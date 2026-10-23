국방부, 北에 군사회담 공식 제안… "MDL 위치 확인·군 통신선 복원 협의"

AI 핵심 요약beta
- 국방부는 23일 남북 군사당국회담을 북측에 공식 제안했다
- 회담에서 MDL 위치 확인과 군 통신선 복원을 협의할 계획이다
- 접경지역 우발충돌 방지와 지뢰 문제 해결도 논의할 예정이다
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"MDL 인식차 방치땐 우발충돌 가능성 커져"… 경고방송·경고사격 늘어
유엔군사령부 포함한 3자회담도 가능…일정·장소는 판문점 통해 협의
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방부가 23일 비무장지대(DMZ) 군사분계선(MDL)의 정확한 위치를 남북이 함께 확인하고 군 통신선 복원과 접경지역 우발충돌 방지 방안을 협의할 남북 군사당국회담을 북측에 공식 제안했다.
지난해 11월 MDL 위치에 대한 인식 차이를 해소하자며 회담을 제안했으나 북측이 응하지 않자 다시 제안한 것이다.
김홍철 국방부 국방정책실장은 이날 국방부 기자실에서 담화를 발표하고 "구체적인 일정과 장소 등은 판문점을 통해 협의할 수 있을 것"이라며 "필요하다면 유엔군사령부를 포함한 3자회담도 가능하다"고 밝혔다.
국방부는 최근 수년간 북한군이 MDL 일대에 전술도로와 철책을 설치하고 지뢰를 매설하는 과정에서 MDL을 침범한 상황을 주시해 왔다.
김 실장은 "지난 9월 21일 우리 군의 DMZ 수색작전 중 지뢰가 폭발해 장병들이 부상했다"며 "군 당국 조사 결과 북측이 MDL 이남 지역에 매설한 지뢰와 관련된 것으로 확인됐다"고 했다.
김 실장은 일부 구간에서 MDL 위치에 대한 남북의 인식이 여전히 다르다는 점을 회담 제안 배경으로 들었다.
그는 "특단의 조치가 없으면 장병들은 각자 인식하는 위치를 기준으로 활동할 것이고 이는 우발충돌 가능성을 높이는 요인"이라고 말했다. 이어 "최근 북측의 MDL 일대 활동과 우리 측의 경고방송·경고사격이 늘어난 것도 이와 무관하지 않다"고 했다.
김 실장은 "이런 상황이 계속 방치되면 또 다른 어떤 상황이 생길지 예단하기 어렵고 피해는 어느 한쪽에 국한되지 않을 것"이라며 "북측의 긍정적 호응을 기대한다"고 밝혔다.
gomsi@newspim.com