한병도 "10·15 부동산 대책 1년, 신속 공급이 해답…오세훈 '전임 탓' 무책임"

AI 핵심 요약beta
- 한병도 민주당 원내대표가 15일 주택시장 안정에 공급 확대가 해법이라고 강조했다.
- 한 원내대표는 오세훈 시장에게 서울 공급 부족 책임을 외면하지 말라고 촉구했다.
- 한 원내대표는 용산 반환 부지를 활용한 청년·신혼부부 주택 공급을 제안했다.
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"李정부·민주당, 가용 입법·정책 수단 총동원할 것…야당도 협력해야"
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표가 15일 "10·15 부동산 대책을 발표한 지 1년이 되는 날"이라며 "투기 수요를 억제하는 일부 성과도 있었지만, 더욱 신속한 공급만이 주거 시장 안정에 근본적인 해답"이라고 강조했다.
한 원내대표는 이날 오전 서울 여의도 국회 본관에서 열린 국정감사 대책회의에서 "국민이 체감할 때까지 더 속도를 내겠다"며 이같이 밝혔다.
한 원내대표는 "오 시장은 44만 호의 공급 기반이 무너졌다며 또다시 전임 시장 탓을 했다"며 "서울의 공급 부족에 대한 현직 시장의 책임을 외면한 무책임한 언사"라고 지적했다.
이어 "오 시장은 남 탓만 할 것이 아니라, 국토교통부와의 협의를 통해 공급 속도전을 뒷받침할 책임 있는 대안을 제시해야 한다"고 촉구했다.
특히 용산 반환 부지를 활용한 주택 공급 방안을 주요 대안으로 제시했다.
한 원내대표는 "용산 반환 부지는 공원의 기능과 녹지를 살리면서도, 기존 시설 부지 등 활용 가능한 공간이 있어 신속하게 주택을 공급할 수 있다"며 "부지 전체를 개발하자는 것이 아니라 청년과 신혼부부가 살아갈 집을 마련하면서 공원의 가치도 함께 높이자는 것"이라고 설명했다.
그러므로 "공원과 주거 안정 중 양자택일이 아니라 일거양득"이라고 강조했다.
아울러 한 원내대표는 "오늘 국정감사에서는 서울시와 관련 기관을 상대로 인허가 지연과 금융 애로 등 공급을 늦추는 문제와 해결 방안을 꼼꼼히 점검하겠다"며 "민주당과 이재명 정부는 신속한 주택 공급을 최우선에 두고, 가용 가능한 입법·정책적 수단을 모두 동원하겠다. 서울시와 국민의힘도 국민의 주거 안정을 위해 힘을 모아달라"고 당부했다.
allpass@newspim.com