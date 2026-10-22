넷마블, '킹 오브 파이터 AFK' 신규 파이터 앙헬 추가

AI 핵심 요약beta
- 넷마블은 22일 ‘킹 오브 파이터 AFK’에 앙헬을 추가했다
- 하이데른을 랭킹 이벤트 교환소에 새롭게 선보였다
- 11월 11일까지 스푸키 나이트 복각 이벤트를 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넷마블이 모바일 RPG '킹 오브 파이터 AFK'에 신규 파이터 '앙헬(스푸키 나이트)'을 추가하고 하이데른을 새로 선보인다고 22일 밝혔다.
앙헬은 펌킨 페스티벌을 맞아 변신한 파이터로 [견고] 시너지를 보유하고 있다. 함께 선보이는 '하이데른(KOF 2001)'은 [스페셜] 시너지를 갖춘 파이터로 랭킹 이벤트 교환소에 추가되며 '성장의 증표'로 획득할 수 있다.
앙헬 참전과 함께 '매츄어(스푸키 나이트)'와 '이오리(스푸키 나이트)' 복각 이벤트도 진행된다. 이들 이벤트는 11월 11일까지 진행되며 LE 파이터 매츄어의 신규 애장품 '여우 구슬'도 추가된다.
스푸키 나이트 시즌 메인 이벤트 '펌킨 페스티벌'은 11월 4일까지 진행된다. 이용자들은 이벤트 던전 '펌킨 타워'와 '스푸키 퍼레이드'를 플레이하며 스푸키 나이트 이오리와 매츄어를 소환할 수 있는 코인 등 다양한 보상을 획득할 수 있다.
신규 레전드 펫 '파이리스'가 추가되고 레전드 펫 '데모니오'도 복각한다. 11월 2일부터 6일까지 진행되는 '럭키 엘피' 이벤트에서는 신규 레전드 서포터 '야마다 쥬베이'를 만날 수 있다.
origin@newspim.com