경찰청 주도 국제공조협의체 첫 총회…해외 스캠 공동 대응 원칙 채택

AI 핵심 요약beta
- 경찰청은 23일 국제공조협의체 첫 총회를 열고 결의안을 채택했다
- 협의체는 한국에 사무국을 두고 초국가범죄 합동작전을 정례화했다
- 국제공조로 피의자 132명을 검거하고 73명을 국내 송환했다
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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 해외 스캠·인신매매 등 초국가범죄에 대응하기 위해 한국 경찰청이 주도한 국제공조협의체가 첫 총회를 열고 공동 대응 원칙을 담은 결의안을 채택했다. 한국 경찰청에 사무국을 두고 정기적인 합동작전을 이어가기로 했다.
경찰청은 23일 인천 송도 컨벤시아에서 국제공조협의체(IICA) 제1차 총회를 개최하고 결의안을 채택했다고 밝혔다.
국제공조협의체는 해외 스캠·인신매매 조직처럼 한 국가의 수사만으로 뿌리 뽑기 어려운 범죄에 각국 경찰이 공동 대응하기 위해 출범한 협의체다. 지난해 10월 9개국과 국제형사경찰기구(인터폴) 등이 참여해 출범했으며, 1년 만에 참여국이 52개국으로 늘었다. 이번 총회에는 아시아·유럽·아프리카·아메리카·오세아니아 등 5개 대륙의 26개국과 6개 국제기구에서 100여명이 참석했다.
결의안은 각국이 함께 지킬 원칙을 문서화한 것이다. 의장국은 돌아가며 맡되 실무를 담당할 사무국은 한국 경찰청에 두고, 합동작전을 정례적으로 운영하는 내용이 담겼다.
한국을 포함한 15개국과 유엔마약범죄사무소(UNODC) 등이 결의안에 공동 서명했다. 일본·프랑스·캐나다 등 10개국과 인터폴·아세아나폴은 지지 의사를 표명했다. 결의안은 법적 구속력이 없는 정치적 선언이지만, 국가별로 관계부처 협의나 본국 승인 등 내부 절차가 필요한 점을 고려해 참여 방식을 구분했다.
협의체는 합동작전을 통해 수사 정보와 단서를 공유해 왔다. 경찰청이 이끈 세 차례의 '브레이킹 체인스(Breaking Chains)' 합동작전에서 각국은 사건 116건과 추적 단서 227건을 공유했다. 한국 경찰은 이를 바탕으로 올해 9월까지 피의자 132명을 검거하고 73명을 국내로 송환했다. 브레이킹 체인스는 '범죄의 사슬을 끊는다'는 뜻으로, 경찰청이 주도하는 스캠·인신매매 대응 국제 공동작전이다.
경찰청은 현재 10개 기관이 참여하는 '범정부 초국가범죄 특별대응 전담팀(TF)'에서 해외 공조를 맡고 있다. 캄보디아 현지 '코리안전담반' 운영과 전세기를 이용한 대규모 송환 등에 이어, 협의체를 통해 초국가범죄에 대한 국제공조 범위를 넓힐 계획이다.
김종철 경찰청장 직무대행은 "1년 전 9개국으로 시작한 협의체가 이제 5개 대륙을 잇는 공조망이 됐다"며 "우리 국민을 노리는 범죄조직이 세계 어디에 있든, 각국 경찰과 함께 끝까지 추적·검거하겠다"고 말했다
calebcao@newspim.com