국세청, 신세계디에프·인터내셔날 세무조사…오너 친인척 여행사도 대상

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서울국세청 조사4국 투입…면세점 특혜 거래 의혹과 연관성 주목

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 국세청이 신세계인터내셔날과 신세계면세점 운영사 신세계디에프에 대한 세무조사에 착수했다. 오너 일가 친인척이 소유한 여행사 프로비다도 조사 대상에 포함되면서 앞서 불거진 면세점 특혜 거래 의혹과의 연관성에 관심이 쏠린다.

22일 유통업계에 따르면 서울지방국세청 조사4국은 이날 신세계인터내셔날과 신세계디에프를 대상으로 세무조사에 나섰다. 조사4국은 탈세 혐의 기업 등에 대한 비정기 특별 세무조사를 담당하는 조직이다.

신세계면세점 명동점 전경. [사진=뉴스핌 DB]

신세계면세점 명동점이 입점한 서울 중구 신세계 본점에 조사 인력 60여 명이 투입된 것으로 알려졌다. 조사관들은 PC 하드디스크와 노트북 등 전산자료를 확보하고 재무 장부를 확인했다.

국세청은 같은 날 여행사 프로비다에도 조사 인력을 파견했다. 프로비다는 이명희 신세계그룹 총괄회장의 조카 이혜진씨와 남편 조명희씨가 소유한 회사다. 이씨는 고(故) 이병철 삼성 창업회장의 차남인 故 이창희 전 새한그룹 회장의 딸로, 정용진 신세계그룹 회장 및 정유경 회장과 사촌 관계다.

프로비다는 지난달 신세계면세점과의 거래에서 특혜를 받았다는 의혹에 휩싸였다. 2016년 설립 이후 여행업과 무관한 사업을 하다가 지난해 11월 사업 목적에 여행업을 추가했다. 이후 중국 보따리상인 따이거우를 신세계면세점에 유치하는 송객 용역 사업에 진출했다.

당시 제기된 의혹은 프로비다가 패션·화장품 등 여러 브랜드에서 다른 여행사보다 2%포인트 높은 할인율을 적용받았다는 내용이다. 할인율이 높으면 따이거우를 유치하는 데 유리한 조건을 확보할 수 있다.

프로비다는 여행업을 시작한 지 반년도 지나지 않은 올해 3~6월 신세계면세점 송객 매출 763억원을 기록하며 1위에 오른 것으로 알려졌다. 신세계면세점은 당시 "정해진 규정과 절차에 따라 선정했으며 내부거래와는 무관하다"고 해명했다.

재계에서는 신세계 계열사와 친인척 소유 여행사에 동시에 조사 인력이 투입된 점에 주목하고 있다. 친인척 회사와의 거래 과정이나 세금 탈루 여부를 확인하려는 것 아니냐는 관측이 나오지만, 구체적인 조사 목적과 특혜 의혹의 연관성은 확인되지 않았다.

신세계 측은 "조사 여부는 확인해줄 수 없다"고 말했다.

nrd@newspim.com