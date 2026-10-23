[종합] SK하이닉스, 솔리다임 IPO 중단…"주주가치 최우선"

AI 핵심 요약beta
- SK하이닉스가 23일 솔리다임 프리IPO·IPO 검토를 중단했다
- 금융시장 변동성과 주가 흐름을 고려해 상장 실익을 재검토했다
- 솔리다임 생산시설 확충을 위해 대체 자금조달 방안을 모색한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
美 생산시설 확보 필요성 여전…직접투자 등 대안 모색
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK하이닉스가 미국 자회사 솔리다임의 상장 전 투자유치(프리IPO)와 기업공개(IPO) 검토를 중단하기로 최종 결정했다. 최근 금융시장 변동성과 주가 흐름을 고려할 때 현재 시점의 상장이 기업과 기존 주주들에게 가장 유리한 선택은 아니라는 판단에서다.
다만 솔리다임의 성장 가능성과 투자 필요성에는 변화가 없는 만큼 대체 자금조달 방안을 모색할 방침이다.
SK하이닉스는 23일 금융감독원 전자공시시스템을 통해 솔리다임의 프리IPO 및 IPO 검토 중단을 공식화했다.
SK하이닉스는 이날 뉴스룸을 통해 "최근 자본시장 여건과 주가 흐름 등을 고려할 때 현재 IPO가 SK하이닉스와 기존 주주들에게 가장 유리한 선택인지 재검토할 필요가 있다고 판단했다"고 설명했다.
당초 IPO는 솔리다임의 생산능력 확대에 필요한 투자재원을 확보하는 동시에 SK하이닉스의 주주가치를 높이기 위한 방안으로 검토됐다.
외부자본을 유치하면 SK하이닉스의 연결 현금흐름을 늘려 시설투자와 배당, 자사주 매입·소각에 활용할 수 있기 때문이다. 솔리다임의 성장 잠재력을 시장에서 별도로 평가받아 기업가치를 높이는 효과도 기대했다.
그러나 최근 금융시장 변동성이 확대되고 반도체 기업들의 주가가 조정받으면서 IPO 추진의 실익을 재검토하게 됐다는 설명이다.
솔리다임의 투자 필요성은 여전하다. AI 시대 메모리 수요 증가에 대응하기 위해서는 기존 생산시설만으로 한계가 있어 미국 내 신규 생산시설 확보가 필요하다는 게 회사 측 판단이다.
SK하이닉스는 향후 투자 시기와 규모, 재원조달 방식을 다시 검토할 계획이다. 직접투자를 포함한 다양한 방안을 통해 솔리다임의 성장과 기존 주주들의 이익을 동시에 높이겠다는 구상이다.
SK하이닉스는 "솔리다임의 생산능력 확충과 경쟁력 강화는 여전히 중요한 과제"라며 "솔리다임의 성장과 기존 주주들의 이익을 함께 높일 수 있는 다양한 방안을 지속적으로 모색하겠다"고 밝혔다.
syu@newspim.com