여와 청년 예술가 발굴을 함께 꾀한다. 청년 예술가에게는 시민과 만나는 무대를, 시민에게는 일상에서 잠시 벗어나 문화와 휴식을 함께 즐길 수 있는 공간을 제공한다는 취지다. 축제의 중심은 청년 음악가들의 버스킹 무대다. 싱어송라이터 오디션 '히든스테이지' 출신의 김은찬밴드,신직선,윤태경,윤준,채수빈,심각한 개구리, 채비(Che!vee), 혼즈(Hon'z) 등 10팀이 참여해 각기 다른 장르와 개성을 담은 음악을 선보인다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '히든스테이지' 대상 심각한 개구리(위 왼쪽부터 시계방향으로), 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드. [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 특히 지난 7일 열린 '히든스테이지' 결선에서 대상을 받은 심각한 개구리를 비롯해 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드 등 수상자들도 이번 축제를 통해 다시 관객들과 만난다. 경연 무대에서 실력을 겨룬 청년 음악가들이 이번에는 한강 야외 무대로 자리를 옮겨 시민들과 가까이에서 호흡할 예정이다. 청년 아티스트들의 공연에 더해 특별 초청 무대도 마련된다. 뉴올리언스 사운드를 기반으로 활동하는 컨템포러리 재즈밴드 '김루꾸밴드'와 국악·비보이·아크로바틱 등을 결합한 퍼포먼스팀 '라스트릿크루', 비트박서 잭브라이언(Jackbryan)이 무대에 올라 축제의 볼거리를 더한다. 싱어송라이터들의 음악부터 재즈와 퍼포먼스, 비트박스까지 서로 다른 장르의 무대를 한자리에서 만나볼 수 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 사진 위쪽부터 라스트릿크루, 김루꾸밴드, 비트박서 잭브라이언(Jackbryan). [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 시민도 직접 무대의 주인공이 될 수 있다. '시민과 함께하는 버스킹' 참가 희망자는 축제 공식 홈페이지를 통해 사전 신청할 수 있으며 개인 또는 팀 단위로 지원 가능하다. 신청자의 자기소개와 활동 경력, 희망 공연곡과 장르, 공연 영상 등을 종합적으로 검토해 참가자를 선정한다. 선정된 참가자는 '시민과 함께하는 버스킹' 무대에 참여하게 된다. 청년 뮤지션의 공연과 함께 시민에게도 직접 무대에 참여할 기회를 제공한다. 무대 밖에서는 공연과 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램이 이어진다. '서울의 향을 찾아서'에서는 서울을 대표하는 핫플레이스 이미지를 향으로 구현해 시향한 뒤 원하는 향료를 더해 자신만의 맞춤 향수를 만들 수 있다. 여러 향을 직접 맡아보고 취향에 맞게 조합해 결과물을 만드는 방식이다. '한강 포토 스테이션'에서는 축제 현장의 즐거운 순간을 간직할 수 있도록 즉석 사진 인화 부스 '한강로 사진관'을 운영한다. 현장에서 촬영한 사진을 인화해 축제의 순간을 기록할 수 있도록 마련했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한강 포토 스테이션 [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 음악과 한강의 풍경, 청춘에게 전하고 싶은 문장을 엽서에 적어 남기는 참여형 아카이브 프로그램 '한강 사운드 엽서'도 준비된다. 공연 관람에 더해 향수 제작과 사진, 엽서 등 다양한 방식으로 축제를 즐길 수 있도록 구성했다. 주최 측은 "청년 음악가들이 시민과 가까이에서 소통하고, 시민들도 공연과 체험에 직접 참여할 수 있는 축제를 준비하고 있다"며 "가을 한강에서 음악과 휴식을 함께 즐기는 특별한 하루가 되길 바란다"고 말했다. taeyi427@newspim.com 2026-10-13 06:33
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GPU 없는 내 PC서 초대형 AI 돌린다 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 애플과 메타플랫폼스가 인공지능(AI)에서 손을 잡았다. 보통 데이터센터 기반 클라우드에서 돌아가는 AI 모델을 개인 컴퓨터에서 직접 돌리는 방식이다. 애플과 메타는 15일(현지시간) 메타의 새 오픈웨이트 모델 '뮤즈 스파크 오픈'을 애플 고성능 데스크톱에서 구동하는 협업을 공개했다. 파라미터가 8160억 개에 이르는 대형 모델이다. 파라미터는 AI가 학습한 내용을 저장하는 단위로, 많을수록 모델이 크고 성능도 높은 편이다. 맥스튜디오 2~4대를 연결하면 코딩이나 영상 분석 같은 작업을 맡길 수 있다. 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 엑스(X)에 맥에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 올리고 "뮤즈 스파크 오픈이 존 터너스(애플 CEO)와 애플의 작업 덕분에 새 맥스튜디오에서 훌륭하게 돌아간다"고 적었다. 터너스 CEO는 "이 정도 수준과 규모의 모델을 책상에서 바로 이렇게 효율적으로 돌릴 수 있다니 놀랍다"고 답했다. 핵심은 모델이 클라우드가 아니라 내 컴퓨터 안에서 돌아간다는 점이다. 지금까지 AI를 쓰려면 대형 데이터센터에 깔린 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)를 빌려 써야 했다. 맥스튜디오에서 대형 모델을 돌릴 수 있다는 것은 애플 칩이 그 대안이 될 수 있다는 신호다. CNBC는 이번 협업이 "AI 칩 시장에서 애플의 힘이 커지고 있음을 시사할 수 있다"고 분석했다. 애플은 이번에 자사 칩의 성능 측정 결과를 새로 공개하고, 하나의 AI 모델을 여러 대의 컴퓨터에 나눠 돌리는 기술 문서도 내놨다. 자체 소프트웨어 도구인 MLX를 통해서다. 개발자는 허깅페이스 같은 사이트에서 복잡한 설정 없이 애플용 모델을 내려받을 수 있다. 뮤즈 스파크 오픈은 애플 기기에서 더 빠르게 작동하도록 조정됐다. 오픈웨이트 모델은 AI가 학습한 결과물이 공개돼 누구나 내려받아 자기 기기에서 돌릴 수 있는 모델이다. 메타는 뮤즈 스파크 오픈이 상업적 이용을 일부 허용하는 조건으로 공개된 모델 가운데 가장 뛰어나다고 강조했다. CNBC는 이번 조치가 "메타의 재편된 AI 노력에 대한 중요한 신뢰의 표시이며 오픈AI와 앤스로픽에 도전이 될 수 있다"고 평가했다. 마크 저커버그 메타플랫폼스 최고경영자(CEO)가 15일(현지시간) 애플 맥(Mac) 스튜디오에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 소셜미디어 X에 올렸다.[저커버그 CEO X 게시물 캡처] 2026.10.16 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-10-16 04:09

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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