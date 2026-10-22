한병도 "李대통령 전북 왕궁초 깜짝 방문…아이들 웃음 지키는 익산 만들 것"

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"아이들의 웃음이 익산의 미래… 안전하고 행복한 환경 조성 총력"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표는 22일 이재명 대통령의 전북 익산 왕궁초등학교 가을 체육대회 '깜짝 방문' 소식을 전하며, 아이들의 웃음이 끊이지 않는 안전하고 행복한 지역 환경을 조성하는 데 총력을 기울이겠다고 밝혔다.

한 원내대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "청명한 가을 하늘 아래 왕궁초등학교 체육 한마당에 함께했다"며 "오늘은 특별히 이재명 대통령께서 우리 왕궁초 학생들을 만나기 위해 깜짝 방문해 주셨다"고 밝혔다.

한병도 더불어민주당 원내대표는 22일 이재명 대통령의 전북 익산 왕궁초등학교 가을 체육대회 '깜짝 방문' 소식을 전했다. [사진= 한병도 페이스북]

이어 "학생들은 물론이고, 학부모와 마을 주민 여러분까지 환한 미소로 대통령님을 맞이했다"며 "무엇보다 운동장을 가득 채운 아이들의 웃음소리에 저절로 미소가 지어졌다"고 소회를 전했다.

한 원내대표는 "세월이 많이 흘렀지만, 친구들과 운동장을 뛰놀던 어린 시절의 추억은 여전히 마음 한편에 소중하게 남아 있다"며 "오늘 대통령님께서 전해주신 따뜻한 격려와 응원도 왕궁초 아이들에게 오래도록 기억될 특별한 추억이 되기를 바란다"고 강조했다.

그러면서 "대통령께서는 '아이들의 웃음소리가 마을의 미래'라고 하셨다"며 "아이들의 밝은 웃음소리야말로 지역의 희망이자 익산의 미래"라고 역설했다.

한병도 더불어민주당 원내대표는 22일 이재명 대통령의 전북 익산 왕궁초등학교 가을 체육대회 '깜짝 방문' 소식을 전했다. [사진= 한병도 페이스북]

아울러 한 원내대표는 입법부 및 지역 정치권 차원의 실질적인 지원 의지를 다졌다.

그는 "우리 아이들이 안전하고 행복한 환경에서 꿈을 키워갈 수 있도록, 아이들의 웃음소리가 끊이지 않는 익산을 만드는 데 더욱 힘쓰겠다"고 다짐했다.

이 대통령은 체육행사 이후 학교 급식실에서 학생 및 교직원들과 점심 식사를 함께하며 최근 농어촌 지역의 학생 수 감소 문제와 지역 정주 여건 개선 등에 관한 현장의 목소리를 직접 청취한 것으로 알려졌다.

한병도 더불어민주당 원내대표는 22일 이재명 대통령의 전북 익산 왕궁초등학교 가을 체육대회 '깜짝 방문' 소식을 전했다. [사진= 한병도 페이스북]

seo00@newspim.com