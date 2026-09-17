넥슨 '메이플스토리', 가을 1차 업데이트 실시

AI 핵심 요약beta
- 넥슨이 17일 메이플스토리 가을 1차 업데이트를 적용했다.
- 신규 에픽 던전 아우룸 레기스와 퍼스널 버닝을 선보였다.
- 전투 개편과 티니핑 협업, 방탈출 카페도 연다.
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전투 시스템 개편…'캐치! 티니핑' 컬래버도 선봬
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 넥슨은 온라인게임 '메이플스토리'에 신규 에픽 던전 '아우룸 레기스'와 성장 이벤트 '퍼스널 버닝' 등을 포함한 가을 1차 업데이트를 적용했다고 17일 밝혔다.
'아우룸 레기스'는 290레벨 이상 캐릭터가 도전할 수 있는 5개 스테이지 규모 던전으로, 특수 스킬 '에르다 매그넘'을 활용해 오브젝트와 보스의 약점을 공략하는 방식이다.
오는 11월 18일까지는 260레벨 이상 캐릭터를 대상으로 성장 수준에 맞춘 30단계 미션을 제공하는 '퍼스널 버닝'을 진행한다. '아르고 호의 방문객', '하이퍼 버닝 부스터', 한글날 기념 '한글 모아모아' 등 시즌 이벤트도 함께 운영한다.
전투 시스템은 더블 점프와 돌진 스킬의 연계성을 높이고 일부 파티 지원 스킬과 직업별 전투 구조를 조정하는 방향으로 개편했다.
또 10월 21일까지 '캐치! 티니핑' 컬래버레이션을 진행하고, 오는 21일에는 서울 홍대에 '메이플스토리' IP 기반 방탈출 카페 '메이플스토리 이스케이프'를 정식 오픈한다.
flurry327@newspim.com