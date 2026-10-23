카카오맵, '김천김밥축제' 전용 지도 제공…주문·픽업도 지원

AI 핵심 요약beta
- 카카오는 23일 카카오맵에 김천김밥축제 전용 지도를 제공했다
- 전용 지도에서 먹거리 부스와 체험 공간 위치를 확인할 수 있다
- 메뉴 주문 뒤 알림톡으로 픽업 안내를 받고 현장톡도 이용할 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
모바일 주문·알림톡으로 대기 부담 줄여
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 카카오는 위치 기반 라이프 플랫폼 카카오맵에서 '2026 김천김밥축제' 전용 지도를 제공한다고 23일 밝혔다.
김천김밥축제는 23일부터 25일까지 경북 김천시 직지문화공원·사명대사공원·친환경생태공원 일원에서 열린다. 김천 지역의 특색 있는 김밥과 전국 각지의 이색 김밥을 선보이는 먹거리 축제다.
카카오맵에서 '김밥축제'를 검색하면 전용 지도를 이용할 수 있다. 김밥·분식·디저트 등을 판매하는 먹거리 부스 50여 곳과 플리마켓, 체험 공간, 휴식시설의 위치를 확인할 수 있다. 부스별 메뉴와 공연 시간표도 제공한다.
특히 카카오맵에서 메뉴를 주문하면 음식이 준비된 뒤 카카오톡 알림톡으로 픽업 안내를 받을 수 있다. 부스 앞에서 직접 대기하는 시간을 줄일 수 있도록 한 것이다.
이용자들이 추천 메뉴와 현장 상황 등을 실시간으로 공유하는 '현장톡' 기능도 운영한다. 축제 현장에는 카카오맵 안내소를 설치하고, 전국 김밥 맛집을 모은 즐겨찾기 그룹도 제공한다.
카카오 관계자는 "앞으로도 지역 축제 특성에 맞춘 지도를 제공해 이용자들이 지역의 다양한 매력을 발견할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com