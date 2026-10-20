루비오, 러의 미·중·러 회담 제안에 "트럼프, 종전 위한 어떤 조치에도 열려 있어"

AI 핵심 요약beta
- 루비오 장관은 19일 트럼프 대통령이 종전 조치에 열려 있다고 밝혔다
- 푸틴 대통령은 다음 달 미·중·러 3자 정상회담을 제안했다
- 우크라이나와 유럽은 자국 배제 회담 구상에 우려를 표했다
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우크라, 자국 배제된 회담 구상에 반발
[워싱턴=뉴스핌] 이상민 특파원 = 마르코 루비오 미국 국무장관은 19일(현지시간) 러시아가 우크라이나 전쟁 종식을 위해 제안한 미국·중국·러시아 3자 정상회담과 관련해 도널드 트럼프 미국 대통령은 전쟁 종식을 위한 어떤 조치에도 열려 있다고 밝혔다.
루비오 장관은 이날 우즈베키스탄 사마르칸트에서 가진 기자회견에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 전쟁 종식을 위해 다음 달 트럼프 대통령 및 시진핑 중국 국가주석와의 3자 정상회담을 제안했다는 보도에 관한 질문에 이같이 답했다.
그는 "그 회담에 대한 논의가 있었다"면서 "하지만 무엇인가 확정됐는지는 모르겠다"고 말했다.
루비오 장관은 이어 트럼프 대통령은 러시아와 우크라이나 간 전쟁이 끝나기를 바란다는 입장을 분명히 밝혀왔다고 강조했다.
그는 "대통령은 이 전쟁을 종식하는 데 도움이 될 수 있는 어떤 조치에도 열려 있다는 입장"이라고 밝혔다.
앞서 월스트리트저널(WSJ)은 지난 18일 사안에 정통한 소식통을 인용해 푸틴 대통령이 지난 10월 9일 트럼프 대통령과의 전화 통화에서 이 회담을 제안했다고 보도했다.
제안된 회담에는 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 포함되지 않는다.
WSJ에 따르면 푸틴 대통령은 이 회담을 다음 달 중국 남부 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 부대행사로 개최하자고 제안했다.
미국 고위 당국자는 트럼프 대통령이 우크라이나 전쟁을 종식하겠다는 자신의 공약을 지키려는 의지를 감안할 때 이 제안에 수용적일 수 있다고 밝혔다고 WSJ는 전했다.
다만 우크라이나는 자국이 배제된 미·중·러 정상회담 구상에 반발하고 있다. 유럽에서도 우크라이나의 참여 없이 종전 문제를 논의하는 데 대한 우려가 제기되고 있다.
우크라이나의 안드리 시비하 외무장관은 미·중·러 정상회담이 오히려 푸틴 대통령의 전쟁 지속을 부추길 수 있다고 비판했다.
한편 트럼프 대통령은 지난 18일 러시아 관련 제재와 관세를 유예한 것은 러시아와 우크라이나 간 평화협상을 이어가기 위한 조치라고 말했다.
그는 이날 트루스소셜에 "러시아에 대한 나의 결정은 매우 간단하다"며 "러시아와 우크라이나 간 전쟁의 평화를 협상하고 있으며, 어리석게 러시아를 협상 테이블에서 밀어내는 어떤 일도 하고 싶지 않다"고 밝혔다.
트럼프 대통령은 지난 16일 행정명령으로 그레이엄법에 따른 대러시아 제재 일부와 관세 적용을 면제했다.
트럼프 대통령이 지난달 서명한 그레이엄법은 러시아 관련 금융·에너지 제재와 함께 러시아산 제품에 대한 관세, 러시아산 원유·가스를 구매하는 주요 국가의 대미 수출품에 대한 관세 등을 규정하고 있다.
smlee@newspim.com