트럼프, 러시아 제안 미·중·러 정상회담에 "시 주석 응하면 나도 참석"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 대통령은 19일 미·중·러 정상회담에 긍정적 입장을 밝혔다
- 트럼프 대통령은 핵무기와 비핵화 논의를 회담 의제로 제시했다
- 루비오 장관은 논의 중이나 확정되지 않았다고 밝혔고 우크라이나는 반발했다
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러시아, 우크라이나 전쟁 종식 위해 제안
[워싱턴=뉴스핌] 이상민 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 제안한 미·중·러 3국 정상회담에 긍정적인 입장을 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 백악관에서 기자들에게 "우리는 핵무기와 비핵화에 대해 논의하기 위해 회담을 가질 것"이라고 말했다.
이어 "시 주석이 응한다면 나도 참석할 것"이라고 덧붙였다.
앞서 푸틴 대통령은 지난 10월 9일 트럼프 대통령과의 전화 통화에서 우크라이나 전쟁 종식을 위해 다음 달 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 미·중·러 3국 정상회담을 개최하자고 제안했다.
마르코 루비오 미국 국무장관은 이날 해당 회담에 관한 논의가 있었지만 아직 확정된 사항은 없다고 밝혔다.
다만 루비오 장관은 트럼프 대통령이 우크라이나 전쟁을 종식하는 데 도움이 될 수 있는 어떤 조치에도 열려 있다고 밝혀 3국 정상회담을 수용할 가능성을 시사했다.
이 회담에서 우크라이나 대통령의 참석이 배제돼 우크라이나 측은 비판적인 입장을 보이고 있다.
smlee@newspim.com