SK하이닉스, 솔리다임 프리IPO·상장 검토 전면 중단

AI 핵심 요약beta
- SK하이닉스가 23일 솔리다임의 프리IPO·IPO 검토를 중단했다
- 자본시장 여건을 고려해 외부 자본조달 계획에 변화를 줬다
- 향후 자체 자금이나 차입으로 투자재원을 마련할지 주목된다
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생산능력 확대 위한 자금조달 방안 재검토 불가피
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK하이닉스가 미국 자회사 솔리다임의 상장 전 투자유치(프리IPO)와 기업공개(IPO) 검토를 중단하기로 최종 결정했다. 자본시장 여건 등을 종합적으로 고려한 결과로, 그동안 추진해 온 외부 자본조달 구상에 변화가 불가피할 전망이다.
SK하이닉스는 23일 금융감독원 전자공시시스템을 통해 솔리다임의 프리IPO 및 IPO 검토를 중단하기로 결정했다고 밝혔다.
SK하이닉스는 공시에서 "당사의 해외 종속회사인 솔리다임은 생산능력 확대 및 경쟁력 강화를 위한 다양한 자금조달 방안을 검토해 왔으나, 자본시장 여건 등을 종합적으로 고려하여 프리IPO 및 기업공개(IPO)에 대한 검토를 중단하기로 결정했다"고 설명했다.
솔리다임은 SK하이닉스가 지난 2021년 인텔의 낸드플래시 사업을 인수하면서 확보한 미국 자회사다. 기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD)를 주력으로 하고 있다.
최근 인공지능(AI) 데이터센터 확대로 기업용 SSD 수요가 증가하면서 솔리다임의 생산능력 확대와 경쟁력 강화를 위한 자금조달 필요성도 커지고 있다.
다만 이번 결정으로 외부 투자유치와 기업공개를 통한 자금 확보 방안은 당분간 추진하기 어려워졌다. 향후 SK하이닉스가 자체 자금이나 차입 등 다른 방식으로 솔리다임의 투자재원을 마련할지 주목된다.
SK하이닉스는 이번 공시에서 프리IPO와 IPO 검토 중단 외에 구체적인 대체 자금조달 방안이나 향후 투자계획은 밝히지 않았다.
syu@newspim.com