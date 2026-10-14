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러 미사일 날아오는데 경보는 없었다…스타링크마저 제한된 우크라

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  • 러시아군은 12일부터 키이우 등에 탄도미사일 공격을 이어갔다.
  • 우크라이나는 서방의 사전 경고가 없었다며 미국 정보 지원을 의심했다.
  • 스페이스X의 스타링크 제한으로 우크라이나군 드론 작전이 차질을 빚었다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

트럼프 "정보 공유 계속" 해명에도 우크라 의혹 확산
美, 러 정유시설 공격 중단 압박
러시아, '에너지 휴전' 발표 뒤에도 발전소 공격

[서울=뉴스핌] 고인원 기자=  러시아가 우크라이나 수도 키이우에 잇따라 탄도미사일 공격을 가했지만, 우크라이나는 미국 등 서방 협력국들로부터 사전 경고를 받지 못했다고 밝혔다. 미국이 러시아 정유시설 공격 중단을 요구하며 우크라이나에 대한 정보 지원 축소를 경고한 것으로 알려진 가운데 발생한 일이어서 의혹이 커지고 있다. 다만 미국과 우크라이나 당국은 양국 간 정보 공유가 계속되고 있다고 확인했다.

여기에 일론 머스크의 우주기업 스페이스X가 우크라이나군에 사전 통보 없이 스타링크 위성통신 서비스에 새로운 제한을 가하면서 일부 군사작전이 취소되는 등 차질이 발생한 것으로 전해졌다. 미국의 군사정보와 통신 인프라에 크게 의존하는 우크라이나로서는 전쟁 수행 능력에 대한 우려가 커지는 상황이다.

14일(현지시간) 키이우인디펜던트와 로이터통신, CNBC 등에 따르면 러시아군은 지난 12일부터 키이우를 비롯한 우크라이나 주요 도시에 탄도미사일과 드론을 동원한 공격을 이어가고 있다.

12일 오후 10시 직후 러시아의 S-400 미사일 5발이 키이우의 민간 기반시설을 타격했다. 당시 공습 사이렌과 휴대전화 경보는 미사일이 떨어진 뒤에야 울렸다.

13일에도 러시아군은 키이우의 화력발전소와 주거시설을 겨냥한 탄도미사일 공격을 감행했다. 우크라이나는 이번에도 협력국들로부터 미사일 발사에 관한 사전 경고를 받지 못했다고 밝혔다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 [사진=로이터 뉴스핌]

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 "이번에도 우리 협력국들로부터 어떠한 사전 경고도 없었다"며 "탄도미사일에 대한 조기경보는 사람들의 목숨을 구하는 데 가장 중요한 수단 가운데 하나"라고 강조했다.

그는 이번 공격을 "특히 비열한 공격"이라고 규정하면서 "세계가 이 문제에 침묵해서는 안 되며, 미국이 실제로 무슨 일이 벌어지고 있는지, 누가 전쟁을 지속시키고 있는지 제대로 봐야 한다"고 말했다.

美 "정보 공유 중단 안 했다"…우크라 "경고 없었던 건 사실"

우크라이나는 러시아의 탄도미사일 발사를 탐지하는 데 미국의 정보자산에 크게 의존하고 있다. 미국이 운용하는 우주기반 적외선 시스템(SBIRS)은 미사일 발사 과정에서 발생하는 열 신호를 위성으로 포착해 발사 사실을 조기에 탐지한다.

미국은 그동안 이러한 정보를 우크라이나에 전달해 민간인 대피 경보를 발령하고 패트리엇 방공망을 가동할 시간을 확보하도록 지원해 왔다.

그러나 최근 두 차례 공격에서 사전 경고가 전달되지 않으면서 미국이 정보 공유를 의도적으로 제한한 것 아니냐는 의혹이 제기됐다.

특히 미국은 우크라이나가 러시아 정유시설에 대한 공격을 중단하지 않을 경우 정보 공유를 중단할 수 있다고 경고한 것으로 전해졌다.

키이우인디펜던트는 우크라이나와 미국 소식통들을 인용해 미국이 실제로 정보 공유를 중단한다는 결정을 내리지는 않았다고 보도했다.

트럼프 대통령도 13일 백악관에서 기자들과 만나 "우리는 우크라이나를 돕고 있으며 정보를 공유하고 있다"며 "전쟁을 끝내기 위해 우크라이나와 러시아 양측과 협력하고 있다"고 밝혔다.

안드리 시비하 우크라이나 외무장관 역시 미국과의 군사정보 협력이 계속되고 있다고 확인했다.

다만 우크라이나 내부에서는 미국 측 설명에 대한 불신이 남아 있다.

한 우크라이나 고위 당국자는 키이우인디펜던트에 "미국은 정보 공유를 중단하지 않았다고 말하지만, 우리에게 공격을 경고하지도 않았다"고 말했다.

이어 "미국 측은 미사일 발사를 포착하지 못했다고 설명했다"며 "설득력이 약한 변명"이라고 지적했다.

이 당국자는 미국이 우크라이나의 반응을 시험하기 위해 의도적으로 정보를 전달하지 않았을 가능성도 제기했다. 우크라이나 군 지도부 역시 이러한 사례가 반복된다면 미국이 정보 지원을 정치적 압박 수단으로 활용하고 있다는 신호일 수 있다고 우려한 것으로 전해졌다.

다만 현재까지 미국이 의도적으로 미사일 발사 정보를 제공하지 않았다는 증거는 확인되지 않았다.

노르웨이 국방연구소의 미사일 전문가 파비안 호프만은 미국의 조기경보 시스템이 매우 정교하지만 완벽하지는 않다고 설명했다. 비정상적으로 높은 고도에 형성된 짙은 구름이나 기술적·인적 오류로 미사일 탐지에 실패할 가능성이 있다는 것이다.

그는 우크라이나의 유럽 동맹국들이 미국의 조기경보 정보를 대체할 능력도 "매우 제한적"이라며 "미국의 시스템은 세계 최고 수준이며 사실상 미국만이 제공할 수 있다"고 말했다.

지난 9월 20일(현지시간) 우크라이나 드론 공격에 의한 화재로 러시아 모스크바의 한 정유시설에서 연기가 치솟는 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 스타링크 제한에 드론 작전 취소…시속 110㎞에서도 통신 끊겨

미국의 지원을 둘러싼 우려는 위성통신 분야로도 확산되고 있다.

젤렌스키 대통령의 국방기술 고문인 세르히 베스크레스트노우는 14일 스페이스X가 우크라이나군에 사전 통보 없이 이동 중인 스타링크 단말기에 속도 제한을 적용했다고 밝혔다.

이번 조치는 군사용 위성통신 서비스인 스타실드(StarShield)에 적용됐으며, 단말기가 시속 100마일(약 160㎞)을 넘는 속도로 이동할 경우 서비스 이용이 제한되는 것으로 알려졌다.

그러나 실제 전장에서는 이보다 낮은 속도에서도 통신 장애가 발생한 것으로 전해졌다.

우크라이나 제7신속대응군단은 로이터통신에 "드론이 시속 110~120㎞로 비행할 때에도 통신이 10~20초 동안 끊기는 현상이 관찰됐다"며 "드론은 계속 비행했지만 통신 중단으로 조종이 어려워졌다"고 밝혔다.

이 부대는 통신 장애로 일부 군사 임무를 취소해야 했다고 설명했다. 우크라이나 국방부 소식통도 이번 제한 조치가 군수 지원과 일부 드론 작전을 상당히 어렵게 만들고 있다고 전했다.

스타링크는 러시아의 전면 침공이 시작된 2022년부터 우크라이나군의 핵심 통신망 역할을 해왔다. 전자전 교란에 대한 저항력이 높아 병력 간 통신뿐 아니라 장거리 공격용 드론과 최전방에 보급품을 전달하는 대형 드론 운용에도 활용되고 있다.

베스크레스트노우는 텔레그램에서 "이번 조치가 우연의 일치일 수 없으며 현재의 정치적 상황과 관련돼 있다는 것은 분명하다"고 주장했다.

그는 별도의 게시물에서 "스페이스X가 트럼프 행정부의 요청에 따라 이러한 조치를 취했을 가능성이 크다"고 말했다.

다만 스페이스X가 실제로 트럼프 행정부의 요청을 받고 제한 조치를 시행했는지는 확인되지 않았다. 스페이스X도 조치의 이유를 공개적으로 설명하지 않았다.

로이터통신에 따르면 러시아 정유시설을 공격하는 우크라이나 드론은 스타링크가 아닌 다른 통신 수단을 이용하고 있다. 따라서 이번 제한 조치가 러시아 정유시설 공격을 직접 차단하기 위한 것인지는 불분명하다.

◆ '에너지 휴전' 발표에도 러 공습 계속…60만명 정전 피해

미국의 정보 지원 논란은 트럼프 대통령이 추진하는 러시아와 우크라이나 간 '에너지 휴전'과 맞물려 있다.

트럼프 대통령은 지난 11일 러시아와 우크라이나가 서로의 에너지 기반시설을 공격하지 않기로 합의했다고 발표했다. 그러나 러시아는 합의 성립 여부를 공식 확인하지 않았으며, 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 관련 접촉이 계속되고 있다고만 밝혔다.

젤렌스키 대통령은 우크라이나가 트럼프 대통령의 발표 이후 러시아 정유시설에 대한 공격을 중단했지만, 러시아는 우크라이나 에너지 시설을 계속 공격하고 있다고 비난했다.

러시아군은 13일 밤부터 14일 새벽까지 우크라이나 에너지 기반시설에 대한 대규모 공격을 감행했다. 이로 인해 키이우와 하르키우 지역에서 약 60만명이 정전 피해를 입었다.

젤렌스키 대통령은 전력 시스템 시설 26곳과 석유·가스 부문 시설 4곳에서 시설과 장비가 심각하게 파손됐다고 밝혔다.

그는 "이번 공격은 전적으로 의도적이었으며 규모 면에서도 과시적이었다"며 "러시아가 미국에 대해 이처럼 노골적인 무시를 드러낸 적은 없었다"고 비판했다.

이어 "사실관계는 러시아가 미국 대통령의 발언에 구속된다고 여기지 않는다는 점을 보여준다"고 강조했다.

트럼프 대통령은 러시아가 에너지 휴전을 위반했느냐는 기자들의 질문에 "그 문제에 대해서는 나중에 알려주겠다"며 즉답을 피했다.

미국 캘리포니아주의 디젤 가격.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.09.24 mj72284@newspim.com

트럼프, 러 디젤 제재 완화…우크라 "전쟁 자금만 늘려줄 것"

이번 갈등의 배경에는 국제유가 급등과 미국의 중간선거가 자리 잡고 있다.

트럼프 대통령은 우크라이나의 러시아 정유시설 공격이 러시아산 디젤 공급 차질을 초래해 미국 연료 가격을 끌어올렸다고 주장해 왔다.

미국이 주도하는 이란 전쟁으로 국제 에너지 시장의 공급 불안이 심화한 가운데, 트럼프 행정부는 러시아산 디젤의 국제시장 공급을 허용하기 위해 관련 제재를 완화했다.

미국과 러시아는 30만t이 넘는 러시아산 디젤을 미국과 세계 시장에 공급하는 거래도 추진하고 있다. 다만 실제 물량 인도와 미국 내 공급 여부는 별도로 확인해야 한다.

미국의 중간선거를 앞두고 급등한 연료 가격을 낮추려는 조치지만, 러시아에 추가적인 전쟁 자금을 제공할 수 있다는 비판도 나오고 있다.

젤렌스키 대통령은 미국 공영라디오 NPR과의 인터뷰에서 러시아산 디젤에 대한 제재 완화가 미국 내 연료 가격을 낮추는 효과는 거의 없을 것이라고 주장했다.

그는 "공급 물량이 충분하지 않기 때문"이라며 "하지만 러시아가 전쟁에 훨씬 더 많은 돈을 쓰기에는 충분한 규모"라고 말했다.

에너지 시장 분석가들도 미국의 이란 전쟁이 연료 가격 상승에 우크라이나의 정유시설 공격보다 훨씬 큰 영향을 미쳤다고 보고 있다.

우크라이나는 러시아 정유시설 공격을 러시아의 전쟁 수행 능력을 약화시킬 수 있는 핵심 수단 가운데 하나로 여겨왔다. 따라서 미국의 공격 중단 요구는 우크라이나의 군사적 선택지를 제한하는 압박으로 받아들여지고 있다.

◆ 우크라, 美와 추가 협상 추진…휴전 실효성은 불투명

우크라이나는 미국과의 갈등에도 불구하고 종전 협상을 이어가겠다는 입장이다.

젤렌스키 대통령은 미국 측에 새로운 협상 제안을 전달했으며, 향후 며칠 안에 스티브 위트코프와 재러드 쿠슈너 미국 특사들과 추가 회담을 추진하고 있다고 밝혔다.

그는 러시아가 실제로 휴전을 준수한다면 우크라이나도 에너지 휴전을 지지하고 상응하는 조치를 취할 준비가 돼 있다고 강조했다.

지난주 미국을 방문한 우크라이나 대표단은 위트코프와 쿠슈너로부터 러시아산 디젤 수출을 허용하는 조치가 러시아를 협상 테이블로 복귀시키기 위한 전략의 일환이라는 설명을 들은 것으로 전해졌다.

그러나 러시아의 에너지 시설 공격이 계속되고 미국의 군사정보 지원을 둘러싼 의혹까지 불거지면서 트럼프 대통령이 추진하는 휴전 구상의 실효성에는 의문이 커지고 있다.

특히 미국의 미사일 조기경보 정보와 스타링크 위성통신에 크게 의존하는 우크라이나로서는 미국의 지원 방식이 조금만 달라져도 방공 작전과 전쟁 수행 능력에 직접적인 영향을 받을 수 있다는 점에서 이번 사태를 주시하고 있다.
 
koinwon@newspim.com

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'2026 한강 청년 버스킹 축제' 18일 한강공원서 개최 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 선선한 가을바람이 부는 한강에서 청년 음악가들의 다채로운 공연과 시민 참여형 프로그램이 펼쳐진다. 감엔터테인먼트가 주최하고 서울특별시가 후원하는 '2026 한강 청년 버스킹 축제 : DAY OFF SEOUL'이 오는 17일 여의도한강공원 녹음수광장에서 열린다. 행사는 오후 1시부터 5시까지 진행되며 모든 공연과 체험 프로그램은 무료로 운영된다. 올해 축제는 '한강 위에서 하루를 통째로 쉬어가는 청년 문화 축제'를 주제로 마련된다. 음악과 피크닉, 한강, 가을을 결합해 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 열린 문화 공간을 조성하고 시민 참여와 청년 예술가 발굴을 함께 꾀한다. 청년 예술가에게는 시민과 만나는 무대를, 시민에게는 일상에서 잠시 벗어나 문화와 휴식을 함께 즐길 수 있는 공간을 제공한다는 취지다. 축제의 중심은 청년 음악가들의 버스킹 무대다. 싱어송라이터 오디션 '히든스테이지' 출신의 김은찬밴드,신직선,윤태경,윤준,채수빈,심각한 개구리, 채비(Che!vee), 혼즈(Hon'z) 등 10팀이 참여해 각기 다른 장르와 개성을 담은 음악을 선보인다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '히든스테이지' 대상 심각한 개구리(위 왼쪽부터 시계방향으로), 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드. [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 특히 지난 7일 열린 '히든스테이지' 결선에서 대상을 받은 심각한 개구리를 비롯해 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드 등 수상자들도 이번 축제를 통해 다시 관객들과 만난다. 경연 무대에서 실력을 겨룬 청년 음악가들이 이번에는 한강 야외 무대로 자리를 옮겨 시민들과 가까이에서 호흡할 예정이다. 청년 아티스트들의 공연에 더해 특별 초청 무대도 마련된다. 뉴올리언스 사운드를 기반으로 활동하는 컨템포러리 재즈밴드 '김루꾸밴드'와 국악·비보이·아크로바틱 등을 결합한 퍼포먼스팀 '라스트릿크루', 비트박서 잭브라이언(Jackbryan)이 무대에 올라 축제의 볼거리를 더한다. 싱어송라이터들의 음악부터 재즈와 퍼포먼스, 비트박스까지 서로 다른 장르의 무대를 한자리에서 만나볼 수 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 사진 위쪽부터 라스트릿크루, 김루꾸밴드, 비트박서 잭브라이언(Jackbryan). [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 시민도 직접 무대의 주인공이 될 수 있다. '시민과 함께하는 버스킹' 참가 희망자는 축제 공식 홈페이지를 통해 사전 신청할 수 있으며 개인 또는 팀 단위로 지원 가능하다. 신청자의 자기소개와 활동 경력, 희망 공연곡과 장르, 공연 영상 등을 종합적으로 검토해 참가자를 선정한다. 선정된 참가자는 '시민과 함께하는 버스킹' 무대에 참여하게 된다. 청년 뮤지션의 공연과 함께 시민에게도 직접 무대에 참여할 기회를 제공한다. 무대 밖에서는 공연과 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램이 이어진다. '서울의 향을 찾아서'에서는 서울을 대표하는 핫플레이스 이미지를 향으로 구현해 시향한 뒤 원하는 향료를 더해 자신만의 맞춤 향수를 만들 수 있다. 여러 향을 직접 맡아보고 취향에 맞게 조합해 결과물을 만드는 방식이다. '한강 포토 스테이션'에서는 축제 현장의 즐거운 순간을 간직할 수 있도록 즉석 사진 인화 부스 '한강로 사진관'을 운영한다. 현장에서 촬영한 사진을 인화해 축제의 순간을 기록할 수 있도록 마련했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한강 포토 스테이션 [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 음악과 한강의 풍경, 청춘에게 전하고 싶은 문장을 엽서에 적어 남기는 참여형 아카이브 프로그램 '한강 사운드 엽서'도 준비된다. 공연 관람에 더해 향수 제작과 사진, 엽서 등 다양한 방식으로 축제를 즐길 수 있도록 구성했다. 주최 측은 "청년 음악가들이 시민과 가까이에서 소통하고, 시민들도 공연과 체험에 직접 참여할 수 있는 축제를 준비하고 있다"며 "가을 한강에서 음악과 휴식을 함께 즐기는 특별한 하루가 되길 바란다"고 말했다. taeyi427@newspim.com 2026-10-13 06:33
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'AI직원 35명' 日 NEC…한달 인건비는 300만원? [서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 NEC가 인공지능(AI) 에이전트 35명으로만 구성된 '무인 부서'를 운영하고 있다. 부서장부터 중간관리자, 실무 직원까지 모두 AI로 채웠으며, 한 달간 투입된 비용은 약 35만엔(약 300만원)에 불과했다. AI 에이전트 한 명당 월평균 비용은 약 1만엔으로, 사람을 고용하는 방식과 비교해 인건비를 획기적으로 낮출 가능성을 보여주는 실험이다. 14일 닛케이(日經)비즈니스에 따르면 NEC는 지난 8월 1일 '코퍼레이트 AI·워크포스 부문'을 출범했다. 9월 3일 기준 35명의 AI 에이전트가 소속돼 있으며, 경영진 역할을 맡은 AI부터 재무·전략 담당자, 실무 직원까지 일반 조직과 유사한 구조로 운영된다. 이 부서는 법무·인사 등 기업의 관리 업무 가운데 특히 경영기획에 가까운 일을 맡는다. 사내외 정보를 수집·분석하고 경영진의 의사결정을 지원하는 정보 현황판을 작성·운영하는 것이 핵심 임무다. ◆ AI 35명이 월 300만원으로 경영기획까지 NEC가 공개한 실증 결과에서 가장 눈길을 끄는 대목은 비용이다. AI 부서의 실증 기간인 7월 한 달간 AI가 정보를 처리할 때 발생하는 토큰 비용은 약 300만원이었다. 같은 업무를 사람이 수행한다면 인건비가 훨씬 많이 들 것이라는 게 회사 측 설명이다. AI 에이전트 한 명당 단순 평균으로 환산하면 월 약 8만5000원이다. 다만 이 금액은 급여나 전체 운영비가 아니라 AI 모델이 작업을 수행하면서 사용하는 토큰 비용이다. 시스템 구축·유지보수, 전력, 보안 관리 등에 드는 비용까지 포함한 총비용과는 구분해야 한다. 실제 업무도 구체적이다. 재무 담당 AI는 매월 사내 결산 자료를 취합해 재무 보고서를 작성하고, 주가 분석 담당 AI는 매일 아침 자사와 경쟁사의 주가 동향을 정리한다. 또 다른 AI는 정부기관의 시스템 갱신 시기를 분석해 영업 대상으로 삼을 고객을 추려낸다. NEC 무인 부서 구성 [출처=닛케이비즈니스] ◆ AI가 AI를 평가하고 조직을 개선 이 부서의 특징은 AI가 단순히 주어진 작업만 수행하는 데 그치지 않는다는 점이다. AI 에이전트들은 서로 역할을 나눠 자료를 검토하고, 문제점을 지적하며, 업무 효율을 높이는 방안을 논의한다. 예컨대 품질관리 담당 AI는 다른 에이전트가 만든 자료를 점검해 누락된 내용을 지적한다. 비용 관리 담당 AI는 토큰 사용량을 줄이는 방법을 찾아 조직 전체에 공유한다. 재무 담당 경영진 AI는 AI 활용에 투입하는 비용과 성과를 비교해 투자 판단을 내린다. AI 경영진은 매주 '임원회의'를 열어 조직 개선 방안을 논의하고, AI 직원의 역할과 직책이 맞지 않으면 인사 면담을 거쳐 강등하는 사례도 나왔다. 사람의 조직에서 볼 수 있는 평가와 관리 절차를 AI 조직에도 적용한 것이다. 업무 중 오류가 발생하면 AI 에이전트가 스스로 수정하고 외부 환경 변화에도 대응한다. 실패를 점검하고 개선안을 적용하는 순환 구조를 통해 업무 수행 방식을 계속 다듬는다는 설명이다. 다만 최종 평가와 의사결정, 거버넌스 통제는 사람이 담당하며, 사람의 승인이 필요한 사안에도 직원이 개입한다. ◆ 사람은 AI가 만든 결과로 현실을 움직인다 NEC가 무인 부서를 만든 배경에는 AI 활용 방식을 바꾸려는 전략이 있다. 사람이 필요할 때마다 AI를 도구로 사용하는 수준을 넘어, AI 자체가 독립된 조직처럼 업무를 수행하도록 하겠다는 것이다. 고다마 히로시 AI전환최고책임자는 "사람이 AI를 매번 사용하는 기존 방식으로는 AI의 속도와 기능을 충분히 활용하기 어렵다"며 "이에 따라 인적 자본과 AI 자본을 분리하고, 각각의 강점을 살려 가치를 창출하는 조직 모델을 실험하고 있다"고 설명했다. AI가 제공하는 분석은 경영 판단에도 변화를 가져올 수 있다. NEC 측은 기존에는 사업 부문이 보고하는 수치가 보수적으로 제시되는 경향이 있었지만, AI는 예측에 기반한 객관적인 수치를 제공해 사업 부문과 더 깊이 있는 논의를 할 수 있게 됐다고 설명했다. AI 부서의 업무 범위는 향후 총무 등 기업 관리 업무 전반으로 확대될 전망이다. 다만 AI가 사람의 일자리를 곧바로 대체한다는 의미는 아니라는 게 NEC의 입장이다. [AI 일러스트=오영상 기자] goldendog@newspim.com 2026-10-14 08:25

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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