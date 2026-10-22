연세대, 해킹으로 재학생·졸업생 1만여명 개인정보 유출

AI 핵심 요약beta
- 연세대는 22일 해킹으로 재학생·졸업생 개인정보 유출을 공지했다
- 20일부터 21일까지 포털 외부 접근으로 1만여명 정보가 유출됐다
- 이름·학번·연락처 등이 유출됐으며 연세대는 수사를 의뢰할 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 개인정보 유출 사고가 잇따르는 가운데 연세대학교에서도 해킹으로 재학생과 졸업생 등 1만여명의 개인정보가 유출되는 사고가 발생했다.
연세대는 22일 학교 구성원들에게 문자메시지를 보내 개인정보 유출 사실을 공지했다.
공지 내용에 따르면 지난 20일부터 21일까지 두 차례에 걸쳐 학교 포털서비스에 외부의 비인가 접근이 발생하면서 일부 구성원의 개인정보가 유출됐다.
유출된 정보에는 이름과 학번, 휴대전화 번호, 이메일 주소, 일부 시스템 관리 정보 등이 포함됐다. 다만 주민등록번호 등 고유식별정보와 민감정보는 유출되지 않은 것으로 파악됐다.
연세대 측은 이번 사고로 약 1만여명의 개인정보가 유출됐을 것으로 추산 중이다. 구체적인 피해 규모는 추가 확인 중이다.
연세대는 "이번 사고로 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"며 "재발 방지를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
연세대는 사고를 확인한 직후 유출 경로를 차단하고 개인정보보호위원회에 신고했다. 또 관련 자료를 취합해 수사기관에 수사를 의뢰할 방침이다.
개인별 유출 항목 등 자세한 내용은 이날 오후 1시부터 연세대 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
lahbj11@newspim.com