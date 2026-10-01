신세계인터내셔날 라부르켓, 박재범 아이돌 '롱샷' 첫 브랜드 파트너 발탁

AI 핵심 요약beta
- 신세계인터내셔날 라부르켓이 1일 롱샷을 첫 파트너로 발탁했다.
- 롱샷은 NEW 퍼퓸 컬렉션 등 전 제품 알리기에 나섰다.
- 15일 성수동 팝업과 리미티드 에디션도 선보인다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 신세계인터내셔날이 수입·판매하는 스웨디시 웰니스 브랜드 '라부르켓'이 보이그룹 '롱샷'을 첫 브랜드 파트너로 발탁했다고 1일 밝혔다.
박재범이 처음 선보인 아이돌 그룹인 롱샷은 올해 1월 데뷔해 지난 7월 'KMA 2026'에서 신인상과 글로벌 라이징 스타상을 받았다. 8월에는 데뷔 타이틀곡 'Moonwalkin''이 스포티파이 누적 스트리밍 1억 회를 넘겼다.
라부르켓은 꾸밈없는 진정성과 스웨덴의 '함께하는 삶' 가치가 롱샷의 자연스러운 매력과 맞는다고 판단했다. 롱샷은 'NEW 퍼퓸 컬렉션'을 비롯해 스킨·바디·홈 케어 라인 전 제품을 알리는 활동에 참여한다. 첫 협업으로 스웨덴의 숲과 사우나를 배경으로 한 데이즈드 코리아 화보를 공개했다.
오는 15일부터는 서울 성수동 무비랜드에서 '라부르켓 X 센트 사우나 팝업'을 연다. 사우나 향기 체험과 명상 챌린지, 제품 테스트 공간을 갖췄다. 롱샷 멤버들이 그린 트롤 캐릭터를 자수로 담은 사우나 햇과 오 드 퍼퓸으로 구성한 '센트 & 스팀 키트' 리미티드 에디션도 신세계V에서 구매할 수 있다.
신세계인터내셔날 라부르켓 관계자는 "브랜드가 추구하는 자연스러운 라이프스타일과 롱샷만의 진정성, 가공되지 않은 자연스러운 매력이 잘 어우러진다고 판단했다"며 "롱샷과 함께 라부르켓의 웰니스 철학과 북유럽 사우나 문화를 보다 친근하게 알리고 브랜드 접점을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com