경찰, 인터폴 아·태 사무국 서울 유치 추진

AI 핵심 요약beta
- 경찰청이 7일 인터폴 마약대응 공조와 서울 유치를 추진했다
- 경찰청은 2027년 마약대응 TF 가동 뒤 2029년 사무국 개소를 노린다
- 경찰은 아태 거점으로 초국가 마약범죄 대응을 강화하겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 경찰이 국제 마약범죄 대응을 위한 '인터폴 아시아·태평양 지역사무국'의 서울 유치를 추진한다.
경찰청은 체코 프라하에서 열리고 있는 '인터폴 글로벌 마약 콘퍼런스'에 참석해 인터폴을 통한 마약범죄 대응 공조 방안을 논의했다고 7일 밝혔다. 지난 6일부터 8일까지 열리는 이번 회의에는 89개국이 참가했다.
김동권 경찰청 국제치안협력국장이 이끄는 대표단은 회의 마지막 날인 8일(현지시간) '인터폴 아시아·태평양 지역사무국(가칭)'의 서울 유치 구상을 처음 공개하고 회원국의 지지와 참여를 요청할 예정이다.
경찰청은 우선 인터폴과 협의해 2027년 인터폴 직원과 역내 회원국 파견 경찰관 등으로 구성된 '인터폴 마약대응 TF' 가동을 추진한다. 이후 인터폴 집행위원회와 총회 의결을 거쳐 2029년 지역사무국 개소를 추진할 계획이다.
TF는 지역사무국이 문을 열기 전까지 사무국에 준하는 역할을 맡는다. 인터폴 직원과 역내 회원국 파견 경찰관이 상주하며 마약 사건 정보를 통합 분석하고 다국적 합동작전을 기획·조정한다. 수배서 발부와 도피사범 추적 지원, 범죄수익 추적, 회원국 수사관 교육도 수행한다.
지역사무국은 기존 인터폴 거점을 보완해 역내 합동작전과 정보 분석, 교육을 상시 지원하게 된다. 경찰청은 마약범죄 대응을 중심으로 출범한 뒤 디지털 성범죄와 스캠 등 다른 초국가범죄로 대응 범위를 넓힌다는 방침이다.
유치를 위한 후속 협의도 이어간다. 경찰청은 오는 12월 홍콩에서 열리는 인터폴 총회를 계기로 인터폴 사무총국과 고위급 회담을 갖고 아·태 지역사무국 유치 의향서를 전달할 계획이다.
김동권 국장은 "마약범죄는 국경을 가리지 않는 만큼, 국내 반입 차단은 물론 공급 원천 타격이 매우 중요하다"며 "이를 위해 역내 회원국이 상시적으로 정보를 공유하고 공동 작전을 수행할 거점이 필요하다"고 말했다. 이어 "인터폴 및 역내 회원국과 긴밀히 협력해 TF 가동과 지역사무국 유치에 총력을 다하겠다"고 밝혔다.
calebcao@newspim.com