경찰, 연세대 포털 해킹 내사…1만5000여명 개인정보 유출

AI 핵심 요약beta
- 경찰은 22일 연세대 포털 해킹 사건 내사에 착수했다
- 학생·졸업생·교직원 1만5000여명의 개인정보가 유출됐다
- 학교는 공격 경로를 차단하고 관계기관에 사고를 신고했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 연세대학교 포털서비스 해킹으로 학생과 교직원 등 1만5000여명의 개인정보가 유출돼 경찰이 내사에 착수했다.
22일 경찰에 따르면 서울경찰청 사이버범죄수사대는 연세대 개인정보 유출 사건에 대한 입건 전 조사를 진행하고 있다. 경찰은 개인정보가 유출된 경위와 피해 규모 등 기초 사실관계를 파악하고 있다.
연세대에 따르면 외부의 무단 접근은 지난 20일 오후 7시41분부터 43분까지, 21일 오전 10시4분부터 11분까지 두 차례 발생했다. 피해 대상에는 재학생과 졸업생, 교직원 등이 포함됐다.
유출된 정보는 학번과 직번, 이름, 휴대전화번호, 이메일 등이다. 로그인 식별키와 최종 로그인 일시 등 일부 시스템 관리정보도 유출됐다. 다만 주민등록번호 등 고유식별정보와 민감정보는 유출되지 않았다는 게 학교 측 설명이다.
학교 측은 사고를 인지한 뒤 공격에 사용된 인터넷주소(IP)와 정보 유출 경로를 차단했다. 개인정보보호위원회와 한국인터넷진흥원(KISA), 교육부에 사고를 신고하고 경찰에 수사를 의뢰했다.
calebcao@newspim.com