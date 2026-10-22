넥슨, '메이플스토리' 신규 이벤트 '메이플 이스케이프' 실시

4개 챕터 스토리 제공...3주 간 매주 새 챕터 공개

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥슨이 22일 온라인게임 '메이플스토리'에 신규 이벤트 '메이플 이스케이프: 사라진 네미'를 포함한 가을 2차 업데이트를 실시했다.

11월 18일까지 진행하는 '메이플 이스케이프: 사라진 네미'는 NPC '명탐정 핑크빈'을 통해 4개 챕터로 구성된 스토리를 제공한다.

넥슨이 22일 온라인게임 '메이플스토리'에 신규 이벤트 '메이플 이스케이프: 사라진 네미'를 포함한 가을 2차 업데이트를 실시했다. [사진= 넥슨]

3주간 매주 새로운 챕터가 공개되며 각 챕터마다 맵 속 단서를 찾고 퍼즐을 풀어 진행하는 방식이다. 챕터 완료 시 신규 치장 아이템을 받을 수 있으며 4번째 챕터까지 모두 완료하면 오프라인 방탈출 카페 '메이플스토리 이스케이프' 이용권에 응모할 기회가 주어진다. 추첨을 통해 총 200명에게 1인 이용권이 제공된다.

이용자가 직접 만든 치장 아이템 디자인을 공모하는 '제2회 금손 어워즈'도 개최한다. 2021년 이후 5년 만에 열리는 이번 어워즈는 기존 '헤어', '성형', '의상 세트', '펫' 부문에 '솔 헤카테 스킨' 부문을 새롭게 추가해 총 5개 부문으로 진행된다.

260레벨 이상 대표 캐릭터를 보유한 이용자는 11월 11일까지 공식 홈페이지를 통해 작품을 접수할 수 있다. 부문별 수상자 총 36명에게는 최대 300만원의 상금과 150만 넥슨캐시가 지급된다.

보스 '림보'와 '발드릭스'에는 최상위 난이도 '익스트림'이 추가된다. '익스트림 림보'는 285레벨 이상, '익스트림 발드릭스'는 290레벨 이상 캐릭터로 최대 3인까지 도전할 수 있다. 각 보스 처치 시 포켓 및 펜던트 장비에 익셉셔널 강화를 적용할 수 있는 신규 아이템을 얻을 수 있으며, 신규 패턴이 추가되고 기존 난이도의 일부 패턴과 이펙트 가시성도 개선된다.

11월 18일까지 진행하는 사냥 이벤트 '탐정 예티의 수상한 돋보기'에서는 레벨 범위 몬스터를 사냥할 때 대량의 경험치를 주는 몬스터를 소환하는 부스터 아이템을 획득할 수 있다. 레벨 범위 몬스터 1만 마리를 처치하는 일일 수집 미션을 완료하면 부스터 아이템이 매일 1회 제공된다. 이벤트 기간 주요 마을과 사냥터의 룬과 엘리트 몬스터는 할로윈 테마로 변신한다. 이 외에도 '퍼스널 버닝'의 성장 미션이 30단계에서 45단계로 확장되고, 가을 시즌 이벤트 '아르고 호의 방문객'에서는 신규 스토리가 공개된다.

게임 이용 편의성 개편도 적용된다. 월드와 관계없이 다른 이용자와 그룹 채팅을 나눌 수 있는 신규 커뮤니티 시스템 '메이플 톡'이 도입되고 마스터 라벨 아이템을 월드 내 캐릭터끼리 공유할 수 있는 '월드 공유 치장 슬롯'이 추가된다. 메이플 홈 기능 확장과 유니크 이하 등급의 잠재능력 및 어빌리티 자동 재설정 지원도 함께 적용된다.

10월 23일부터 11월 19일까지는 프리미엄 PC방 접속 이벤트가 진행된다. 일일 누적 접속 시간에 따라 다양한 아이템이 제공되며, 총 누적 접속 시간에 따라 추가 보상이 지급된다.

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