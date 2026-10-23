카카오페이, 김천김밥축제서 QR오더 결제

AI 핵심 요약beta
- 카카오페이가 23일 김천김밥축제 QR오더를 공식 운영했다
- 방문객은 줄 없이 자리에서 주문·결제하고 음식을 받는다
- 23일부터 25일까지 ‘줄서기 없는 4무 축제’로 진행된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 카카오페이는 '2026 김천김밥축제'에서 QR오더를 공식 주문·결제 수단으로 운영한다고 23일 밝혔다.
축제 현장에서 스마트폰으로 QR코드를 스캔하면 줄을 서지 않고 앉은 자리에서 주문·결제할 수 있다. 카카오톡 알림에 맞춰 음식을 받는 방식이다.
카카오페이는 QR오더 이용 시 할인 혜택을 제공한다. 현장에서 첫 주문 때 카카오페이머니로 5000원 이상 결제하면 1000원을 즉시 할인해 준다. QR오더로 카카오페이머니 결제를 3번 이상 하면 편의점 CU 2000원 할인 쿠폰을 1인 1매 추가로 증정한다.
축제 현장에서는 카카오페이 공식 SNS 인증 이벤트도 진행된다. 참여자는 행운볼 뽑기를 통해 축제 캐릭터가 새겨진 에코백, 선캡, 풍선 등 굿즈를 받을 수 있다.
축제는 23일부터 25일까지 3일간 김천 직지문화공원, 사명대사공원, 친환경생태공원 일원에서 진행된다. 지난해 의전·개막식·바가지요금을 없앤 '3무(無)' 축제에서 올해는 줄서기까지 없앤 '4무(無)' 축제로 추진된다.
romeok@newspim.com